Украинско-румынская граница перекрыта
Украинско-румынская граница перекрыта
Движение автотранспорта перекрыто на украинско-румынской границе. Об этом 19 февраля сообщила Госпогранслужба Украины
2026-02-19T13:03
2026-02-19T13:03
Временные ограничения для грузового транспорта на украинско-румынской границе введены из-за погодных условий."По информации пограничной полиции Румынии, в связи с осложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча" (смежный с украинским пунктом пропуска "Орловка")", - сообщили в ГПСУ.Там также отметили, что движение разрешено только для легковых автомобилей. О возобновлении пропускных операций пограничники пообещали сообщить дополнительно.Больше новостей дня представлено в обзоре Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинско-румынская граница перекрыта

13:03 19.02.2026
 
Движение автотранспорта перекрыто на украинско-румынской границе. Об этом 19 февраля сообщила Госпогранслужба Украины
Временные ограничения для грузового транспорта на украинско-румынской границе введены из-за погодных условий.
"По информации пограничной полиции Румынии, в связи с осложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча" (смежный с украинским пунктом пропуска "Орловка")", - сообщили в ГПСУ.
Там также отметили, что движение разрешено только для легковых автомобилей. О возобновлении пропускных операций пограничники пообещали сообщить дополнительно.
Больше новостей дня представлено в обзоре Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
