18 февраля 2026 года, вечерний эфир
18 февраля 2026 года, вечерний эфир
2026-02-19T12:17
2026-02-19T12:17
2026-02-19T12:17
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Тема дня Новороссии". Годовщина боёв за Дебальцево. Гость: герой ДНР Владимир Кононов - экс-министр обороны ДНР* "Знай наше". Донбасские регионализмы* "Наши защитники". Личная история военного. Гость: Антон Ситников - ветеран боевых действий, режиссёр, участник проекта "Вятский корпус защитников Отечества"* "Большое интервью". О конференции по безопасности в Мюнхене, а также о переговорах по Украине. Гость: Михаил Делягин - доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике
Новости
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Тема дня Новороссии". Годовщина боёв за Дебальцево. Гость: герой ДНР Владимир Кононов - экс-министр обороны ДНР
* "Знай наше". Донбасские регионализмы
* "Наши защитники". Личная история военного. Гость: Антон Ситников - ветеран боевых действий, режиссёр, участник проекта "Вятский корпус защитников Отечества"
* "Большое интервью". О конференции по безопасности в Мюнхене, а также о переговорах по Украине. Гость: Михаил Делягин - доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике