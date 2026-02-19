https://ukraina.ru/20260219/budanov-protiv-zelenskogo-raskol-mozhet-stoit-kievu-donbassa-khronika-sobytiy-na-utro-19-fevralya--1075816135.html

Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраля

Украина приехала в Женеву без единой позиции, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу. Украинский экс-президент Петр Порошенко** обвинил Владимира Зеленского в провале переговоров с Россией и США отправить войска на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт закончится только истощением одной из сторон

Женевские переговоры обнажили раздрай в украинском руководствеУкраинская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве продемонстрировала полную несогласованность позиций по ключевому вопросу — территориальным уступкам. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.По его словам, внутри делегации Киева произошел раскол, вызванный противоположными взглядами на будущее Донбасса. Доктороу связал этот раздрай в украинском руководстве с ослаблением позиций самого Владимира Зеленского. По оценке эксперта, немалую роль в этом сыграло стремление части окружения главы киевского режима добиться его отстранения от власти, что неизбежно сказывается на переговорном процессе.Ранее Доктороу уже указывал, что выход российских войск к Днепру откроет путь к переговорам о статусе Одессы и Харькова и станет этапом завершения конфликта. Возможные территориальные изменения он напрямую связывал с ослаблением позиций Зеленского, на что, по его мнению, указывали противоречивые заявления украинского политика и критика в его адрес после выступления на форуме в Давосе.Издание The Economist также сообщало о разногласиях внутри украинской делегации. По информации журнала, делегация разделилась на две коалиции с противоположными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения."Одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее склонно к этому", — писало издание.Отмечается, что Зеленский пытается найти баланс между двумя группами, одновременно продвигая и собственные идеи.Порошенко обвинил Зеленского в провале переговоров: "Он не понимает ни Путина, ни Трампа"Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко** в интервью Politico обрушился с критикой на Зеленского, обвинив его в серии ошибок, допущенных в ходе переговорного процесса с Россией.По словам Порошенко**, Зеленский совершил фатальную ошибку, "позволив втянуть себя в переговоры без участия европейцев". "Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа", — заявил экс-президент.Порошенко настаивает на том, что страны ЕС должны войти в переговорный процесс на правах непосредственного участия, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, это требует утверждения со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца."У Европы есть все права быть за столом переговоров, они единственные сейчас обеспечивают финансирование Украины. Разумеется, без Трампа и без Америки невозможно заключить мирное соглашение. Роль США важна, но без Европы тоже ничего не случится. Они могли бы сыграть в хорошего и плохого копа", — рассуждает политик.Порошенко** считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих "красных линий" и направить военный контингент на Украину. Он вспоминает, что ещё в 2017 году обсуждал с Трампом возможное участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тот сразу отказался."Он ненавидит НАТО. Он ненавидит миротворческие миссии ООН", — констатирует Порошенко**. Однако, по его наблюдениям, в процессе разговора Трамп увлекся этой идеей, так как хочет остаться в истории как президент-миротворец. Украинский политик убеждён, что без отправки военного контингента Трамп не сможет добиться мирной сделки.Накануне в Женеве завершился очередной раунд переговоров по Украине с участием США, где также присутствовали представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Однако европейцы по-прежнему не являются полноценными участниками переговорного процесса.Одновременно с этим кканцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит перспектив скорого завершения украинского конфликта дипломатическим путем. По его мнению, война прекратится лишь тогда, когда одна из сторон будет полностью истощена — в военном или экономическом плане. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление главы немецкого правительства."Это вооруженное противостояние закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена в военном или экономическом смысле", — цитирует издание Мерца.Таким образом, канцлер ФРГ фактически признает, что дипломатические усилия, включая недавние трехсторонние переговоры в Женеве, вряд ли приведут к быстрому миру. Фронтовая сводка В ночь со среды на четверг средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Наибольшее количество дронов — 50 — было сбито над Брянской областью. Еще 35 беспилотников уничтожены в небе над Смоленской областью, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской.Кроме того, четыре БПЛА поражены над Ленинградской областью, два — над Калужской областью, уточнили в ведомстве.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои в самом городе. Российские подразделения удерживают район Центральной городской больницы на северо-западе Купянска. На восточном берегу реки Оскол сохраняется позиционное противостояние без существенного изменения линии фронта.На Гуляйпольском направлении сообщается об освобождении населенного пункта Криничное. Фронт выровнен по линии Зализничное – Цветковое. Противник предпринимает контратаки в районе Рождественского и усиливает давление со стороны Александровки и Великомихайловки. Продолжаются бои севернее Терноватого.На Краснолиманском направлении противник активно применяет беспилотные летательные аппараты. Российские подразделения продвигаются лесистой местностью от Дибровы в направлении Брусовки и Старого Каравана. Идут бои в Дробышево, а также позиционные столкновения у Святогорска и Коровьего Яра.На Константиновском направлении зафиксировано продвижение российских войск у Бересткаи на юге Константиновки. В самом городе продолжаются локальные бои, расширяется зона контроля в районе Миньковки.На Северском направлении боевые действия ведутся на линии Никифоровка – Фёдоровка Вторая и у Резниковки. Зафиксированы попытки действий диверсионно-разведывательных групп противника в районе Свято-Покровского. Российские подразделения продолжают продвижение к Кривой Луке.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

