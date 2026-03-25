https://ukraina.ru/20260325/iran-otverg-peregovory-s-ssha-1077159661.html

Иран отверг переговоры с США

Официальный Тегеран отверг мирное предложение США. Об этом сообщает французская газета "Фигаро" со ссылкой на государственное телевидение Ирана

2026-03-25T18:06

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

пентагон

украина.ру

удар по ирану

война в иране

израиль

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/13/1076977563_0:131:3190:1925_1920x0_80_0_0_5eb4bb475122c7d7c919f4dc00954edc.jpg

Два высокопоставленных чиновника в Исламабаде сообщили агентству AFP, что Тегерану через пакистанских посредников был передан план из 15 пунктов, содержащий предложения США по прекращению войны на Ближнем Востоке."Пакистан рассматривается как возможный посредник, учитывая его давние связи как с соседним Ираном, так и с Соединенными Штатами, а также тесные контакты в регионе", - отметила lefigaro.fr.Также в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф посоветовал Соединенным Штатам не "проверять" решимость Ирана защищать свою территорию.По информации французской газеты, в разгар войны на Ближнем Востоке и заявленных президентом США Дональдом Трампом переговоров с Ираном, которые Галибаф и другие официальные лица исламской республики опровергают, Пентагон наращивает производство ракет.Министерство войны США объявило в среду о заключении соглашений с оборонными подрядчиками, направленных на перевод производства ракет "на военное положение ", поскольку конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Вашингтон активно расходовать боеприпасы."Широкое использование Соединенными Штатами, Израилем и странами Персидского залива ракет-перехватчиков для противодействия ответным атакам Ирана вызывает вопросы о масштабах запасов этого крайне дорогостоящего оружия, которыми располагают эти армии", - отметила газета.Она обратила внимание на то, что Пентагон объявил о четырехкратном увеличении производства важнейшего компонента для THAAD - высотной противоракетной системы, считающейся одной из самых передовых в мире и широко используемой в последние недели на Ближнем Востоке.Упомянутое соглашение с компаниями Lockheed Martin и BAE Systems касается головок самонаведения ракет. В конце января компания Lockheed Martin уже объявила об ускорении производства системы THAAD с примерно 100 до приблизительно 400 единиц в год в течение нескольких лет.Также в среду Совет ООН по правам человека осудил нападения Ирана на своих соседей по Персидскому заливу и потребовал полной и незамедлительной "компенсации" всем жертвам его ударов.Также в среду стало известно, что глава информсовета при правительстве Ирана опроверг заявления президента США о якобы переговорах с Тегераном. Подробности в публикации Удары, жертвы и липовые переговоры: что происходит на Ближнем ВостокеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

