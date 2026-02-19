https://ukraina.ru/20260219/politizatsiya-sporta-pod-ugrozoy-smerti-chto-govoryat-o-vystuplenii-ukraintsev-na-olimpiade--1075820390.html

Политизация спорта под угрозой смерти. Что говорят о выступлении украинцев на Олимпиаде

Политизация спорта под угрозой смерти. Что говорят о выступлении украинцев на Олимпиаде - 19.02.2026 Украина.ру

Политизация спорта под угрозой смерти. Что говорят о выступлении украинцев на Олимпиаде

В Италии на этой неделе подходит к концу зимняя Олимпиада, которую Киев использовал максимально не по назначению – не ради спортивных достижений, а ради политического пиара. Политизация спортивных мероприятий для Зеленского является частью стратегии, в которой главное обращать на себя внимание прессы.

2026-02-19T13:02

2026-02-19T13:02

2026-02-19T13:02

эксклюзив

владимир зеленский

украина

италия

трамп и зеленский

киев

анатолий шарий

спорт

олимпиада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075820783_0:105:2054:1260_1920x0_80_0_0_79b5e1aa026f942b622d3bd26095d609.jpg

Украинских спортсменов даже отправляют на состязания не ради медалей, а ради хайпа, хотя многие из них становятся "невозвращенцами". На Украине для олимпийцев практически нет тренировочных баз, некоторые из спортсменов за свой счет тренируются в других странах, но на рекорды украинская олимпийская команда особо не рассчитывает, поэтому пытается "взять свое" посредством политического шума.Первым прославился скелетонист Владислав Гераскевич, пытавшийся выступить в шлеме с изображениями погибших, за что был дисквалифицирован. Гераскевич пытался судиться с Международным олимпийским комитетом, а защищать его (безуспешно) взялся отставной глава офиса президента Андрей Ермак.Запретили выступать на Олимпиаде с политическими лозунгами на форме также шорт-трекисту Олегу Гандею и фристайлистке Екатерине Коцар.Зеленский сразу же наградил Гераскевича орденом, а богатейший олигарх Ринат Ахметов с барского плеча отстегнул ему 10 миллионов гривен – аналог 200 000 евро за золотую медаль. В спорте Гераскевич вряд ли мог бы рассчитывать на подобные "призовые", так как первые места ранее на олимпиадах никогда не занимал."Мне кажется, украинскому спортсмену следовало бы усиленно заниматься тренировками, а не участвовать в акциях. И тогда можно будет приблизиться к третьему месту к концу карьеры", - комментирует действия Гераскевича украинский блогер Анатолий Шарий, подчеркивая, что такие акции от Украины уже всем поднадоели."Все знают - если Украина, так это сейчас будет какой-то скандал или что-то в этом стиле, или начнут денег просить", - резюмирует Шарий поведение украинской сборной.Украинский "Монобанк" выделил Гераскевичу за его скандал 1 миллион гривен. Затем украинские телеканалы 1+1 media и Киевстар ТВ объявили о передаче Гераскевичу 1 млн. гривен, словно он какой-нибудь инвалид, сирота или беженец. Шарий допускает, что Гераскевич так скоро на Роллс-Ройсе передвигаться будет мимо нищих соотечественников, сидящих без света.По команде офиса президента на Украине энергетиков и пожарников заставили писать на своих шлемах фамилии погибших якобы из солидарности с Гераскевичем.Однако Гераскевич пожаловался в интервью, что рассчитывал на "солидарность" других спортсменов, но те предпочли состязания, решив добиваться медалей и медийной узнаваемости традиционным способом. Жаловался Гераскевич и на то, что на Олимпиаде в Италии присутствует лишком много российских флагов, как на трибунах, так на форме спортсменов.Впрочем, украинские власти в буквальном смысле вынуждали Гераскевича и прочих украинских спортсменов политизировать спорт. В одной из своих публикаций Гераскевич жаловался в 2023 году, что бывший министр спорта Вадим Гутцайт позвонил ему и сказал, что если тот будет "непослушным мальчиком", то он его отправит "на фронт, на ноль". По сути, быть украинским спортсменом сейчас – это значит действовать под страхом смерти.Нардеп Артем Дмитрук, сбежавший в Лондон, пишет, что Гераскевич, взяв на себя роль политического позёра и послушав советчиков, подставил украинский спорт и превратил Олимпиаду в эпизод дешёвого политического спектакля.Как пишет депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, в тех видах спорта, где шансы на медали минимальны, украинские спортсмены нарываются на дисквалификацию через надписи на шлемах. По его мнению, целенаправленный акцент именно на шлемах говорит о том, что это централизованная позиция украинского олимпийского комитета, который втравливает спортсменов в политику."Нужно понимать, что условий для тренировок по зимним видам спорта в Украине почти нет. Поэтому все эти спортсмены живут и тренируются, в основном, за границей. И спортсмены это те, кто меньше всего интересуются политикой. Просто шароварных рейх в очередной раз превращает их в носитель пропаганды, не создав никаких условий для спортивных побед", - пишет Дубинский.Чтобы еще больше политизировать спорт, Зеленский на днях ввел санкции против российских спортсменов. Отныне те не могут вести бизнес на Украине. Вряд ли у кого-нибудь из них такие планы были, но Зеленскому важен не результат, а лишь инфошум вокруг его персоны.Как отмечает украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", выступление сборной Украины на Олимпиаде запомнится не спортивными достижениями, а скандалами и провокациями. "Из 46 спортсменов, заявленных в 11 видах спорта, ни один пока не сумел подняться на пьедестал. Большинство результатов – за пределами топ-20, а в ряде дисциплин украинцы не проходят даже квалификацию. В лыжных гонках все представительницы Украины выбыли уже на стадии отбора в спринте, заняв места в шестом и седьмом десятках. У мужчин ситуация аналогичная – никто не пробился в четвертьфинал", - сообщает "Резидент".В результате, подчеркивает "Резидент", украинское участие на Олимпиаде обсуждается, прежде всего, в политическом контексте, но никак не в спортивном, что усиливает ощущение кризиса в системе подготовки спортсменов. Квалифицированные спортсмены продолжают уезжать из страны, а некоторые из них выступают и за российские команды.В прошлом году министр спорта Матвей Бедный признал, что 500 спортсменов и их тренеров не вернулись на Украину после международных состязаний. Для многих украинских спортсменов участие в состязаниях стало возможностью сбежать из концлагеря Зеленского, как и для многих артистов, выезжающих на гастроли. И этот факт вряд ли перебьют скандалы с надписями на шлемах оставшихся спортсменов, которые на призовые места не могут даже рассчитывать.О том, как отличились на нынешней Олимпиаде украинские спортсмены - в статье Евгении Конадаковой Миссии похожие, способы реализации разные. Как можно прославить страну на Олимпиаде, не завоевав медалей

украина

италия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, украина, италия, трамп и зеленский, киев, анатолий шарий, спорт, олимпиада