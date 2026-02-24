https://ukraina.ru/20260224/ne-bog-ne-tsar-i-ne-geroy-4-goda-svo-1075998224.html

"Не Бог, не царь и не герой": 4 года СВО

Сегодня четыре года начала СВО. Её ход вскрыл многие нарывы, которые зрели все годы после развала Союза. Заложенные тогда мины разорвались, предсказанные многими политиками конфликты неизбежно случились.

Этот бой должен стать окончательным. Именно поэтому Владимир Путин на протяжении четырёх лет повторяет о целях СВО, которые неизменны и должны быть достигнуты и закреплены - не перемирием, но миром. Эксперты в своих соцсетях поделились своими размышлениями на тему четвертой годовщины СВО.Общественный деятель Татьяна ПопНу вот мы и пересекли четырехлетнюю отметку проведения специальной военной операции на Украине. Специалисты в военном деле могут подводить промежуточные итоги, нам с вами, людям гражданским, делать это, наверное, преждевременно. В первую очередь потому, что изменения на карте мы видим и, конечно, радуемся каждому освобожденному населенному пункту. А вот общий исход и политическое будущее сопредельной территории – а оно, поверьте, очень важно для нашей будущей безопасности, пока в тумане. Точнее, совершенно ясно, что на более-менее благополучное будущее могут рассчитывать только новые российские регионы. То, что останется под контролем Запада будет тем еще депрессивным местечком с загашенным светом и сомнительными экономическими перспективами. Это на конфликт денег глобалисты всегда найдут, а вот в процветание туземцев под присмотром колонизаторов верить могут только уж совсем наивные громадяне. Отдадим должное упоротости просроченного, ему этих самых громадян точно не жалко. Так что к 4 годовщине он выдал серию переможных интервью, из которых можно выделить всего пару ключевых тезисов: дайте грошей и будем воевать до последнего украинца. Так что цели СВО точно будут достигнуты, но точно не за счет благоразумия наши оппонентов по переговорному процессу. Молимся за наших Защитников и желаем им скорейшей Победы. PS: И как по мне, лучший промежуточный итог невольно опубликовал сам просроченный – фотки из советского подземного бункера, в котором он, по его собственному признанию, провел два года. За это время, судя по фоточками, там прицепили потужные таблички с гербом, покрасили стены в жовтоблакитный и всё. Собственно, в этом вся Незалежная Украина – декоммунизируются, декоммунизируются, а под тонким слоем "украинства" по факту кроме "тяжкого наследства советского режима" ничего и нет.Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Илья КрамникЧетыре года. Новые песни пишут те, у кого старые плохие, так что к дате скажу то, что уже говорил. С неожиданностями (иногда приятными, чаще – нет) столкнулись все – и мы и враги. Предвоенное планирование пошло по известному месту и у нас и у врагов. Переверстывать планы пришлось тоже всем (и приходится прямо сейчас тоже). Что будет дальше, я уже написал в 2022 и повторил в 2024. Не вижу повода менять ни одну букву, повторю и сейчас: Это будет долго, трудно, грязно, весь мир (часть мира пишущего латиницей - прим.ред.) будет против, содержательницы салонов и дежурные интеллектуалы будут картинно заламывать руки, и/о дежурных людоедов считать ущерб в одну колонку и барыш в другую, и все такое положенное. Правительство совершит все глупости, которые можно и часть тех, которые нельзя, породив еще пару десятков кошмарных историй на 10-20 столетий вперед. Страну будет потряхивать, иногда в меру, иногда не очень, народ будет бунтовать, лихие люди делать дела, прочие выживать, книжники пытаться давать советы, из которых читается 1 из 10, понимается 1 из 100, реализуется 1 из 1000, в общем, все как обычно. В Encyclopaedia Britannica 2145 года 3/4 объема статьи про войну будет посвящено блестящим победам збройних сил и западной помощи. В статье "Киев" той же энциклопедии будет указано - в настоящее время является административным центром Киевской области России.Народный депутат Максим БужанскийПочему-то некоторые стали считать признаком мужества и патриотизма фразу- Эта война навсегда. Им кажется, наверно, что она подчёркивает непримиримость к врагу, словно нам, спустя эти четыре года, еще нужно что-то подчёркивать. Ни одна война не бывает навсегда, если только один из участников не сгинул бесследно, все остальные заканчиваются. И эта должна закончиться, иначе у нашей страны не будет будущего. Здесь не будут рожать детей те, кто остался, у нас сейчас смертность в три раза выше рождаемости, сюда не вернутся те, кто уехал, они уехали от войны, странно ждать, что захотят вернуться к ней. Сюда не будут вкладывать деньги, никто не вкладывает туда, где всегда война, и речь не только об иностранцах, наши граждане не будут, не станут рисковать. Здесь не будет гражданских карьер, нет карьер у гражданских там, где всегда война, на войне всё служит войне, остальному просто нет места в привычном понимании.Не вздохнет полной грудью культура, груз вечной войны раздавит её, она не живёт долго, зажатой в рамки. И демократии не будет, война плохо уживается со свободой слова, а без свободы слова демократия просто обёртка авторитаризма. Нет, эта война навсегда только для тех, кто её застал, для тех, кто её переживёт, и для тех, кому это было не суждено, а для тех, кто будет потом, нет. И задача любой власти сделать так, чтобы война больше никогда не повторилась, не началась, не случилась, не произошла. Мир навсегда должен быть целью, а не понимание того, что война навсегда. И мужества для этого тоже нужно не меньше.Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр ШпаковскийМожно было избежать войны? Напомню один эпизод, о котором многие забывают, когда хнычут про то, что "Россия напала на Украину". 15 декабря 2021 года Российская Федерация направила на рассмотрение США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Эти предложения были отвергнуты в хамской манере. Через 4 дня после начала СВО в Беларуси прошли прямые украинско - российские переговоры, где можно было поставить точку в конфликте. Однако киевский режим "заболтал" дипломатический процесс, переговоры перенесли в Стамбул, где были согласованы параметры мирного договора, который так в итоге и не подписали. Позже выяснилось, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, получивший от одной из компаний ВПК взятку в 1 млн. фунтов стерлингов, предложил украинской верхушке "просто воевать". Следует признать, что Россия не достигла целей демилитаризации и денацификации украинского режима. Скорее, наоборот, Украина в настоящее время является одним из наиболее милитаризованных государств мира и оплотом нацизма. Вместе с тем и Западу не удалось нанести России поражение на украинском театре боевых действий за счёт грандиозных военных поставок Киеву. Миф о превосходстве натовской военной школы и западного оружия развеян. Россия контролирует более 20% украинской территории, Азовское море стало внутренним морем РФ, создан сухопутный маршрут в Крым. Война не спровоцировала социальные потрясения в России. Внутриполитическая ситуация стабильная и управляемая, государственный строй выглядит устойчивым. Наступательная инициатива принадлежит российской армии, которая постепенно продвигается вперёд.Армии России и Украины в настоящее время являются единственными в мире носителями боевого опыта масштабной современной войны. Вместе с тем темпы продвижения российской армии в Украине объективно невысокие, ВСУ удалось перенести боевые действия на приграничные территории России. Диверсионная активность украинской разведки в Москве и других регионах России представляет актуальную угрозу национальной безопасности. В отличие от России, киевский режим действует в логике тотальной войны, использует методы насильственной мобилизации для поддержания армии и террор, включая похищения и убийства, против инакомыслящих.России удалось разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, что сказывается на социальных настроениях и экономике. Вместе с тем жёсткая внутренняя политика, финансовые вливания со стороны Запада, высокие выплаты родственникам погибших сдерживают рост протестных настроений в украинском обществе. Несмотря на внутренние противоречия в верхушке, явных угроз власти узурпатора Зеленского нет.Переговорный процесс в треугольнике Москва - Вашингтон - Киев пока не привел к формированию четких параметров потенциального мирного договора. Принципиальным вопросом остаётся судьба части новых регионов России, особенно Донецкой области, которые в настоящее время находятся под украинским контролем. Война продолжается со всеми вытекающими угрозами и рисками для безопасности Республики Беларусь. С учётом очередного всплеска антибелорусской активности киевского режима уровень военной опасности для нашей страны возрастает.Публицист Олег ЯсинскийСегодня - четвертая годовщина трагедии, навсегда разорвавшей наш мир на до и после. При этом совершенно очевидно, что началась эта война задолго до 24 февраля 2022 года и превратилась в сбывшуюся любимую мечту наших врагов. Гражданские войны - самые жестокие и расчеловечивающие: противники видят и узнают себя в зеркале друг друга. Эта война была зачата по пьянке в Беловежской пуще и заботливо вынашивалась десятилетиями.Я не верю в возможность уничтожения нацизма на Украине без его полной ликвидации в Европе. Без активного участия европейских граждан эта задача невыполнима. Без четкого идеологического антифашистского гуманистического проекта, который объединит нас всех - тоже. Разумеется, главным и окончательным автором и исполнителем этого проекта станет "не Бог, не царь и не герой".До этого нам предстоит еще много боли и крови. Все наши безотказные якоря, порты, маяки и подпорки - исключительно в сердце каждого. Наука не разочаровываться должна стать частью искусства избегать очарований и искушений. Из пепла и грязи изрытых взрывами лужаек, по которым ещё вчера так бодро бегали розовые пони, рождается наш маленький шанс изменить этот мир к лучшему.О том, что говорят о четвертой годовщины войны на самой Украине - в статье "Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО

