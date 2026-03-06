https://ukraina.ru/20260306/rascht-i-oshibki-chego-ne-uchli-ssha-vtyagivayas-v-voynu-s-iranom-1076488455.html
Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном - 06.03.2026 Украина.ру
Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Война США и Израиля против... Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T19:30
2026-03-06T19:30
2026-03-06T19:30
видео
иран
сша
россия
армен гаспарян
общественная палата
эксперты
израиль
ближний восток
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076488330_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7dd8784e201f4407d3a3b0a1850c22e1.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Война США и Израиля против Ирана;09:51 – Что будет, если Иран выстоит?14:49 – Военные преступления и ответственность за них;22:19 – Конфликт в Иране и медийная повестка.ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
иран
сша
россия
израиль
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076488330_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05b393c68c58899a78f1fcd934c8de08.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, иран, сша, россия, армен гаспарян, общественная палата, эксперты, израиль, ближний восток, военные преступления, удар по ирану, война в иране, война, международная политика, международные отношения, видео
Видео, Иран, США, Россия, Армен Гаспарян, общественная палата, эксперты, Израиль, Ближний Восток, Военные преступления, удар по Ирану, война в Иране, война, Международная политика, международные отношения