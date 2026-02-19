https://ukraina.ru/20260219/19-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075824261.html
19 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.02.2026
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Дары российских и зарубежных художников краеведческому музею. Гость: Татьяна Головко - зам директора краеведческого музея Мариуполя* "Новороссия – жемчужина России". К 11-й годовщине "Дебальцевского котла". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* "Важный разговор". Творчество героя. Гость: Анна Аверина - певица, представитель русской культуры* "Аналитика от издания Украина.ру". Что происходит с украинской энергетикой и экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро Центра "Сонар-2050"* "Большое интервью". Чем живёт Мелитопольский государственный университет, а также почему в ВУЗе учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России. Гость: Николай Тойвонен - ректор Мелитопольского государственного университета
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Время Новороссии". Дары российских и зарубежных художников краеведческому музею. Гость: Татьяна Головко - зам директора краеведческого музея Мариуполя
* "Новороссия – жемчужина России". К 11-й годовщине "Дебальцевского котла". Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* "Важный разговор". Творчество героя. Гость: Анна Аверина - певица, представитель русской культуры
* "Аналитика от издания Украина.ру". Что происходит с украинской энергетикой и экономикой. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро Центра "Сонар-2050"
* "Большое интервью". Чем живёт Мелитопольский государственный университет, а также почему в ВУЗе учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России. Гость: Николай Тойвонен - ректор Мелитопольского государственного университета