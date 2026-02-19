Украинско-румынская граница перекрыта
Движение автотранспорта перекрыто на украинско-румынской границе. Об этом 19 февраля сообщила Госпогранслужба Украины
Временные ограничения для грузового транспорта на украинско-румынской границе введены из-за погодных условий.
"По информации пограничной полиции Румынии, в связи с осложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча" (смежный с украинским пунктом пропуска "Орловка")", - сообщили в ГПСУ.
Там также отметили, что движение разрешено только для легковых автомобилей. О возобновлении пропускных операций пограничники пообещали сообщить дополнительно.
