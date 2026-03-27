"Рассвет" против Starlink: эксперт назвал главное преимущество российской группировки связи - 27.03.2026 Украина.ру
"Рассвет" против Starlink: эксперт назвал главное преимущество российской группировки связи
Компания "Бюро 1440" провела пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи "Рассвет". Новые аппараты созданы на базе платформы "Бюро 1440". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
2026-03-27T17:46
2026-03-27T17:55
На днях российская компания "Бюро 1440" провела первый пакетный запуск 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Аппараты созданы на собственной платформе и оснащены связью на базе 5G NTN, новыми лазерными терминалами и плазменными двигателями. Систему "Рассвет" называют российским аналогом Starlink.Отвечая на вопрос о преимуществах отечественной системы связи, эксперт назвал главный из них. "Главное преимущество этой системы в том, что она российская и в ее использовании нас никто не может ограничить", — заявил Орлов.Собеседник отметил, что прямое сравнение со Starlink пока невозможно. "Все зависит от типа (носимая или стационарная антенны) и мощности антенн. От того, как организована фазированная антенная решетка. Здесь масса технических нюансов", — пояснил эксперт.Все зависит от того, насколько правительственные органы, экономический блок, Центральный банк, Роскосмос будут поддерживать этот вопрос, уверен Орлов."Если станет понятным, что этот проект необходим для решения национальных задач и покажет коммерческий потенциал не только в России, но и за ее пределами, пойдут инвестиции", — резюмировал собеседник издания.
"Рассвет" против Starlink: эксперт назвал главное преимущество российской группировки связи

17:46 27.03.2026 (обновлено: 17:55 27.03.2026)
 
На днях российская компания "Бюро 1440" провела первый пакетный запуск 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Аппараты созданы на собственной платформе и оснащены связью на базе 5G NTN, новыми лазерными терминалами и плазменными двигателями. Систему "Рассвет" называют российским аналогом Starlink.
Отвечая на вопрос о преимуществах отечественной системы связи, эксперт назвал главный из них. "Главное преимущество этой системы в том, что она российская и в ее использовании нас никто не может ограничить", — заявил Орлов.
Собеседник отметил, что прямое сравнение со Starlink пока невозможно. "Все зависит от типа (носимая или стационарная антенны) и мощности антенн. От того, как организована фазированная антенная решетка. Здесь масса технических нюансов", — пояснил эксперт.
Все зависит от того, насколько правительственные органы, экономический блок, Центральный банк, Роскосмос будут поддерживать этот вопрос, уверен Орлов.
"Если станет понятным, что этот проект необходим для решения национальных задач и покажет коммерческий потенциал не только в России, но и за ее пределами, пойдут инвестиции", — резюмировал собеседник издания.
