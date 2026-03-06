Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/zharenye-pchelki-i-kurinye-lapki-chem-nakormyat-vsu-1076490662.html
Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ
Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ - 06.03.2026 Украина.ру
Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ
Любимый повар Елены Зеленской Евгений Клопотенко будет реформировать питание украинской армии. Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T20:41
2026-03-06T20:41
елена зеленская
вооруженные силы украины
украина
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076490543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b01699c86ef164e0e28bc568d24a58d.png
Любимый повар Елены Зеленской Евгений Клопотенко будет реформировать питание украинской армии. И всё это на фоне того, что закупки продуктов для ВСУ на 54 млрд гривен засекретили. Что будут есть украинские солдаты, почему повара увольняются из школ и как в меню оказались сало в шоколаде и куриные лапки в карамели — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс". Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской — смотрите по ссылке https://rutube.ru/video/144e88b58af1beb71c902308ecd06754/
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076490543_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e0cc51b28b7d09bb91ecac85e243d74f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
елена зеленская, вооруженные силы украины, украина, видео, видео
Елена Зеленская, Вооруженные силы Украины, Украина, Видео

Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ

20:41 06.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Любимый повар Елены Зеленской Евгений Клопотенко будет реформировать питание украинской армии.
И всё это на фоне того, что закупки продуктов для ВСУ на 54 млрд гривен засекретили.
Что будут есть украинские солдаты, почему повара увольняются из школ и как в меню оказались сало в шоколаде и куриные лапки в карамели — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс".
Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской — смотрите по ссылке https://rutube.ru/video/144e88b58af1beb71c902308ecd06754/
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Елена ЗеленскаяВооруженные силы УкраиныУкраинаВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:27‼ "Безоговорочная капитуляция" Тегерана означает, что президент США сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза, — Белый дом.
21:23Удар нанесён по н.п. Самар в Днепропетровской области
21:23Удар нанесён по Харьковскому району
21:17‼ Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила якобы планируемые КСИР на его территории теракты, среди целей был нефтепровод в Баку и один из лидеров общины горских евреев, — СМИ со ссылкой на гостелеканал АзТВ.
21:17Различные источники утверждают, что на кадрах прилёт на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии
21:15Украинских инкассаторов отпустили из заключения в Будапеште
21:12Цена нефти Brent взлетела до $94 за баррель впервые с августа 2022 года
21:08Иран подбил 13-е судно в Ормузском проливе, пытавшееся прорвать блокаду
21:076 марта 2026 года, вечерний эфир
20:49Еврокомиссия назвала неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана и государств-членов ЕС
20:45Трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
20:41Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ
20:20До боли знакомые FPV-дроны объявились в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке
20:13Одесская область признана аутсайдером по электроснабжению
20:11Российский газ в ближайшее время пойдет с рынка ЕС на рынки дружественных России стран - Новак
20:02Война с Ираном может продлиться несколько недель - Госдеп США
19:54Атака на начальную школу для девочек в иранском Минабе была совершена с авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ - КСИР
19:30Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
19:24Расследование "Дела Миндича" вышло на схематоз НАБУ
19:17ВС РФ рушат логистику ВСУ на Славянском направлении
Лента новостейМолния