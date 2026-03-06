https://ukraina.ru/20260306/zharenye-pchelki-i-kurinye-lapki-chem-nakormyat-vsu-1076490662.html

Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ

Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ

Любимый повар Елены Зеленской Евгений Клопотенко будет реформировать питание украинской армии. Украина.ру, 06.03.2026

Любимый повар Елены Зеленской Евгений Клопотенко будет реформировать питание украинской армии. И всё это на фоне того, что закупки продуктов для ВСУ на 54 млрд гривен засекретили. Что будут есть украинские солдаты, почему повара увольняются из школ и как в меню оказались сало в шоколаде и куриные лапки в карамели — смотрите в новом выпуске "Зрада Экспресс". Украина учит новый язык: 100 "правильных" слов от Зеленской — смотрите по ссылке https://rutube.ru/video/144e88b58af1beb71c902308ecd06754/

