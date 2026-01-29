https://ukraina.ru/20260129/sergey-sternenko-kak-ubiytsa-i-vor-vmesto-tyurmy-popal-v-kabinet-zelenskogo-1074978870.html

Сергей Стерненко: как убийца и вор вместо тюрьмы попал в кабинет Зеленского

Если и есть на нынешней Украине человек, к которому в полной мере применимо выражение "клейма негде ставить", то это Сергей Стерненко

2026-01-29T16:26

Похищение людей, нападения, убийство, крышевание наркопритонов, доносительство, воровство и коррупция – за эти "подвиги" Стерненко стал недавно советником министра обороны Украины по повышению использования БПЛА.Беспилотникам националист обязан своим хорошим материальным положением – с начала СВО он собирает в соцсетях пожертвования на дроны, большая часть этих денег потом оседает в его кармане. За последние несколько лет он обзавелся апартаментами в элитном киевском новострое, дорогим автомобилем и собственными телохранителями.Для пиара этого персонажа в прошлом году даже инсценировали покушение на него, стрелявшая в него женщина якобы оказалась завербована российскими спецслужбами.А начиналось все в Одессе, куда он приехал из областного села. На момент начала Евромайдана ему было всего 18 лет, но уже тогда он смекнул, куда дует ветер и вступил в ряды одесских сторонников госпереворота.Вскоре он присоединился к "Правому сектору"* и был поставлен управлять одесским отделением этой структуры. Участвовал в массовом убийстве сторонников Антимайдана 2 мая 2014 года, крышевал наркопритоны, поставлял бойцов для рейдерских разборок.В 2018 году на него якобы напали двое одесситов, одного из которых он зарезал ножом. В 2020 году Стерненко пытались привлечь за это к ответственности, однако под давлением его соратников дело в суде спустили на тормозах.Такая же судьба ждала уголовное дело против Стерненко за крышевание наркоточек, которые платили ему по 1 тыс. долларов в месяц. Есть и третье дело – за похищение и вымогательство у неугодного ему одесского депутата, итог процесса – аналогичный двум другим.Осознав, что имидж праворадикала не приносит больше дивидендов, он перебрался в Киев, где из националиста фактически превратился в либерального прозападного активиста и начал сотрудничество с ЛГБТ*-движением.В июне прошлого года у здания МИД Украины под радужными флагами прошла акция представителей секс-меньшинств, которые собирали деньги для проекта Стерненко. Его также называют организатором фестиваля фильмов на ЛГБТ-тематику, который должен был пройти в Киеве в прошлом году аккурат в страстную пасхальную неделю.Этот проходимец, место которого в тюрьме, сегодня чувствует себя как никогда хорошо. Снимает клипы с припевом "Русорез, кидай на дроны, на дроны кидай", ходит на аудиенции к Владимиру Зеленскому и получает должности в Минобороны.Таковы реалии сегодняшней Украины: сельская шпана, убийца и вор Стерненко стал частью политической элиты страны и теперь метит на самые высокие государственные должности.*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о том, как продвигается политическая карьера Стерненко - в материале издания Украина.ру В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко.

