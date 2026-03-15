Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде

В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 15 марта. Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

2026-03-15T10:44

По информации администрации области, в ходе отражения налёта один из вражеских дронов попал в многоквартирный дом, расположенный в Советском районе Волгограда на улице имени Владимира Петровского, 4."Выбиты стёкла в отдельных квартирах. Пострадавших нет", – говорится в сообщении региональных властей.Глава региона поручил оперативным службам незамедлительно провести проверку масштаба повреждений и приступить к устранению последствий инцидента. Также местным административным структурам дано указание привести в готовность пункты временного размещения граждан на случай, если возникнет необходимость в отселении жильцов повреждённого дома.Этим утром Российские силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

