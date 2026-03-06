Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/itogi-060326-skandal-mezhdu-zelenskim-i-orbanom-ermak-pod-okhranoy-i-krizis-v-dubae-1076486845.html
Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае
Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае - 06.03.2026 Украина.ру
Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за блокировки кредита для Украины на 90 миллиардов евро... Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T18:32
2026-03-06T18:32
видео
дубай
венгрия
украина
виктор орбан
андрей ермак
трамп и зеленский
фсб
золото
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076486669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7057fb206223f43b9cfb58758c4b0016.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за блокировки кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Будапешт ответил жестким заявлением. Тем временем в Венгрии задержали сотрудников украинского Ощадбанка с десятками миллионов долларов, евро и золотом. Также в выпуске: проблемы с поставками еды в Дубае, странная история с охраной Андрея Ермака и рассекреченные архивы ФСБ.
дубай
венгрия
украина
дубай (город)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076486669_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63559c84385a9638dfad44f020358031.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, дубай, венгрия, украина, виктор орбан, андрей ермак, трамп и зеленский, фсб, золото, деньги, дубай (город), кредит, новости украины, видео
Видео, Дубай, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Андрей Ермак, Трамп и Зеленский, ФСБ, золото, деньги, Дубай (город), кредит, Новости Украины

Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае

18:32 06.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за блокировки кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Будапешт ответил жестким заявлением.

Тем временем в Венгрии задержали сотрудников украинского Ощадбанка с десятками миллионов долларов, евро и золотом. Также в выпуске: проблемы с поставками еды в Дубае, странная история с охраной Андрея Ермака и рассекреченные архивы ФСБ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоДубайВенгрияУкраинаВиктор ОрбанАндрей ЕрмакТрамп и ЗеленскийФСБзолотоденьгиДубай (город)кредитНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:54Атака на начальную школу для девочек в иранском Минабе была совершена с авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ - КСИР
19:30Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
19:24Расследование "Дела Миндича" вышло на схематоз НАБУ
19:17ВС РФ рушат логистику ВСУ на Славянском направлении
19:10Лидер венгерской оппозиции разносит Зеленского
19:02Еврокомиссия не удовлетворила Венгрию, США близки к признанию военного преступления. Новости к этому часу
18:46Война в Иране: у Вашингтона проблема с математикой
18:32Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае
18:14Израиль ждёт долгую войну, Трамп требует безоговорочную капитуляцию. Новости к этому часу
18:00Золото подельников Зеленского: Венгрия нанесла удар по Киеву и Брюсселю. Итоги 6 марта
17:26Европейский рынок без российского газа. Путин предупреждает, что РФ готова отказаться от поставок
17:24"Сначала ослабим — потом посмотрим": Минэнерго США уточнило условия защиты танкеров от Ирана
16:55ВСУ построили подземную сеть, чтобы прятаться от "Севера". Новости к этому часу
16:45США теперь сами страхуют танкеры от иранских ракет. Главное к этому часу
16:00Тупой "орлиный коготь". Иранское фиаско США
15:56Ормузский пролив недоступен для танкеров, ЕК отреагировала на угрозы Зеленского. Новости к 16.00
15:47Джонсон объяснил, почему удары по Ирану нельзя называть войной
15:43Атаки ВСУ и "Гераней". Новости к этому часу
15:23Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству
15:00ООН квалифицировала ситуацию на Ближнем Востоке, Иран ударил по группировкам курдов. Новости к 15.00
Лента новостейМолния