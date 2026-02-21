https://ukraina.ru/20260221/my-ne-odni-s-nami-kitay-perendzhiev-pro-zaschitu-sevmorputi-i-arkticheskikh-rubezhey-rossii-1075892123.html

"Мы не одни. С нами Китай": Перенджиев про защиту Севморпути и арктических рубежей России

Россия продолжает укреплять позиции в Арктике: строятся атомные ледоколы, совершенствуются арктические войска. В патрулировании Севморпути участвует и Китай. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии и интересы Дональда Трампа в Арктике, эксперт заявил, что Россия не меняет свои планы. "С нашей стороны все продолжается. Строятся военные атомные ледоколы и разрабатываются новые их модификации. То же самое касается подводных лодок", — сообщил Перенджиев.По его словам, в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске проводится обучение офицеров. Также изготавливается техника и вооружение для применения в условиях вечной мерзлоты.Он также отметил, что в защите Северного морского пути участвует Китай. "В вопросе защиты Севморпути и арктических рубежей мы не одни. С нами еще и Китай. Особенно это касается воздушного патрулирования вдоль наших северных территорий", — добавил Перенджиев.При этом эксперт обратил внимание на изменение позиции США. "Раньше мы их рассматривали как единое целое, а теперь видно, что США при Трампе выступают самостоятельным игроком, не координируя свои действия с остальными членами НАТО. Они фактически пытаются подмять под себя другие арктические государства: Канаду и Данию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

