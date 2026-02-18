https://ukraina.ru/20260218/missii-pokhozhie-sposoby-realizatsii-raznye-kak-mozhno-proslavit-stranu-na-olimpiade-ne-zavoevav-1075790045.html

Миссии похожие, способы реализации разные. Как можно прославить страну на Олимпиаде, не завоевав медалей

XXV зимняя Олимпиада вышла на финишную прямую и уже можно делать некоторые выводы касательно не только спортивных результатов, распределения разыгранных комплектов наград и организации соревнований, но и политического аспекта Игр. Никто же уже не питает иллюзии, что спорт вне политики.

Как бы Международный олимпийский комитет ни перестраховывался, провокаций избежать не удалось. Спортивные функционеры ещё до открытия Игр обращались к Украине с предостережением и просили донести информацию лично до скелетониста Владислава Гераскевича, который в Пекине-2022 после заезда демонстрировал в камеру самодельный плакат в цветах украинского флага с надписью "No war in Ukraine" ("Нет войне на Украине"). Однако история повторилась, но в этот раз выходка знаменосца сборной явно была гораздо более продуманной и тщательно подготовленной: в Италию он привёз шлем с фотографиями погибших за период проведения СВО украинских спортсменов и хотел выступать в нём, чтобы привлечь к этой теме внимание. МОК расценил задумку как нарушение 50 Олимпийской хартии, предусматривающей запрет на политическую пропаганду, и предложил заменить экипировку, но Гераскевич демонстративно отказался, за что его дисквалифицировали и исключили из стартовых списков. Приехав в Италию, пронеся знамя на церемонии открытия, олимпийскую трассу в итоге он не попробовал.Пример отстранённого скелетониста нисколько не сбавил пыл политизированных украинских олимпийцев, наоборот, они продолжили его дело. Так, завершив выступление в смешанной эстафете, украинские саночники Юлианна Туницкая, Елена Стецкив, Александра Мох, Андрей Мандзий, Игорь Гой и Назарий Качмар встали на колено и подняли свои шлемы над головой в знак поддержки Гераскевича, - позже их примеру последовала команда Латвии - затмив тот факт, что продемонстрировали лучший результат в этой дисциплине за всю историю независимой Украины (6-е место).Акции сборной были оригинальны и разнообразны. В соревнованиях на одиночных санях Елена Смага после третьего заезда продемонстрировала накленный на перчатку пластырь с надписью "Remembrance is not a violation" ("Память — это не нарушение"), а горнолыжник Дмитрий Шепьюк на супергиганте – "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами"), хотя и так запомнился бы – он стал вторым украинцем, которому удалось завершить все 4 старта на одних зимних Играх (прежде этим мог похвастаться только Николай Скрябин на Олимпиаде тоже в Италии, в Турине-2006).Многие называют украинских спортсменов за эти выходки дураками, клоунами и разными нецензурными словами, но, если взглянуть на происходящее с точки зрения целеполагания и достижения целей, то они действуют совсем не глупо ("умно" язык, конечно, не поворачивается сказать). Смотрите сами.Что было бы, если бы Гераскевича не отстранили? Он совершил бы положенное количество попыток и значился в итоговых протоколах как занявший то или иное место на Олимпиаде-2026. Между прочим, после 4-го места на прошлогоднем чемпионате мира его включали в число претендентов на медали, но его миссия заключалась совершенно в ином – заставить говорить об Украине без преувеличения всё мировое сообщество, причём именно в контексте продолжающегося вооружённого конфликта. И с ней скелетонист справился блестяще.Пока в Италии продолжались соревнования, в Германии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в одном из ресторанов города медиаконцерн Axel Springer проводил закрытый приём Freedom Night для особых гостей: глав государств и правительств, министров, дипломатов, представителей спецслужб, руководителей крупнейших мировых компаний. Оказался в их числе и Гераскевич, ему рукоплескали лично генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европарламента Роберта Метсола, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, олимпийский чемпион по боксу, брат мэра Киева Владимир Кличко (один из самых ярых противников участия россиян в международных соревнованиях). Главной темой неформальных разговоров на мероприятии стал в частности конфликт на Украине. Где-то в идеальном мире эту площадку могли бы использовать для обсуждения, например, как можно применить спортивную дипломатию для разрядки напряжённости в отношениях между определёнными странами, Россией и Украиной прежде всего, ведь история знает успешные примеры, чего стоит роль пинг-понговой дипломатии в нормализации отношений США и КНР или хоккейная суперсерия для СССР и Канады в начале 1970-х годов.Гераскевич позировал перед камерами с тем самым шлемом, так что цели спортсмен добился – обычная экипировка превратилась в предмет, несущий серьёзное политическое послание и побуждающий человеческое сострадание, и его могли внимательно рассмотреть в малейших деталях все желающие. Этот эффект, конечно, несопоставим с тем, что предлагала глава МОК Кирсти Ковентри, которой пришлось на фоне скандала лично разговаривать с украинским скелетонистом: показать "шлем памяти" до и после заезда, а во время соревнований ограничиться лишь чёрной повязкой на руке. Многие могли бы и не заметить такого скромного перформанса, поэтому Гераскевич отказался выходить на старт при таких условиях и начал активно продвигать свой политический посыл. Физических усилий практически не нужно прилагать, зато цитируемость в СМИ и узнаваемость в разы выше, чем после соревнований, пусть и олимпийских.Отстаивая своё право носить шлем всегда и везде, Гераскевич даже не постыдился перейти все границы. Он кивал на американского фигуриста Максима Наумова, который после прокатов и короткой, и произвольной программы в зоне ожидания оценок (т.н. Kiss&Cry) держал в руках фотографию, на которой изображён ребёнком вместе с родителями на катке. Таким образом он отдавал дань памяти маме и папе, чемпионам мира в парном катании Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, погибшим год назад в авиакатастрофе. В одном из интервью Максим рассказывал, что его участие в Олимпиаде было их общей мечтой, на эту тему они разговаривали с детства, и ему очень хотелось, чтобы в такой важный момент родители были рядом. Во время выступления фигуриста в Милане на кубе с экранами на ледовой арене появилась надпись "Мама и папа, это для вас". Пока весь мир восхищался силой духа Максима и способностью идти дальше после такой трагедии, украинский скелетонист возмущался в духе "а почему ему можно, а мне нельзя!?"Кстати про фигурное катание. На нынешней Олимпиаде в этой дисциплине Украину представляет всего один участник, и тот успел отличиться, но не в спортивном плане. Одиночник Кирилл Марсак ещё до начала Игр выступал с утверждением, что российским атлетам нельзя было разрешать выступать даже в нейтральном статусе.После произвольной программы, объяснил своё итоговое 19-е место так: "За последние несколько дней было слишком много негативной информации из-за дисквалификации Владислава Гераскевича и всей ситуации с МОК. Думаю, для меня это оказалось слишком сложно психологически. Особенно учитывая, что мы выступали сразу после нейтрального спортсмена, это тоже сыграло свою роль. Всё было нормально. Обычно мне всё равно, кто на льду со мной. Я в основном сосредоточен на себе. Но на этот раз моя голова просто не была в игре. На меня было давление из-за того, что мы катались друг за другом с нейтральным атлетом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать, совершаем ошибки, чтобы на них учиться".Иными словами, виновным в своём не самом удачном прокате он назначил Петра Гуменника из России. Да, в произвольной программе они катались друг за другом, но здесь не нужно искать того, чего нет, т.е. чьего-то умысла, поскольку порядок выхода на лёд определяется, исходя из результатов короткой программы. Украинец занял 11-е место, россиянин - 12-е, следовательно, на произвольную выходили друг за другом, ещё и попав в одну разминку. Хотя психологические трудности у Марсака действительно могли возникнуть, но только потому, что Гуменник блестяще откатал своего "Онегина", и зал был в полном восторге.Пётр же поаплодировал своему конкуренту после проката, на что многие обратили внимание.Позже в интервью российский фигурист рассказал: "Он выступал сразу после меня, поэтому, когда я сел, просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. Попросил принести воды и телефон, написал маме. Поначалу был отвлечён, потом подумал, что, наверное, нужно всё-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но на самом деле мы ещё до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем".Марсак допустил серьёзные ошибки: упал с четверного сальхова, вместо тройного акселя прыгнул одинарный, а вместо четверного лутца – двойной. В произвольной он занял лишь 23-е место из 24. Поздравлять действительно не с чем.Гуменник занял 6-е место, показав лучший для российских одиночников результат за 16 лет (в Ванкувере-2010 Евгений Плющенко завоевал серебро) и лучший среди всех европейцев. Он говорил, что для него главным было качественно исполнить программу, а вовсе не медаль, хотя, по словам специалистов, судейская бригада придержала оценки на тех элементах, которые были выполнены чисто, иначе он мог бы получить бронзу. Но даже без награды Гуменник смог завоевать симпатию болельщиков."Поддержка и правда ощущается очень интенсивно. Куда бы я ни пошёл, везде вижу русских, которые меня узнают. И говорят, как хорошо я выступил, как я им понравился. И не только русские, но и иностранцы. Именно в Милане так. Даже выезжал на озеро Комо — и там меня узнали, и там поздравляли из разных стран", - рассказывал он.Перед началом Игр национальные олимпийские комитеты отдельных стран запретили своим спортсменам в какой-либо форме контактировать с нейтральными атлетами, но уже находясь в Италии, россияне и белорусы рассказывали журналистам, что члены других сборных относятся к ним доброжелательно или нейтрально. По словам шорт-трекистки Алёны Крыловой, истории о предвзятом отношении к россиянам на Играх — это "миф и бред". В свою очередь, саночник Роман Репилов отмечал, что иностранные соперники за время отстранения сборной РФ успели отвыкнуть от конкуренции, но никакого открытого негатива или агрессии при встрече не проявляют. Вобщем никто никаких бойкотов никто не устраивал, вместо этого все охотно обмениваются значками, включая японцев и американцев. Гуменник говорил, что получил огромную сумку подарков и играл с другими атлетами в настольные игры.Каким бы напряжённым ни было соперничество, прежде всего нужно оставаться человеком в любой ситуации. Яркий пример всем показал американский фигурист Илья Малинин. В его победе в личном зачёте не сомневался абсолютно никто, поскольку он владеет самым сложным контентом в мире и все 14 турниров, в которых принимал участие с ноября 2023 года, выигрывал, однако на Олимпиаде в произвольной программе упал с двух прыжков и в итоге стал лишь 8-м. Как поведёт себя абсолютный фаворит в такой ситуации? Малинин спокойно встал и направился в сторону Михаила Шайдорова из Казахстана, который неожиданно прежде всего для самого себя стал олимпийским чемпионом, пожал руку, обнял и поздравил его со словами "Ты это заслужил!" Илья не стал выпендриваться и демонстративно говорить по-английски, хотя родился и вырос в США. Всё же его родители – советские фигуристы, а себя фигурист идентифицирует на 70% американцем и на 30% русским. Малинин после прокатов в ожидании оценок разговаривает с папой по-русски, как и с другими американскими фигуристами, имеющими русские корни, с россиянами и представителями стран СНГ, само собой, тоже. Потом Илья ещё уделил время общению с журналистами, спокойно ответил на их вопросы и не пытался искать виноватых в своей неудачи.Узнав 16 февраля, что Малинин выходит на тренировки, Гуменник решил не упускать такую возможность, чтобы потренироваться вместе. Это прекрасная возможность и пообщаться побольше (парни давно знакомы и на юниорском уровне соревновались друг с другом на международной арене), и со стороны Петра жест поддержки товарища, хотя на льду они, конечно, соперники, и это единственный способ выяснить, кто же из них сильнее.Да, эти спортсмены на Играх в Италии не завоевали медали, но оставили о себе только добрые и тёплые впечатления. Так что прославить своё Отечество можно без всяких провокаций: блестящими спортивными результатами и сохранением человеческого достоинства.Этому стоило бы поучиться не только украинским спортсменам и функционерам. Российских и белорусских атлетов до соревнований допустили, но всё же кое в чём ущемили – речь не только о лишении флага, гимна, названия страны – им в отличие от членов национальных сборных не выдали эксклюзивные смартфоны Samsung с символикой Игр, вместо этого им вручили наборы с гигиеническими принадлежностями, хотя перед Олимпиадой МОК заявлял, что гаджеты получат все спортсмены. На летней Олимпиаде в Париже-2024 была аналогичная история."Это жлобство и стыдобища со стороны организаторов. Это вообще просто позорище. А чего питание не отрубили нам? Мне кажется, МОК должен обязательно вмешаться в эту ситуацию и решить эту проблему. Вопрос не в смартфонах, а вопрос в принципе. Спортсменов пригласили. Даже если они в нейтральном статусе выступают, они являются спортсменами и участниками Олимпийских игр. Значит однозначно организаторы должны были решить этот вопрос. Стыдно за организаторов, что такие вещи допускают", - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.Возможно, это позиция не МОК, а компании-производителя гаджетов южнокорейского Samsung. Как бы то ни было, в России с таким отношением к своим спортсменам мириться не собираются."Прекрасно понимаем, что телефоны и подарки - не главное. Главное - дух, воля, победы. Но сам жест говорит о многом. Поэтому мы в ЛДПР решили поступить иначе. Леонид Эдуардович Слуцкий поддержал идею: как только наши олимпийцы вернутся в Москву, мы встретим их как героев и вручим каждому современные смартфоны, ещё лучше. И не только, кстати, их. Пусть знают: Родина их ценит, Родина их не бросает, и никакие "международные обиды" не помешают нам сказать спасибо своим чемпионам. Мы – команда", - объявил Свищёв.А тем временем пришли хорошие новости. На Паралимпийских играх-2026, которые пройдут с 6 по 15 марта там же в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, спортсмены из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран.Читайте также Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

