"Рассвет" против Starlink: эксперт назвал главное преимущество российской группировки связи

Компания "Бюро 1440" провела пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи "Рассвет". Новые аппараты созданы на базе платформы "Бюро 1440". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

На днях российская компания "Бюро 1440" провела первый пакетный запуск 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Аппараты созданы на собственной платформе и оснащены связью на базе 5G NTN, новыми лазерными терминалами и плазменными двигателями. Систему "Рассвет" называют российским аналогом Starlink.Отвечая на вопрос о преимуществах отечественной системы связи, эксперт назвал главный из них. "Главное преимущество этой системы в том, что она российская и в ее использовании нас никто не может ограничить", — заявил Орлов.Собеседник отметил, что прямое сравнение со Starlink пока невозможно. "Все зависит от типа (носимая или стационарная антенны) и мощности антенн. От того, как организована фазированная антенная решетка. Здесь масса технических нюансов", — пояснил эксперт.Все зависит от того, насколько правительственные органы, экономический блок, Центральный банк, Роскосмос будут поддерживать этот вопрос, уверен Орлов."Если станет понятным, что этот проект необходим для решения национальных задач и покажет коммерческий потенциал не только в России, но и за ее пределами, пойдут инвестиции", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.

