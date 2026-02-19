https://ukraina.ru/20260219/18-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075822519.html

18 февраля 2026 года, вечерний эфир

18 февраля 2026 года, вечерний эфир - 19.02.2026 Украина.ру

18 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.02.2026

2026-02-19T12:17

2026-02-19T12:17

2026-02-19T12:17

донецкая народная республика

украина

дебальцево

михаил делягин

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075822185_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_773a4817d4caa69498bc340363af250f.jpg.webp

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Тема дня Новороссии". Годовщина боёв за Дебальцево. Гость: герой ДНР Владимир Кононов - экс-министр обороны ДНР* "Знай наше". Донбасские регионализмы* "Наши защитники". Личная история военного. Гость: Антон Ситников - ветеран боевых действий, режиссёр, участник проекта "Вятский корпус защитников Отечества"* "Большое интервью". О конференции по безопасности в Мюнхене, а также о переговорах по Украине. Гость: Михаил Делягин - доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике

донецкая народная республика

украина

дебальцево

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, украина, дебальцево, михаил делягин, новороссия сегодня, видео