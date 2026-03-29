https://ukraina.ru/20260329/babskoe-tsarstvo-chernomorskogo-komandira-greyga-korablestroenie-i-korruptsiya--1077284427.html

"Бабское царство" черноморского командира Грейга. Кораблестроение и коррупция

Именно так систему управления Черноморским флотом в период руководства им адмирала Алексея Грейга (в 1816-33 годах) называл сменивший его Михаил Лазарев. В это время ключевые решения по развитию флота принимались не столько его официальными органами управления, сколько в будуаре супруги командующего – Юлии Грейг (урождённой Сталинской)

2026-03-29T16:22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1d/1077283951_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2e31ebff83f31bdf1cfee9e0a1bc28df.jpg

29 марта 1823 года произошло важнейшее событие в истории как "грейговского" периода ЧФ, так и всей военно-морской истории России. В этот день в Николаеве началось строительство первого военного парохода империи под названием "Метеор".В состав флота он был принят в 1826 году, а уже через два года участвовал в событиях Русско-турецкой войны 1828-29 годов. "Метеор" очень облегчил действия российского десанта при Анапе. Обладая небольшой осадкой (2,2 метра), корабль прекрасно действовал на мелководье, невзирая на направление ветра. Огнём своих 14-ти пушек он весьма поспособствовал закреплению на берегу морской пехоты. Анапа продержалась лишь месяц, а затем настал черёд Варны. "Метеор" в составе русской эскадры блокировал этот османский порт – крепость на западном берегу Чёрного моря.В октябре 1828 года команде первого российского военного парохода выпала почётная миссия – сопровождать парусник "Императрица Мария", на котором, в свою очередь, из капитулировавшей Варны в Одессу возвращался царь Николай I. Корабли тогда отлично проявили себя в жестокий шторм, продолжавшийся несколько суток.Однако после тех событий жизнь "Метеора" продлилась лишь одно десятилетие. Военные историки объясняют его столь быструю разборку в основном стремительным устареванием первенцев парового флота во всех странах. Хотя малый срок службы (зачастую всего несколько лет) многих творений возрождённого Грейгом Николаевского адмиралтейства был "ахиллесовой пятой" ЧФ 1820-30-х годов XIX века. В 1832-34 годах ревизия, проведённая на флоте, вскрыла, что эта и другие проблемы черноморского судостроения являлись результатом неблаговидных схем, выстроенных Юлией Грейг и её делового партнёра – подрядчика адмиралтейства Михаила Варшавского.Апологеты адмирала отмечают почти беспрецедентную по масштабу программу строительства судов под его руководством. По подсчётам доктора технических наук Юрия Крючкова, только в Николаеве за 17,5 лет правления Грейга было спущено на воду 125 боевых судов (не считая портовых).Однако проверка судостроения 1820-30-х годов показала широчайшее использование на Николаевском адмиралтействе некачественного леса и металла, серьёзное завышение цен при закупках оборудования (прежде всего двигателей) за границей, а также большой перерасход при оплате рабочей силы. Подрядчик Варшавский за счёт всего этого давал огромные "откаты" Юлии Грейг, получая покровительство со стороны властей Николаевского и Севастопольского военного губернаторства.К примеру, реальная стоимость двух двигателей в 30 лошадиных сил, установленных на "Метеоре", составляла 12-15 тысяч рублей, но казне они обходились в 25-30 тысяч. В итоге, как докладывал Николаю I начальник Главного морского штаба Александр Меньшиков, государство платило за один пароход цену полутора или двух.Академик Евгений Тарле констатировал, что обладавшая огромным влиянием на мужа Юлия Грейг создала в Николаеве атмосферу страха для честных офицеров. Те, кто пытались бороться со злоупотреблениями подрядного судостроения, объявлялись "врагами адмирала" и подвергались опале. При этом основная часть подрядов оказалась в руках предпринимателей еврейского происхождения.Последним во многом объясняется издание в 1835 году Николаем I указа, запретившего "еврейское участие в казённых подрядах по флоту". Кроме того, был введён запрет на проживание евреев в Николаеве и Севастополе, действовавший до воцарения Александра II.Данные решения были приняты самодержцем по итогам ревизии Меньшикова. Монарх имел право очень круто обойтись с отозванным к тому времени в Петербург уже бывшим командующим ЧФ. Тем не менее, Грейга было решено использовать на другом участке работы. Он стал членом Государственного совета, основал Пулковскую обсерваторию, возглавил Вольное экономическое общество. Новому же командующему ЧФ Лазареву было поручено исправлять ситуацию в черноморском кораблестроении без лишней огласки.Его важнейшим начинанием стало отстранение Варшавского от дел адмиралтейства. В дальнейшем бывший подрядчик был фактически разорён многочисленными судебными исками.Мягкость санкций в отношении провинившегося главы ЧФ объясняется данью его былым боевым заслугам (за осаду Варны Грейг награждён "Святым Георгием" 2-й степени) и памятью о больших заслугах перед Россией его отца – адмирала Самуила Грейга.Тем не менее, и перед ЧФ у "слабохарактерного" командира было немало достижений. В 1826 году впервые в истории российских ВМС Грейг создал морской штаб флотского уровня, чьей обязанностью была организация боевой подготовки и разработка планов военных операций. Именно Грейг реализовал задуманный ещё Григорием Потёмкиным проект по переносу основного центра судостроения с неудобной Херсонской верфи в Николаев. Если к моменту прибытия Грейга на Чёрное море в Николаеве с "потёмкинских" времён было два полусгнивших корабельных эллинга, то к 1832 году это адмиралтейство располагало одиннадцатью эллингами, причём один из них был предназначен для производства трёхдечных кораблей (наиболее крупных трёхпалубных линкоров-парусников) 110-пушечных рангов и выше.В Херсоне было открыто новое Спасское адмиралтейство. В Севастополе же начались работы по созданию сухих доков для ремонта кораблей. Правда, в эксплуатацию они вошли уже при новом командире ЧФ.Наконец, возродилось Измаильское адмиралтейство, где активно шла работа по модернизации Дунайской речной флотилии.В заслуги Грейгу также ставят углубление Ингульского и Очаковского фарватеров, внедрение паровых машин для производства технологического оборудования, организацию работ по гидрографии Чёрного моря, наконец, благоустройство самого города Николаева. И это не говоря о создании самого мощного в истории ЧФ парусного линкора и флотилии военных пароходов.Преемник Грейга во главе ЧФ Лазарев пошёл по пути радикального сокращения роли подрядов в производстве кораблей. Это привело к сокращению коррупции, но и темпы создания новых парусников и пароходов значительно снизились. Поэтому одной из первых мер военно-морской политики Александра II являлось расширение возможностей для частной инициативы в пароходостроении.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

история, история новороссии, николаев, черное море, россия, михаил лазарев (мореплаватель), григорий потемкин, черноморский флот, корабль, xix век, коррупция