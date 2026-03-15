Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде - 15.03.2026 Украина.ру
Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде
Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде - 15.03.2026 Украина.ру
Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде
В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 15 марта. Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров
По информации администрации области, в ходе отражения налёта один из вражеских дронов попал в многоквартирный дом, расположенный в Советском районе Волгограда на улице имени Владимира Петровского, 4."Выбиты стёкла в отдельных квартирах. Пострадавших нет", – говорится в сообщении региональных властей.Глава региона поручил оперативным службам незамедлительно провести проверку масштаба повреждений и приступить к устранению последствий инцидента. Также местным административным структурам дано указание привести в готовность пункты временного размещения граждан на случай, если возникнет необходимость в отселении жильцов повреждённого дома.Этим утром Российские силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
волгоградская область
советский район
москва
волгоградская область, советский район, москва, андрей бочаров, telegram, украина.ру, сергей собянин, сво, спецоперация
Волгоградская область, Советский район, Москва, Андрей Бочаров, Telegram, Украина.ру, Сергей Собянин, СВО, Спецоперация

Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде

10:44 15.03.2026 (обновлено: 10:50 15.03.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Волгоградской области силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 15 марта. Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров
По информации администрации области, в ходе отражения налёта один из вражеских дронов попал в многоквартирный дом, расположенный в Советском районе Волгограда на улице имени Владимира Петровского, 4.
"Выбиты стёкла в отдельных квартирах. Пострадавших нет", – говорится в сообщении региональных властей.
Глава региона поручил оперативным службам незамедлительно провести проверку масштаба повреждений и приступить к устранению последствий инцидента. Также местным административным структурам дано указание привести в готовность пункты временного размещения граждан на случай, если возникнет необходимость в отселении жильцов повреждённого дома.
Этим утром Российские силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
