19 февраля 2026 года, утренний эфир - 19.02.2026 Украина.ру
19 февраля 2026 года, утренний эфир
19 февраля 2026 года, утренний эфир - 19.02.2026 Украина.ру
19 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.02.2026
2026-02-19T13:01
2026-02-19T13:01
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Дары российских и зарубежных художников краеведческому музею. Гость: Татьяна Головко - зам директора краеведческого музея Мариуполя* "Новороссия – жемчужина России". К 11-й годовщине "Дебальцевского котла". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* "Важный разговор". Творчество героя. Гость: Анна Аверина - певица, представитель русской культуры* "Аналитика от издания Украина.ру". Что происходит с украинской энергетикой и экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро Центра "Сонар-2050"* "Большое интервью". Чем живёт Мелитопольский государственный университет, а также почему в ВУЗе учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России. Гость: Николай Тойвонен - ректор Мелитопольского государственного университета
новороссия, россия, иван лизан, александр васильев, вуз, николай тойвонен, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Иван Лизан, Александр Васильев, вуз, Николай Тойвонен, Украина.ру, Новороссия сегодня

19 февраля 2026 года, утренний эфир

13:01 19.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Время Новороссии". Дары российских и зарубежных художников краеведческому музею. Гость: Татьяна Головко - зам директора краеведческого музея Мариуполя
* "Новороссия – жемчужина России". К 11-й годовщине "Дебальцевского котла". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* "Важный разговор". Творчество героя. Гость: Анна Аверина - певица, представитель русской культуры
* "Аналитика от издания Украина.ру". Что происходит с украинской энергетикой и экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро Центра "Сонар-2050"
* "Большое интервью". Чем живёт Мелитопольский государственный университет, а также почему в ВУЗе учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России. Гость: Николай Тойвонен - ректор Мелитопольского государственного университета
Лента новостейМолния