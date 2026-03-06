https://ukraina.ru/20260306/rascht-i-oshibki-chego-ne-uchli-ssha-vtyagivayas-v-voynu-s-iranom-1076488455.html

Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном

Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Война США и Израиля против...

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Война США и Израиля против Ирана;09:51 – Что будет, если Иран выстоит?14:49 – Военные преступления и ответственность за них;22:19 – Конфликт в Иране и медийная повестка.ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

