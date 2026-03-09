Сын Хаменеи стал главой Ирана, экологическая катастрофа. Хроника событий на утро 9 марта - 09.03.2026 Украина.ру
Сын Хаменеи стал главой Ирана, экологическая катастрофа. Хроника событий на утро 9 марта
Новым верховным лидером Ирана избрали Моджтабу Хаменеи. Удары США и Израиля по Ирану вызвали экологическую катастрофу в Евразии
Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики, следует из заявления Совета, которое цитирует агентство Tasnim."На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран", — говорилось в заявлении.Накануне вечером член Совета экспертов аятолла Хосейни Эшквари в беседе с Reuters сообщил, что новым верховным лидером Ирана станет человек с фамилией Хаменеи.По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.Корпус стражей исламской революции Ирана уже присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.Отец Моджтабы Хаменеи — предыдущий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Кроме Али Хаменеи от атак США и Израиля погибли его дочь, зять, одна из невесток и 14-месячная внучка Захра. Спустя несколько дней после ранения умерла и жена Али Хаменеи — Мансуре Ходжасте Багерзаде. Как сообщали СМИ, в результате ударов ранения получил и Моджтаба Хаменеи.О том, что смерть Али Хаменеи не позволит США и Израилю достичь их целей, говорили эксперты."Для понимания значимости смерти Хаменеи. Умереть мучеником в этой религии - честь. Ему было 86 лет. Он был болен, а Трамп подарил ему славу мученика. Это и есть отражение разных культур. И это и есть непонимание элит чем они пытаются управлять. Если США хотели переворота в Иране, то сейчас даже самые повернутые демократы в Иране не встанут и не скажут, что это правильно. Почему? Потому что они мусульмане", — писал 2 марта в своём телеграм-канале российский политический эксперт Марат Баширов.Ориенталист Игорь Димитриев 5 марта, когда в СМИ стали появляться сообщения о том, что верховным главой Ирана избрали сына Али Хаменеи Моджтабу, указал на последствия такого выбора и на то, как США и Израиль подготовились к такому варианту развитию событий."Вы видели снимки страшной трагедии в иранском городе Минаб: американская или израильская ракета попала в начальную школу для девочек. Погибли около 180 человек — преимущественно дети в возрасте от семи до двенадцати лет. Поначалу наиболее логичной версией казалось следующее: рядом находилась база КСИР, и школа, по всей видимости, была случайной жертвой удара по военному объекту. Но сейчас, после избрания нового верховного лидера, появляется новая версия", — писал Димитриев в своём телеграм-канале.Он указал, что в школе погибла и жена нового верховного лидера Ирана."Моджтаба Хаменеи, избранный вчера рахбаром, в один день 28 февраля потерял отца Али Хаменеи, жену Захру Хаддад-Адель, ребенка и ещё нескольких близких. Мать скончалась от ранений несколько дней спустя. Так вот Захра по многочисленным сообщениям работала учительницей именно в этой школе. Человек, потерявший в один день всю семью, переговоров с убийцами своих близких вести не станет. И на этом фоне всё убедительнее звучит версия, что ракета попала именно туда, куда и планировали", — отметил Димитриев.Исходя из этой логики, удар по школе девочек и убийство детей по сути были сознательным шагом американо-израильской коалиции, которая готова вести боевые действия до конца.Экологическая катастрофаТоксичное облако, образовавшееся после атак США и Израиля на Иран, направилось в сторону Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X ранее раскритиковал удары США и Израиля на иранские нефтехранилища."Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий", — отметил он.Также профессор раскритиковал западную "политико-медийную элиту", которая преподносит действия США и Израиля в качестве "гуманитарного проекта".Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырём нефтехранилищам в ИРИ.Эти удары равносильны химической войне против иранских граждан, указал позднее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Преступная война США и Израиля против иранского народа вступила в новую опасную фазу с умышленными ударами по энергетической инфраструктуре Ирана. Эти атаки на нефтехранилища представляют собой не что иное, как целенаправленную химическую войну против иранских граждан", — написал Багаи в соцсети Х.Он уточнил, что после ударов по топливным складам в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества, которые отравляют мирное население, наносят ущерб окружающей среде и подвергают опасности жизни людей в массовом масштабе. По его словам, последствия этой "экологической и гуманитарной катастрофы" не останутся в границах Ирана. Багаи также заявил, что сами удары представляют собой одновременно военные преступления, преступления против человечности и геноцид.В СМИ появились кадры горящей после ударов США и Израиля ливневой канализации в Тегеране, куда попала нефть из разрушенных нефтехранилищ. Также сообщалось о токсичных дождях в столице Ирана.Тем временем американские медиа сообщают о подготовке к высадке десанта в некоторые регионы Ирана.О грозящем миру из-за американской политики — в статье Виктора Пироженко "Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира".
10:13 09.03.2026 (обновлено: 10:15 09.03.2026)
 
Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики, следует из заявления Совета, которое цитирует агентство Tasnim.
"На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран", — говорилось в заявлении.
Накануне вечером член Совета экспертов аятолла Хосейни Эшквари в беседе с Reuters сообщил, что новым верховным лидером Ирана станет человек с фамилией Хаменеи.
По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.
Корпус стражей исламской революции Ирана уже присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.
Отец Моджтабы Хаменеи — предыдущий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Кроме Али Хаменеи от атак США и Израиля погибли его дочь, зять, одна из невесток и 14-месячная внучка Захра. Спустя несколько дней после ранения умерла и жена Али Хаменеи — Мансуре Ходжасте Багерзаде. Как сообщали СМИ, в результате ударов ранения получил и Моджтаба Хаменеи.
О том, что смерть Али Хаменеи не позволит США и Израилю достичь их целей, говорили эксперты.
"Для понимания значимости смерти Хаменеи. Умереть мучеником в этой религии - честь. Ему было 86 лет. Он был болен, а Трамп подарил ему славу мученика. Это и есть отражение разных культур. И это и есть непонимание элит чем они пытаются управлять. Если США хотели переворота в Иране, то сейчас даже самые повернутые демократы в Иране не встанут и не скажут, что это правильно. Почему? Потому что они мусульмане", — писал 2 марта в своём телеграм-канале российский политический эксперт Марат Баширов.
Ориенталист Игорь Димитриев 5 марта, когда в СМИ стали появляться сообщения о том, что верховным главой Ирана избрали сына Али Хаменеи Моджтабу, указал на последствия такого выбора и на то, как США и Израиль подготовились к такому варианту развитию событий.
"Вы видели снимки страшной трагедии в иранском городе Минаб: американская или израильская ракета попала в начальную школу для девочек. Погибли около 180 человек — преимущественно дети в возрасте от семи до двенадцати лет. Поначалу наиболее логичной версией казалось следующее: рядом находилась база КСИР, и школа, по всей видимости, была случайной жертвой удара по военному объекту. Но сейчас, после избрания нового верховного лидера, появляется новая версия", — писал Димитриев в своём телеграм-канале.
Он указал, что в школе погибла и жена нового верховного лидера Ирана.

"Моджтаба Хаменеи, избранный вчера рахбаром, в один день 28 февраля потерял отца Али Хаменеи, жену Захру Хаддад-Адель, ребенка и ещё нескольких близких. Мать скончалась от ранений несколько дней спустя. Так вот Захра по многочисленным сообщениям работала учительницей именно в этой школе. Человек, потерявший в один день всю семью, переговоров с убийцами своих близких вести не станет. И на этом фоне всё убедительнее звучит версия, что ракета попала именно туда, куда и планировали", — отметил Димитриев.
Исходя из этой логики, удар по школе девочек и убийство детей по сути были сознательным шагом американо-израильской коалиции, которая готова вести боевые действия до конца.
82-я десантная дивизия США - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вчера, 18:51
Подготовка к десанту в Иран. Итоги 8 мартаСМИ сообщили о готовящейся высадке американского десанта в Иран
Экологическая катастрофа
Токсичное облако, образовавшееся после атак США и Израиля на Иран, направилось в сторону Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X ранее раскритиковал удары США и Израиля на иранские нефтехранилища.
"Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий", — отметил он.
Также профессор раскритиковал западную "политико-медийную элиту", которая преподносит действия США и Израиля в качестве "гуманитарного проекта".
Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырём нефтехранилищам в ИРИ.
Эти удары равносильны химической войне против иранских граждан, указал позднее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Преступная война США и Израиля против иранского народа вступила в новую опасную фазу с умышленными ударами по энергетической инфраструктуре Ирана. Эти атаки на нефтехранилища представляют собой не что иное, как целенаправленную химическую войну против иранских граждан", — написал Багаи в соцсети Х.
Он уточнил, что после ударов по топливным складам в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества, которые отравляют мирное население, наносят ущерб окружающей среде и подвергают опасности жизни людей в массовом масштабе. По его словам, последствия этой "экологической и гуманитарной катастрофы" не останутся в границах Ирана. Багаи также заявил, что сами удары представляют собой одновременно военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
В СМИ появились кадры горящей после ударов США и Израиля ливневой канализации в Тегеране, куда попала нефть из разрушенных нефтехранилищ. Также сообщалось о токсичных дождях в столице Ирана.
Тем временем американские медиа сообщают о подготовке к высадке десанта в некоторые регионы Ирана.
О грозящем миру из-за американской политики — в статье Виктора Пироженко "Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира".
