Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраля

Кремль молчит о датах переговоров, но громко говорит о правах спортсменов. Владимир Зеленский обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в несправедливости и пообещал, что Киев "никогда не простит" США. Он также заявил, что его гибель не остановит Украину. Евросоюз настаивает на своём участии в переговорах

Кремль сохраняет информационную паузу по переговорамПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию достигли стадии, не предусматривающей публичного обсуждения деталей. Об этом он сообщил в ходе брифинга, комментируя итоги женевского раунда консультаций с участием делегаций России, США и Украины.По словам Пескова, Кремлю пока нечего добавить к характеристике переговоров в Женеве, которая ранее была дана главой российской делегации Владимиром Мединским. При этом место и даты следующего раунда переговоров пока не определены и не анонсируются.Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь также сообщил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не планируется.Отдельно Песков остановился на спортивной тематике. Он подчеркнул, что спорт должен быть свободен от политики, однако заявления Киева в адрес российских паралимпийцев свидетельствуют об обратном. Россия категорически не согласна с позицией украинской стороны о том, что российские паралимпийцы являются пропагандистами войны.Песков подтвердил последовательную позицию Москвы: все спортсмены должны иметь возможность свободно соревноваться на Олимпийских и Паралимпийских играх под своими национальными флагами.Ранее Международный параолимпийский комитет допустил к участию в 2026 году на Игры в Милане-Кортине российских и белорусских спортсменов под флагами своих государств. До этого с 2014 года они соревновались "в нейтральном статусе".Накануне Украина будет бойкотировать зимние Паралимпийские игры из-за допуска российских спортсменов под национальным флагом. Министр спорта Матвей Бедный назвал решение о допуске "возмутительным"."Украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на открытии церемонии и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады", — написал Бедный.Критика Трампа — последний крик Зеленского перед капитуляцией?Между тем Владимир Зеленский подверг резкой критике подход американского лидера Дональда Трампа к мирному урегулированию, обвинив его в несправедливости. Об этом пишет британское издание The Sun.Накануне трехсторонних переговоров в Женеве, которые прошли 17-18 февраля, Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева. Украинский политик также назвал призывы американского президента пойти на уступки нечестными.Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который по итогам второго дня охарактеризовал дискуссии как "тяжелые, но деловые". Мединский также анонсировал проведение нового раунда переговоров в ближайшее время.Зеленский решил, что Украина переживёт его смертьВ то же время Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что его возможная гибель не станет фатальной для страны. По словам политика, Украина — это не один человек, а система государственных институтов, которая продолжает работать даже в условиях полномасштабного конфликта."Страна — это не один человек", — подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о возможных рисках для его жизни. Заявление Зеленского прозвучало на фоне резкой критики со стороны бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Экс-главком открыто возложил на главу киевского режима ответственность за провал контрнаступления 2023 года, заявив, что силы были распылены вместо концентрации удара на одном направлении.По словам Залужного, изначальный план предполагал мощный прорыв к Азовскому морю, но в итоге армия потеряла стратегическую инициативу. Подробности в публикации Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби. Каллас разослала требования к России по УкраинеТем временем глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди государств-членов Евросоюза документ, содержащий требования к России по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на иностранные СМИ.Как отмечается, в документе перечислены уже хорошо известные, но абсолютно нереализуемые требования: сокращение российской армии, вывод войск из соседних стран, а также выплата репараций. Авторы инициативы подчеркивают, что без учета ключевых интересов ЕС и участия Евросоюза за столом переговоров мира на Украине не может быть.Однако в Москве к подобным инициативам относятся более чем скептически. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Европа не участвует в переговорах по Украине. По ее словам, действия ЕС не позволяют альянсу присутствовать за столом переговоров.Еще более категорично высказался глава МИД России Сергей Лавров. Министр признался, что не имеет представления, что Европе делать за столом переговоров по Украине. Лавров выразил уверенность, что Европа будет стремиться к замораживанию конфликта, чтобы продолжить боевые действия в будущем. Такие действия, по его мнению, направлены на сохранение напряженности, а не на поиск долгосрочного мира.

