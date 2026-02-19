https://ukraina.ru/20260219/fitso-raskryl-zelenskomu-glaza-na-bolshuyu-oshibku-1075824569.html

Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку

Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку - 19.02.2026 Украина.ру

Фицо раскрыл Зеленскому глаза на большую ошибку

Владимир Зеленский очень сильно ошибается, если думает, что приблизит Украину к Евросоюзу, шантажируя Словакию поставками нефти, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсетях

2026-02-19T13:00

2026-02-19T13:00

2026-02-19T13:06

новости

украина

словакия

роберт фицо

трамп и зеленский

россия

владимир зеленский

ес

нпз

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_0:128:2954:1790_1920x0_80_0_0_dcf35a9d66c75d29fc01279cda703bdd.jpg

"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается", - написал Фицо.На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. В среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Фицо заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок.Правительство Венгрии также рассматривает возможность прекращения поставок электричества и газа Украине в ответ на остановку "Дружбы", заявил в четверг глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

словакия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, словакия, роберт фицо, трамп и зеленский, россия, владимир зеленский, ес, нпз, украина.ру