В вопросе гарантий безопасности Москва и Киев по-прежнему далеки друг от друга, констатируют мировые СМИ, комментируя ход переговоров между Россией, Украиной и США в Женеве

Окно возможностей закрываетсяКремль понимает, что окно возможностей для заключения выгодного соглашения постепенно закрывается с приближением промежуточных выборов в США, однако не собирается жертвовать принципиальными вопросами безопасности во имя заключения мирного договора, пишет 18 февраля The Washington Post.Киев и его европейские союзники рассчитывают, что США помогут гарантировать будущую безопасность Украины по заключении соглашения, но Россия решительно отвергает любое присутствие западных миротворцев, указывает издание.Также Россия усомнилась в перспективах экономических сделок и партнерства в сфере безопасности в ходе двухсторонних переговоров с США, явно надеясь заново разжечь у Трампа и его команды новый интерес к этому вопросу, утверждает газета, ссылаясь на слова источника, близкого к переговорам.Аналитики, опрошенные изданием, опасаются, что шансы на прорыв в Женеве невелики. Есть вопросы, по которым удастся добиться прогресса, но все-равно остается блок политических тем, а также вопрос гарантий безопасности, по которым на компромиссы не готовы ни украинская, ни российская сторона, полагают они.Вопрос территорий далеко не главный, отмечают американские журналисты. Дело в том, что между российской и украинской стороной нет согласия по поводу того, что такое гарантии безопасности, говорится в статье."Россия добивается радикального сокращения ВСУ, отмены всех соглашений о военном партнерстве Украины со странами НАТО и отказа от развертывания войск из стран альянса. Не должно быть ни военной инфраструктуры, ни оружия большой дальности. Это принципиальный для России вопрос, но, как мы знаем, Киев едва ли на это согласится", - констатирует The Washington Post.Мюнхенская конференция и переговоры в Женеве – две части одного процессаЛиванское издание An Nahar полагает, что прологом к возможным переговорам в Женеве стала Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года. По мнению его авторов, за годы конфликта ситуация на Украине вышла за рамки регионального противостояния и теперь определяет будущее всей европейской безопасности.Главным вопросом в Мюнхене был по мнению издания вовсе не тот, сможет ли Киев победить, а другой, приведет ли дипломатия к завершению или хотя бы заморозке боевых действий.Упоминания о тысячах российских беспилотников и задержках с поставками ракет ПВО, по мнению авторов, сигнализируют о критическом дефиците времени для Украины.Женевские переговоры издание оценивает как "проверку намерений" сторон. По словам аналитиков, опрошенных газетой, Киев опасается, что диалог сведется к обсуждению односторонних уступок с его стороны.Параллельно с этим Мюнхенская конференция зафиксировала тектонический сдвиг в стратегическом мышлении Европы, подчеркивают ливийские журналисты. Резкие заявления лидеров ФРГ, Франции и Британии о создании мощных общеевропейских вооруженных сил отражают не только солидарность с Киевом, но и растущий дискомфорт от зависимости от американского "зонтика", полагают они.Итоговый вердикт издания пессимистичен: быстрого мира не предвидится. Наиболее вероятным сценарием видится либо долгосрочное замораживание конфликта на основе взаимного сдерживания, либо продолжение "войны на истощение", которая неизбежно подстегнет гонку вооружений в Европе."Мюнхенская конференция 2026 года не принесла готовых решений, но она ясно обозначила контуры следующего этапа: войны будут вестись как на местах, так и за столом переговоров; Европа переосмыслит свою роль, а Америка будет искать баланс между участием в конфликте и выводом войск", - пишет издание.На данном этапе будет ясно, есть ли перспективы для достижения мира или же боевые действия продолжатся, но в более сложной форме, констатирует An Nahar.Залужный против Зеленского. Американские СМИ готовят нового кандидата?Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании, в интервью Associated Press впервые публично рассказал о глубоком конфликте с президентом Владимиром Зеленским, который длится с начала российской спецоперации.Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и раскрыл детали инцидента с обыском в своем кабинете, который он расценил как акт запугивания со стороны Службы безопасности Украины.По словам Залужного, трения между ним и президентом возникли практически сразу после февраля 2022 года из-за разногласий по вопросам стратегии защиты страны.Кульминацией напряженности стал инцидент осенью 2022 года, когда десятки сотрудников СБУ явились с обыском в его кабинет, где в тот момент находились британские офицеры. Залужный убежден, что это была ошибка, которую спецслужба не могла допустить. В тот момент он позвонил главе офиса президента Андрею Ермаку и сделал жесткое предупреждение."Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что воевать я умею", - вспоминал бывший главком в интервью американскому изданию.По его собственным словам, он был готов привлечь военных для защиты командного центра.Наиболее серьезные разногласия касались подготовки и проведения контрнаступления 2023 года. Залужный утверждает, что разработанный вместе с партнерами по НАТО план провалился из-за того, что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов.Первоначальный замысел предполагал концентрацию крупных сил в единый "кулак" для удара в Запорожской области, прорыва к Азовскому морю и перерезания сухопутного коридора в Крым. Однако, по словам бывшего главкома, силы в итоге рассредоточили, что лишило удар необходимой мощи. Его версию событий на условиях анонимности подтвердили два западных чиновника.Отношения между главкомом сухопутных войск и главнокомандующим окончательно испортились, и в феврале 2024 года Зеленский отстранил Залужного от командования, отправив его послом в Лондон, напомнило издание.Опросы общественного мнения действительно показывают, что Залужный имеет небольшое преимущество перед Зеленским в гипотетической президентской гонке, отмечает Associated Press."Люди будут голосовать не только за Залужного, но и против Зеленского, виня его во всех неудачах за время его президентства", — пояснил американской газете киевский аналитик Владимир Фесенко.Несмотря на свой дипломатический статус, Залужный внимательно следит за ситуацией на фронте с помощью мониторов в своем лондонском кабинете, но утверждает, что не вмешивается в военные решения, говорится в статье. Сам он избегает разговоров о своих политических амбициях, заявляя, что не хочет усугублять раскол в обществе во время войны, пишут американские журналисты."Пока не закончится конфликт или хотя бы военное положение, я не намерен это обсуждать и ничего ради этого не предпринимаю", — подчеркивает он.В то же время, по информации Associated Press, к Залужному уже обращались западные политтехнологи, предлагая свою помощь в организации кампании. В частности, весной 2025 года с таким предложением выходил Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, утверждает издание."Я поблагодарил его за проявленное внимание, но сказал, что в его услугах не нуждаюсь", — прокомментировал это Залужный, подчеркивая свое нежелание использовать сомнительные методы в политике.Откровения Залужного, по мнению наблюдателей, грозят новым витком политического противостояния на Украине в критический момент, когда страна сталкивается с давлением со стороны США, требующих скорейшего мирного урегулирования, отмечается в статье.Другие подробности и версии появления интервью Залужного - в статье Михаила Павлива "Удивительное интервью Залужного. Тайное стало явным - это британская спецоперация"

