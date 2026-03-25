Иран отверг переговоры с США - 25.03.2026 Украина.ру
Иран отверг переговоры с США
Иран отверг переговоры с США - 25.03.2026 Украина.ру
Иран отверг переговоры с США
Официальный Тегеран отверг мирное предложение США. Об этом сообщает французская газета "Фигаро" со ссылкой на государственное телевидение Ирана
2026-03-25T18:06
2026-03-25T18:06
Два высокопоставленных чиновника в Исламабаде сообщили агентству AFP, что Тегерану через пакистанских посредников был передан план из 15 пунктов, содержащий предложения США по прекращению войны на Ближнем Востоке."Пакистан рассматривается как возможный посредник, учитывая его давние связи как с соседним Ираном, так и с Соединенными Штатами, а также тесные контакты в регионе", - отметила lefigaro.fr.Также в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф посоветовал Соединенным Штатам не "проверять" решимость Ирана защищать свою территорию.По информации французской газеты, в разгар войны на Ближнем Востоке и заявленных президентом США Дональдом Трампом переговоров с Ираном, которые Галибаф и другие официальные лица исламской республики опровергают, Пентагон наращивает производство ракет.Министерство войны США объявило в среду о заключении соглашений с оборонными подрядчиками, направленных на перевод производства ракет "на военное положение ", поскольку конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Вашингтон активно расходовать боеприпасы."Широкое использование Соединенными Штатами, Израилем и странами Персидского залива ракет-перехватчиков для противодействия ответным атакам Ирана вызывает вопросы о масштабах запасов этого крайне дорогостоящего оружия, которыми располагают эти армии", - отметила газета.Она обратила внимание на то, что Пентагон объявил о четырехкратном увеличении производства важнейшего компонента для THAAD - высотной противоракетной системы, считающейся одной из самых передовых в мире и широко используемой в последние недели на Ближнем Востоке.Упомянутое соглашение с компаниями Lockheed Martin и BAE Systems касается головок самонаведения ракет. В конце января компания Lockheed Martin уже объявила об ускорении производства системы THAAD с примерно 100 до приблизительно 400 единиц в год в течение нескольких лет.Также в среду Совет ООН по правам человека осудил нападения Ирана на своих соседей по Персидскому заливу и потребовал полной и незамедлительной "компенсации" всем жертвам его ударов.Также в среду стало известно, что глава информсовета при правительстве Ирана опроверг заявления президента США о якобы переговорах с Тегераном. Подробности в публикации Удары, жертвы и липовые переговоры: что происходит на Ближнем ВостокеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, пентагон, украина.ру, удар по ирану, война в иране, израиль, переговоры, новости переговоров, международная политика, милитаризация, зенитные ракетные комплексы
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Пентагон, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Израиль, переговоры, новости переговоров, Международная политика, милитаризация, зенитные ракетные комплексы

Иран отверг переговоры с США

18:06 25.03.2026
 
© Фото : Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкМохаммад Багер Галибаф
Мохаммад Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Официальный Тегеран отверг мирное предложение США. Об этом сообщает французская газета "Фигаро" со ссылкой на государственное телевидение Ирана
Два высокопоставленных чиновника в Исламабаде сообщили агентству AFP, что Тегерану через пакистанских посредников был передан план из 15 пунктов, содержащий предложения США по прекращению войны на Ближнем Востоке.
"Пакистан рассматривается как возможный посредник, учитывая его давние связи как с соседним Ираном, так и с Соединенными Штатами, а также тесные контакты в регионе", - отметила lefigaro.fr.
Также в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф посоветовал Соединенным Штатам не "проверять" решимость Ирана защищать свою территорию.
По информации французской газеты, в разгар войны на Ближнем Востоке и заявленных президентом США Дональдом Трампом переговоров с Ираном, которые Галибаф и другие официальные лица исламской республики опровергают, Пентагон наращивает производство ракет.
Министерство войны США объявило в среду о заключении соглашений с оборонными подрядчиками, направленных на перевод производства ракет "на военное положение ", поскольку конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Вашингтон активно расходовать боеприпасы.
"Широкое использование Соединенными Штатами, Израилем и странами Персидского залива ракет-перехватчиков для противодействия ответным атакам Ирана вызывает вопросы о масштабах запасов этого крайне дорогостоящего оружия, которыми располагают эти армии", - отметила газета.
Она обратила внимание на то, что Пентагон объявил о четырехкратном увеличении производства важнейшего компонента для THAAD - высотной противоракетной системы, считающейся одной из самых передовых в мире и широко используемой в последние недели на Ближнем Востоке.
Упомянутое соглашение с компаниями Lockheed Martin и BAE Systems касается головок самонаведения ракет. В конце января компания Lockheed Martin уже объявила об ускорении производства системы THAAD с примерно 100 до приблизительно 400 единиц в год в течение нескольких лет.
Также в среду Совет ООН по правам человека осудил нападения Ирана на своих соседей по Персидскому заливу и потребовал полной и незамедлительной "компенсации" всем жертвам его ударов.
Также в среду стало известно, что глава информсовета при правительстве Ирана опроверг заявления президента США о якобы переговорах с Тегераном. Подробности в публикации Удары, жертвы и липовые переговоры: что происходит на Ближнем Востоке
НовостиИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампПентагонУкраина.руудар по Иранувойна в ИранеИзраильпереговорыновости переговоровМеждународная политикамилитаризациязенитные ракетные комплексы
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
18:29Иран атаковал ядерный центр Израиля, ЕС на пороге энергетического дефицита. События на Ближнем Востоке
18:07Итоги 25.03.26: США давят на Иран, ЕС охлаждает Киев, а украинские депутаты бастуют
18:06Иран отверг переговоры с США
18:03России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта
17:58Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
17:55Первые заявления российской стороны после переговоров США и Украины озвучил Ушаков
17:40Удары, жертвы и липовые переговоры: что происходит на Ближнем Востоке
17:36В Севастополе восстановят повреждённый взрывом дом - губернатор
17:33Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ и ВСУ окончательно перешли к охоте на личный состав друг друга
17:29Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана
17:27Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет"
17:23Европейским ястребам предложили забыть об Украине и вернуться к бизнесу с Россией
17:14Кто кого "развёл" на войну в Иране и сможет ли Трамп выйти из конфликта без потери лица - Ищенко
16:37Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу
16:30Бессмысленный пиар. Главные рекорды Украины — сало, трусы, вышиванки
16:25Власти Латвии призвали не переживать из-за украинского дрона со взрывчаткой
16:15Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
16:12"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины
16:01Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве
16:01"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
Лента новостейМолния