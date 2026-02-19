18 февраля 2026 года, вечерний эфир - 19.02.2026 Украина.ру
18 февраля 2026 года, вечерний эфир
18 февраля 2026 года, вечерний эфир - 19.02.2026 Украина.ру
18 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.02.2026
2026-02-19T12:17
2026-02-19T12:17
донецкая народная республика
украина
дебальцево
михаил делягин
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Тема дня Новороссии". Годовщина боёв за Дебальцево. Гость: герой ДНР Владимир Кононов - экс-министр обороны ДНР* "Знай наше". Донбасские регионализмы* "Наши защитники". Личная история военного. Гость: Антон Ситников - ветеран боевых действий, режиссёр, участник проекта "Вятский корпус защитников Отечества"* "Большое интервью". О конференции по безопасности в Мюнхене, а также о переговорах по Украине. Гость: Михаил Делягин - доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике
донецкая народная республика
украина
дебальцево
донецкая народная республика, украина, дебальцево, михаил делягин, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Украина, Дебальцево, Михаил Делягин, Новороссия сегодня

18 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:17 19.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Тема дня Новороссии". Годовщина боёв за Дебальцево. Гость: герой ДНР Владимир Кононов - экс-министр обороны ДНР
* "Знай наше". Донбасские регионализмы
* "Наши защитники". Личная история военного. Гость: Антон Ситников - ветеран боевых действий, режиссёр, участник проекта "Вятский корпус защитников Отечества"
* "Большое интервью". О конференции по безопасности в Мюнхене, а также о переговорах по Украине. Гость: Михаил Делягин - доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике
