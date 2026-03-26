https://ukraina.ru/20260326/novye-regiony-rossii-masshtabnoe-obnovlenie-meditsiny-turizma-i-infrastruktury-1077176778.html

Новые регионы России: масштабное обновление медицины, туризма и инфраструктуры

В новых регионах России продолжаются масштабные преобразования: от модернизации здравоохранения и строительства туристических объектов до ремонта дорог и социальных выплат. Об этом 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T11:41

новости

россия

лнр

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077178593_0:30:3105:1777_1920x0_80_0_0_ac5f72c204acf64417020481527797c7.jpg

ЛНР: модернизация медицины до 2030 годаВ Луганской Народной Республике утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная до 2030 года. Как сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, в рамках программы планируется капитально отремонтировать более 90 зданий медицинских учреждений. Уже в текущем году после восстановительных работ будет введено в эксплуатацию 11 объектов.Продолжится и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий. В этом году в регионе откроют 10 таких объектов, а до 2030 года в ЛНР появится около 100 модульных медицинских пунктов, что значительно улучшит доступность первичной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.Луганск: новый гостиничный комплекс для спортсменов и туристовВ столице Республики планируют построить современный гостиничный комплекс. На совещании в администрации Луганска обсуждался проект возведения блочного отеля на 30 номеров с собственным пищеблоком. Комплекс будет ориентирован на индивидуальных туристов и спортивные команды, приезжающие на соревнования. Строительство начнется после завершения геодезических исследований на выбранном участке.Туристический маршрут объединит четыре новых регионаДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в единый туристический маршрут, рассчитанный до 2044 года. Проект охватит ключевые достопримечательности: мемориал "Саур-Могила" в ДНР, "Королевские скалы" и "Айдарскую террасу" в ЛНР, курорты Бердянска и Кирилловки, а также заповедник "Каменная Могила" в Запорожской области, и уникальные природные зоны "Аскания-Нова" и Арабатскую стрелку в Херсонской области. Цель проекта — повысить инвестиционную привлекательность регионов и полноценно интегрировать их в туристическое пространство России.Запорожская область: надбавка за сельский стажС начала 2026 года в Запорожской области 2047 пенсионеров получили надбавку за работу в сельском хозяйстве. Она составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Право на нее имеют жители села с 30-летним стажем в сельском хозяйстве. При этом работа, осуществлявшаяся до 1992 года, засчитывается независимо от профессии.ДНР: спортшкола в Мариуполе и дорожный сезон в ДонецкеВ Мариуполе летом текущего года планируется открыть обновленную спортивную школу "Олимпия". В здании ведется монтаж вентиляции, систем безопасности и видеонаблюдения, продолжаются отделочные работы.В Донецке к новому дорожному сезону полностью готов асфальтобетонный завод предприятия "ДРСУ". Как отметили на предприятии, работа будет вестись в полном соответствии с ГОСТами Российской Федерации, что обеспечит новое качество дорожного покрытия. Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что в этом сезоне только силами коммунального предприятия планируется отремонтировать более 300 тысяч квадратных метров дорог. Предприятие полностью готово к работе по всем направлениям.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

