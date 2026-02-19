https://ukraina.ru/20260219/voenno-morskie-ucheniya-rossii-kitaya-i-irana-nachalis-na-blizhnem-vostoke---smi-1075830594.html
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ - 19.02.2026 Украина.ру
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в районе иранского порта Бендер-Аббас, сообщило издание The War Zone
2026-02-19T14:14
2026-02-19T14:14
2026-02-19T14:14
новости
иран
россия
китай
дмитрий песков
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
По его данным, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Исламская Республика на протяжении 47 лет сталкивается с внешним давлением и присутствием внерегиональных сил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными. По его словам, на фоне того, что США нарастили военное присутствие у берегов Ирана, эскалация в регионе обострилась и является беспрецедентной. Представитель Кремля выразил надежду, что подобное не повлияет на ход переговоров по урегулированию ситуации в регионе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, россия, китай, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Иран, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Украина.ру
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в районе иранского порта Бендер-Аббас, сообщило издание The War Zone
По его данным, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана.
Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Исламская Республика на протяжении 47 лет сталкивается с внешним давлением и присутствием внерегиональных сил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными. По его словам, на фоне того, что США нарастили военное присутствие у берегов Ирана, эскалация в регионе обострилась и является беспрецедентной. Представитель Кремля выразил надежду, что подобное не повлияет на ход переговоров по урегулированию ситуации в регионе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.