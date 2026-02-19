Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ - 19.02.2026 Украина.ру
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в районе иранского порта Бендер-Аббас, сообщило издание The War Zone
2026-02-19T14:14
2026-02-19T14:14
По его данным, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Исламская Республика на протяжении 47 лет сталкивается с внешним давлением и присутствием внерегиональных сил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными. По его словам, на фоне того, что США нарастили военное присутствие у берегов Ирана, эскалация в регионе обострилась и является беспрецедентной. Представитель Кремля выразил надежду, что подобное не повлияет на ход переговоров по урегулированию ситуации в регионе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ

14:14 19.02.2026

Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в районе иранского порта Бендер-Аббас, сообщило издание The War Zone
По его данным, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана.
Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Исламская Республика на протяжении 47 лет сталкивается с внешним давлением и присутствием внерегиональных сил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными. По его словам, на фоне того, что США нарастили военное присутствие у берегов Ирана, эскалация в регионе обострилась и является беспрецедентной. Представитель Кремля выразил надежду, что подобное не повлияет на ход переговоров по урегулированию ситуации в регионе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния