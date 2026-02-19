https://ukraina.ru/20260219/zelenskogo-slivayut-etu-svinyu-podlozhil-emu-zaluzhnyy-1075804274.html

Зеленского сливают. Эту свинью подложил ему Залужный

Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, выдал новую порцию обвинений в адрес Зеленского. Градус критики накалятся.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067665248_0:123:1920:1203_1920x0_80_0_0_5c640c33dab2accb95973b392b992870.png

Так бывший главком обвинил верховного в срыве контрнаступа в 2023 года из-за недостаточного финансирования и неверных тактических решений. В интервью изданию АР еще много интересных откровений Залужного. Но самое очевидный вывод – стул под Зеленским, кажется, действительно зашатался. Почему? Объясняли эксперты в своих соцсетях.Политический эксперт Наталья БыховецВы хотели, чтобы Залужный начал говорить. Залужный начал говорить. Вышло резонансное интервью Валерия Залужного агентству Associated Press (AP), опубликованное 18 февраля 2026 года. Это первый масштабный рассказ экс-главнокомандующего о внутренних конфликтах с политическим руководством страны после начала полномасштабного вторжения. Залужный подтвердил, что в сентябре 2022 года десятки сотрудников СБУ пришли с обысками в его командный пункт. В этот момент там находились британские офицеры, что придало ситуации особое напряжение. Формальной причиной было решение суда на обыск по адресу, где якобы действовал стриптиз-клуб, связанный с криминалом. Залужный утверждает, что заведение закрылось еще до полномасштабного вторжения, а спецслужбы не могли не знать, что там находится стратегический военный объект. Экс-главком назвал это "актом устрашения". Он сообщил, что позвонил по телефону руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и предупредил: если рейд не прекратится, он вызовет военные подкрепления в центр Киева для защиты пункта управления.По словам Залужного, тогдашний глава СБУ Василий Малюк* уверял, что не знал об операции и пообещал "разобраться". Залужный охарактеризовал этот эпизод как критический момент, серьезно подорвавший доверие между военным командованием и Банковой в период, когда единство было жизненно необходимым. Также в этом интервью Залужный упомянул о разногласиях по стратегии контрнаступления 2023 года и давлении политического руководства относительно военных планов. Эти откровения уже опубликованы ведущими украинскими медиа, в частности, Апострофом и Washington Post. Кто хотел услышать и понять, услышал и понял.Кто ищет повод набросить на Залужного – накинет.Журналист Александр ЮнашевКак интересно накаляется обстановка вокруг Зеленского... После требования ЕК к Украине отремонтировать "Дружбу" Венгрия вообще заявила о прекращении поставок дизельного топлива, пока не начнётся подача нефти по "Дружбе". Словакия поддерживает давление на Киев в этом вопросе. Залужный дал просто разгромнейшее для Зеленского интервью о том, что именно президент виноват в некоторых значительных поражениях в ходе вооружённого конфликта. Арестованный экс-министр Галущенко в суде открыто говорит, что по коррупционным схемам имел прямое общение с Зеленским. Американские СМИ вышли с утверждением, что особняк скандального рэпера Пи Дидди был выкуплен компанией, бенефициаром которой является украинский президент. И это все буквально новости за последние сутки. Кучно пошло как-то.Общественный деятель Максим ГольдарбЗалужный начал наезды на Зеленского: по его словам, именно Зеленский виновен в катастрофическом для армии "контрнаступлении" 2023 года. Именно по его приказу войска были растянуты по большой территории, а также направлены в заведомые для военных котлы типа Артемовска. Как известно, само дерево жужжать не может (Винни пух). Значит, пришло время и мавр, который сделал много плохих дел, должен уходить. Как раз тут переговоры идут полным ходом, Трамп с Кушнером "давят" Зеленского, Европа все больше о мире толкует… Это еще раз подтверждает мой тезис о том, что решение об окончании войны на марше. Дай то Бог!Политолог Константин БондаренкоЕсть такой старый анекдот. Юнга спрашивает бывалого "морского волка": "Я знаю, что черная метка - это смерть. А вот мне пришла голубая метка. Что это значит?". - "Поверь - тоже ничего хорошего!". Сегодняшнее интервью Валерия Залужного в АР - это, по сути, "голубая метка", присланная Западом Зеленскому.Народный депутат Ирина ГеращенкоШокирующая статья бывшего Главнокомандующего ВСУ В. Залужного о высоких отношениях Генштаба и Банковой. То есть, 5-6 менеджеров во главе с Зеленским так и не сделали никаких выводов из собственных ошибок неготовности к войне, и в разгар конфликта, вместо того чтобы обеспечить Армию всем необходимым, занимались другим (как видим из антикоррупционных расследований, безбожно воровали). Политическая ревность подталкивали Банковую к противостоянию между собой силовых структур во время активной фазы войны. Вы только представьте, какими могли быть последствия такой безответственности. Европейская Солидарность все эти годы требовала в парламенте секвестра бюджета и его заточенности на нуждах ВСУ, но у власти были другие приоритеты - марафоны, кэшбеки и другой популизм. Видим, что все заявления о единстве для Банковой – декорация. ОП давно живет в парадигме выборов, а не войны/мира, обходя все трудные темы, как мобилизация, правда о мирном процессе, состояние украинской экономики, зачищая политическое поле от оппонентов, дискредитируя всех, в ком видит конкурента. Во властной команде не задерживаются люди с позицией и принципами. Кто ответит за потерянное время и возможности? За все эти ужасные кадровые ошибки?Украинский политтехнолог Карл ВолохЯ терпеть не могу конспирологию и не принимаю обвинений в измене без достаточных оснований.И всегда объясняю глупостью все, что можно ею объяснить, особенно когда субъект откровенно не Эйнштейн. Но как воспринимать эту особенность нашего величайшего, когда каждый раз, как он должен сделать судьбоносный для страны выбор, он выбирает самый худший, самый опасный вариант? Так было с подготовкой к полномасштабному вторжению. Так с организацией наступления в 2023 (о чем ныне рассказал Залужный) – того наступления, которое могло переломить ход войны! Так и потом, когда при любых условиях решил избавиться от Залужного-Наева и других генералов, которые лучше себя показали на войне. Так и с увольнением всех военкомов, что привело к тотальному срыву мобилизации. Да с Трампом год назад, когда мы могли остаться вообще без американской помощи… Как-то много совпадений даже для самого глупого и неопытного руководителя, нет?Другие подробности и версии появления интервью Залужного - в статье Михаила Павлива "Удивительное интервью Залужного. Тайное стало явным - это британская спецоперация"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

