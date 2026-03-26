Новые регионы России: масштабное обновление медицины, туризма и инфраструктуры
В новых регионах России продолжаются масштабные преобразования: от модернизации здравоохранения и строительства туристических объектов до ремонта дорог и социальных выплат. Об этом 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T11:41
ЛНР: модернизация медицины до 2030 года
В Луганской Народной Республике утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная до 2030 года. Как сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, в рамках программы планируется капитально отремонтировать более 90 зданий медицинских учреждений. Уже в текущем году после восстановительных работ будет введено в эксплуатацию 11 объектов.
Продолжится и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий. В этом году в регионе откроют 10 таких объектов, а до 2030 года в ЛНР появится около 100 модульных медицинских пунктов, что значительно улучшит доступность первичной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.
Луганск: новый гостиничный комплекс для спортсменов и туристов
В столице Республики планируют построить современный гостиничный комплекс. На совещании в администрации Луганска обсуждался проект возведения блочного отеля на 30 номеров с собственным пищеблоком. Комплекс будет ориентирован на индивидуальных туристов и спортивные команды, приезжающие на соревнования. Строительство начнется после завершения геодезических исследований на выбранном участке.
Туристический маршрут объединит четыре новых региона
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в единый туристический маршрут, рассчитанный до 2044 года. Проект охватит ключевые достопримечательности: мемориал "Саур-Могила" в ДНР, "Королевские скалы" и "Айдарскую террасу" в ЛНР, курорты Бердянска и Кирилловки, а также заповедник "Каменная Могила" в Запорожской области, и уникальные природные зоны "Аскания-Нова" и Арабатскую стрелку в Херсонской области. Цель проекта — повысить инвестиционную привлекательность регионов и полноценно интегрировать их в туристическое пространство России.
Запорожская область: надбавка за сельский стаж
С начала 2026 года в Запорожской области 2047 пенсионеров получили надбавку за работу в сельском хозяйстве. Она составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Право на нее имеют жители села с 30-летним стажем в сельском хозяйстве. При этом работа, осуществлявшаяся до 1992 года, засчитывается независимо от профессии.
ДНР: спортшкола в Мариуполе и дорожный сезон в Донецке
В Мариуполе летом текущего года планируется открыть обновленную спортивную школу "Олимпия". В здании ведется монтаж вентиляции, систем безопасности и видеонаблюдения, продолжаются отделочные работы.
В Донецке к новому дорожному сезону полностью готов асфальтобетонный завод предприятия "ДРСУ". Как отметили на предприятии, работа будет вестись в полном соответствии с ГОСТами Российской Федерации, что обеспечит новое качество дорожного покрытия. Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что в этом сезоне только силами коммунального предприятия планируется отремонтировать более 300 тысяч квадратных метров дорог. Предприятие полностью готово к работе по всем направлениям.