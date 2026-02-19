Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку - 19.02.2026 Украина.ру
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку - 19.02.2026 Украина.ру
Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку
Владимир Зеленский очень сильно ошибается, если думает, что приблизит Украину к Евросоюзу, шантажируя Словакию поставками нефти, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсетях
2026-02-19T13:00
2026-02-19T13:06
новости
украина
словакия
роберт фицо
трамп и зеленский
россия
владимир зеленский
ес
нпз
украина.ру
"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается", - написал Фицо.На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. В среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Фицо заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок.Правительство Венгрии также рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
словакия
россия
новости, украина, словакия, роберт фицо, трамп и зеленский, россия, владимир зеленский, ес, нпз, украина.ру
Новости, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Трамп и Зеленский, Россия, Владимир Зеленский, ЕС, НПЗ, Украина.ру

Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку

13:00 19.02.2026 (обновлено: 13:06 19.02.2026)
 
Владимир Зеленский очень сильно ошибается, если думает, что приблизит Украину к Евросоюзу, шантажируя Словакию поставками нефти, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсетях
"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается", - написал Фицо.
На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло.
В среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Фицо заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок.
Правительство Венгрии также рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
