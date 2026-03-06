https://ukraina.ru/20260306/itogi-060326-skandal-mezhdu-zelenskim-i-orbanom-ermak-pod-okhranoy-i-krizis-v-dubae-1076486845.html
Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае
Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае - 06.03.2026 Украина.ру
Итоги 06.03.26: скандал между Зеленским и Орбаном, Ермак под охраной и кризис в Дубае
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за блокировки кредита для Украины на 90 миллиардов евро... Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T18:32
2026-03-06T18:32
2026-03-06T18:32
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Зеленский пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за блокировки кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Будапешт ответил жестким заявлением. Тем временем в Венгрии задержали сотрудников украинского Ощадбанка с десятками миллионов долларов, евро и золотом. Также в выпуске: проблемы с поставками еды в Дубае, странная история с охраной Андрея Ермака и рассекреченные архивы ФСБ.
Тем временем в Венгрии задержали сотрудников украинского Ощадбанка с десятками миллионов долларов, евро и золотом. Также в выпуске: проблемы с поставками еды в Дубае, странная история с охраной Андрея Ермака и рассекреченные архивы ФСБ.