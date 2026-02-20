Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру" - 20.02.2026 Украина.ру
Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"
Сегодня у нас в гостях Народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий! В большом интервью на "Украина.ру" она рассказала о том, как начинался её творческий путь и какую роль играет музыка в её жизни, поделилась впечатлениями от своих выступлений в России и планами на будущее, а также рассказала, как она относится к экс-президенту Украины Виктору Януковичу: 02:28 - О начале творческого пути и роли музыки в жизни певицы; 07:07 - Об украинцах на российской эстраде; 10:20 - О музыкальной карьере Таисии Повалий в России; 20:50 - Вернётся ли Киев в Россию? 22:10 - О репрессиях против Таисии Повалий на Украине; 25:07 - Об отношении к экс-президенту Украины Виктору Януковичу; 26:18 - О выступлениях Таисии Повалий в России и сценическом имидже;31:31 - Об отношениях с мужем; 35:15 - О музыкальных конкурсах, конкуренции и секрете успеха;41:34 - О планах на будущее. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"

Сегодня у нас в гостях Народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий!

В большом интервью на "Украина.ру" она рассказала о том, как начинался её творческий путь и какую роль играет музыка в её жизни, поделилась впечатлениями от своих выступлений в России и планами на будущее, а также рассказала, как она относится к экс-президенту Украины Виктору Януковичу:

02:28 - О начале творческого пути и роли музыки в жизни певицы;
07:07 - Об украинцах на российской эстраде;
10:20 - О музыкальной карьере Таисии Повалий в России;
20:50 - Вернётся ли Киев в Россию?
22:10 - О репрессиях против Таисии Повалий на Украине;
25:07 - Об отношении к экс-президенту Украины Виктору Януковичу;
26:18 - О выступлениях Таисии Повалий в России и сценическом имидже;
31:31 - Об отношениях с мужем;
35:15 - О музыкальных конкурсах, конкуренции и секрете успеха;
41:34 - О планах на будущее.

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
