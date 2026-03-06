Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном - 06.03.2026 Украина.ру
Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Война США и Израиля против Ирана
видео
иран
сша
россия
армен гаспарян
общественная палата
эксперты
израиль
ближний восток
военные преступления
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Война США и Израиля против Ирана;09:51 – Что будет, если Иран выстоит?14:49 – Военные преступления и ответственность за них;22:19 – Конфликт в Иране и медийная повестка.ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
видео, иран, сша, россия, армен гаспарян, общественная палата, эксперты, израиль, ближний восток, военные преступления, удар по ирану, война в иране, война, международная политика, международные отношения, видео
Видео, Иран, США, Россия, Армен Гаспарян, общественная палата, эксперты, Израиль, Ближний Восток, Военные преступления, удар по Ирану, война в Иране, война, Международная политика, международные отношения

Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном

19:30 06.03.2026
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:23 – Война США и Израиля против Ирана;
09:51 – Что будет, если Иран выстоит?
14:49 – Военные преступления и ответственность за них;
22:19 – Конфликт в Иране и медийная повестка.

ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Больше материалов по теме:
ВидеоИранСШАРоссияАрмен Гаспарянобщественная палатаэкспертыИзраильБлижний ВостокВоенные преступленияудар по Иранувойна в ИраневойнаМеждународная политикамеждународные отношения
 
Лента новостейМолния