Как события 11 сентября 2001 изменили Ближний Восток

Как события 11 сентября 2001 изменили Ближний Восток - 09.03.2026 Украина.ру

Как события 11 сентября 2001 изменили Ближний Восток

Трагические события 11 сентября 2001 года в США повлекли за собой как минимум три открытых войны: в Афганистане, Ираке и Ливии. Они имели разный формат и продолжительность, и обернулись новыми проблемами.

Через полгода исполнится четверть века "чёрному вторнику" – трагическим событиям 11 сентября 2001 года в США, которые привели к тысячам жертв и кардинальным изменениям не только внутри Соединённых Штатов, но и во всём мире, в первую очередь на Ближнем Востоке.Стоит отметить, что до сих пор сами происшествия, запустившие "цепную реакцию" в виде кампании борьбы с международным терроризмом, вылившуюся в многочисленные военные интервенции, овеяны мифами.С точностью можно сказать только одно: 11 сентября 2001 года два широкофюзеляжных "Боинга-767" протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Первый врезался в Северную башню в 08:46 утра по местному времени. Второй – в Южную башню в 09:03 утра. В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскрёба рухнули, также необъяснимым образом рухнуло стоящее рядом 47-этажное здание, входящее в комплекс ВТЦ.В то время множество экспертов, а также бизнесменов-застройщиков (в том числе, к примеру, Дональд Трамп) высказали сомнения, что здания могли быть уничтожены из-за ударов самолётов и взрыва их топлива. Тем более, что башни ВТЦ удерживались на всю высоту изнутри прочным стальным каркасом, а строившие их архитекторы и инженеры гарантировали, что оба небоскреба сконструированы так, что могли выдержать удары крупных самолетов.Позже американские власти сообщили ещё о двух упавших лайнерах. Один из них в 09:37 утра якобы врезался в западный фасад Пентагона – огромного здания министерства обороны США рядом с Вашингтоном. В четвертом самолете, который якобы должен был протаранить здание Капитолия в Вашингтоне, пассажиры вроде как оказали сопротивление захватчикам, и в 10:03 он упал в поле в штате Пенсильвания. Но никаких материальных подтверждений того, что эти самолёты действительно упали в указанных местах, так и не было предъявлено.По официальной информации, самолёты захватили четыре группы террористов, всего 19 человек (15 граждан Саудовской Аравии, двое – из Объединенных Арабских Эмиратов, один – из Египта, один – из Ливана). В каждой группе был человек, умеющий управлять самолетом, причём все они прошли курсы обучения в частных летных школах в США. Не считая угонщиков-камикадзе, погибли 2977 человек, большинство – в башнях-близнецах в Нью-Йорке. В здании Пентагона погибшими были объявлены 125 человек.Вечером 11 сентября президент США Джордж Буш-младший объявил: Белый дом уверен, что за нападениями на США стоит Усама бен Ладен, лидер террористической группировки "Аль-Каида"*. "Наша война с терроризмом начинается с "Аль-Каиды", но на ней не заканчивается. Она не закончится, пока все международные террористические группировки не будут найдены, остановлены и повержены", – заявил Буш, выступая перед Конгрессом 20 сентября. Сенаторы и члены Палаты представителей устроили президенту овацию.Американцы безоговорочно поддержали решение Буша вступить в войну. Прямую трансляцию речи президента в Конгрессе смотрели 79% зрителей. Рейтинг Буша в считанные минуты превысил рейтинги любого из его предшественников со времен Франклина Рузвельта, который провёл страну через Великую депрессию и Вторую мировую войну – в которую США вступили после не менее загадочного инцидента в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года.7 октября 2001 года США вступили в самую продолжительную войну в своей истории, которая началась как операция "Несокрушимая свобода" в Афганистане. Успехи военной операции были впечатляющими: уже в ноябре талибы* без боя сдали Кабул, а к концу месяца под их контролем остался лишь один крупный город. В Афганистане был установлен проамериканский марионеточный режим, который смог продержаться на иностранных штыках до лета 2021 года, когда интервенты во главе с США бежали под натиском талибов*.Одновременно в рамках "войны с террором" США начали ещё несколько операций против "Аль-Каиды"* и их союзников в более чем двух десятках стран, от Африки до Филиппин. Тогда военные действия против группировки поддерживали 90% американцев. При этом поимка бен Ладена, которая была объявлена целью войны в Афганистане, официально произошла только в 2011 году в Пакистане, уже при президенте США Бараке Обаме.Параллельно в США готовились к войне против Ирака. По воспоминаниям тогдашнего министра обороны Дональда Рамсфельда, Буш-младший попросил его рассмотреть возможность войны с Ираком за пятнадцать дней до 11 сентября 2001 года. Сразу после падения башен-близнецов обсуждения такой войны стали еще активнее. Единственная проблема – очевидных причин для вторжения в Ирак не было, как не было и доказательств связи "Аль-Каиды"* и Усамы бен Ладена с диктатором Ирака Саддамом Хусейном.Но уже с января 2002 года Буш начал говорить о том, что Ирак принадлежит к "оси зла" и угрожает безопасности США своим "разрушительным оружием". В феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл в Совбезе ООН, размахивая пробиркой, уверенно заявил, что у Вашингтона есть твердые доказательства наличия у режима Саддама Хусейна оружия массового уничтожения.Через месяц под видом операции "Шок и трепет" началась война в Ираке, которую на тот момент поддерживали примерно 64% американцев. США направили в Ирак более 130 тысяч военных – почти 10% всей численности вооруженных сил страны. Еще почти 50 тысяч прислали союзники Вашингтона. Казавшаяся мощной армия Ирака не оказала американцам существенного сопротивления. Уже 9 апреля – меньше, чем через две недели после начала вторжения, – военные США взяли под контроль Багдад.1 мая 2003 года Джордж Буш-младший провозгласил предполагаемое окончание войны в Ираке, на баннере за его трибуной на палубе авианосца USS Abraham Lincoln было написано: "Миссия выполнена". "Переход от диктатуры к демократии займет время, но он стоит всех усилий, – сказал тогда Буш. – Наша коалиция останется, пока наша работа не будет завершена. Затем мы уйдём и оставим после себя свободный Ирак".Однако последующая американская оккупация Ирака не принесла ни мира, ни стабильности: государственные институты были ослаблены, а соседний Иран поддерживал шиитские ополчения, которые вступали во все более ожесточенные бои с суннитскими группировками. В образовавшемся вакууме власти террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* стала мощным игроком, еще больше дестабилизируя Ирак, Сирию и весь регион. Так и не достигнув декларируемых целей, ныне США почти полностью вывели свои воинские контингенты из Ирака и Сирии.Вывод американских войск из Ирака начал ещё Барак Обама, который назвал иракскую кампанию ошибкой, при этом то увеличивая, то сокращая контингент США в Афганистане. А в марте 2011 года Обама начал собственную войну – на этот раз в Ливии. США поддержали противников ливийского лидера Муамара Каддафи из так называемого "Переходного национального совета" – под предлогом "защиты мирного населения". США, Франция и Великобритания сначала сами, а вскоре в рамках операции НАТО "Единый защитник", стали наносить авиаудары по правительственным войскам Ливии.20 октября 2011 года американский беспилотник и французский истребитель атаковали колонну Каддафи, после чего он был убит бойцами Переходного совета. Хотя формально операция НАТО в Ливии завершилась 31 октября 2011-го, однако уже в 2015 году Обама возобновил бомбардировки ливийских городов – уже под предлогом борьбы с ИГ*. Эту войну он передал в наследство Дональду Трампу, который продолжил её до сентября 2019 года. Ныне, 15 лет после начала американской интервенции, Ливия остается политически раздробленной и нестабильной.Для начала нынешней войны против Ирана Дональду Трампу не понадобился вообще никакой реальный повод – ни теракты в стиле 11 сентября 2001-го, ни спровоцированная самими США атака японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, ни инсценированное потопление американского фрегата "Мэйн" 15 февраля 1898 на рейде Гаваны, которое стало поводом для войны с Испанией.Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники называли разные причины для авиаударов США и Израиля по Ирану. Министр войны Пит Хегсет 2 марта даже сказал в стиле "оговорки по Фрейду", что нынешний конфликт "не является так называемой войной за смену режима".При этом западные аналитики подсчитали, что ни одна страна не имеет больше опыта в "так называемых войнах по смене режима", чем Соединенные Штаты: только за время "холодной войны" (1947-1989) США предприняли 72 попытки изменить баланс политических сил за рубежом в свою пользу, а показатель успеха этих операций составил около 40 процентов. Вот только смена режима, как доказывают последствия 11 сентября 2001 года, может привести к новым, ещё более серьезным проблемам.О том, к каким последствиям может привести нынешняя иранская война в США - в статье "Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира" *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

