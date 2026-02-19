https://ukraina.ru/20260219/fitso-raskryl-zelenskomu-glaza-na-bolshuyu-oshibku-1075824569.html
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку - 19.02.2026 Украина.ру
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку
Владимир Зеленский очень сильно ошибается, если думает, что приблизит Украину к Евросоюзу, шантажируя Словакию поставками нефти, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсетях
2026-02-19T13:00
2026-02-19T13:00
2026-02-19T13:06
новости
украина
словакия
роберт фицо
трамп и зеленский
россия
владимир зеленский
ес
нпз
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_0:128:2954:1790_1920x0_80_0_0_dcf35a9d66c75d29fc01279cda703bdd.jpg
"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается", - написал Фицо.На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. В среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Фицо заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок.Правительство Венгрии также рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
словакия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_3dc0ac512ff6e294db51688ad5629877.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, словакия, роберт фицо, трамп и зеленский, россия, владимир зеленский, ес, нпз, украина.ру
Новости, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Трамп и Зеленский, Россия, Владимир Зеленский, ЕС, НПЗ, Украина.ру
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку
13:00 19.02.2026 (обновлено: 13:06 19.02.2026)
Владимир Зеленский очень сильно ошибается, если думает, что приблизит Украину к Евросоюзу, шантажируя Словакию поставками нефти, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсетях
"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается", - написал Фицо.
На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло.
В среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Фицо заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок.
Правительство Венгрии также рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.