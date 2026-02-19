https://ukraina.ru/20260219/milliony-na-russkikh-sekret-uspekha-docheri-ukrainskogo-generala-1075817656.html

Миллионы на русских: секрет успеха дочери украинского генерала

Семья отставного генерал-майора ВСУ, бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова, может получать колоссальные доходы от онлайн-игр, ориентированных на аудиторию в России и странах СНГ. Об этом сообщили источники "Известий"

По данным издания, дочь генерала Оксана Уразова управляет сетью интернет-площадок с азартными играми, которые работают преимущественно на русскоязычный рынок. Владелец телеграм-канала BadBank Петр Врублевский, специализирующийся на анализе теневых платежных схем, оценивает совокупную чистую прибыль этих проектов примерно в 1 миллион долларов в сутки.Собеседники издания отмечают, что переводы средств осуществляются через альтернативные платежные сервисы, которые ранее уже становились предметом журналистских расследований. Сама Оксана Уразова, по имеющейся информации, проживает в Португалии под другой фамилией.Ее отец — генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов. В период службы он руководил департаментом обеспечения войск и режима Генштаба, курируя вопросы дисциплины и внутреннего контроля.Источники также отмечают, что в прошлые годы продвижением этих интернет-площадок занимались известные блогеры и стримеры, что обеспечило проектам широкую узнаваемость и стабильный приток пользователей из России.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраля.

