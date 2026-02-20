https://ukraina.ru/20260220/taisiya-povaliy-v-kiev-ya-esch-vernus-i-on-obyazatelno-budet-russkim-bolshoe-intervyu-na-ukrainaru-1075909059.html

Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"

Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру" - 20.02.2026 Украина.ру

Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"

Сегодня у нас в гостях Народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий! В большом интервью на... Украина.ру, 20.02.2026

2026-02-20T21:34

2026-02-20T21:34

2026-02-20T21:34

украина

россия

киев

виктор янукович

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075908939_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_9e60d51c6aa1b215bf7f47fc25b49bfb.jpg

Сегодня у нас в гостях Народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий! В большом интервью на "Украина.ру" она рассказала о том, как начинался её творческий путь и какую роль играет музыка в её жизни, поделилась впечатлениями от своих выступлений в России и планами на будущее, а также рассказала, как она относится к экс-президенту Украины Виктору Януковичу: 02:28 - О начале творческого пути и роли музыки в жизни певицы; 07:07 - Об украинцах на российской эстраде; 10:20 - О музыкальной карьере Таисии Повалий в России; 20:50 - Вернётся ли Киев в Россию? 22:10 - О репрессиях против Таисии Повалий на Украине; 25:07 - Об отношении к экс-президенту Украины Виктору Януковичу; 26:18 - О выступлениях Таисии Повалий в России и сценическом имидже;31:31 - Об отношениях с мужем; 35:15 - О музыкальных конкурсах, конкуренции и секрете успеха;41:34 - О планах на будущее. Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, киев, виктор янукович, украина.ру, видео, видео