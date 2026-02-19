Миллионы на русских: секрет успеха дочери украинского генерала - 19.02.2026 Украина.ру
Миллионы на русских: секрет успеха дочери украинского генерала
Миллионы на русских: секрет успеха дочери украинского генерала - 19.02.2026 Украина.ру
Миллионы на русских: секрет успеха дочери украинского генерала
Семья отставного генерал-майора ВСУ, бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова, может получать колоссальные доходы от онлайн-игр, ориентированных на аудиторию в России и странах СНГ. Об этом сообщили источники "Известий"
2026-02-19T10:29
2026-02-19T10:49
По данным издания, дочь генерала Оксана Уразова управляет сетью интернет-площадок с азартными играми, которые работают преимущественно на русскоязычный рынок. Владелец телеграм-канала BadBank Петр Врублевский, специализирующийся на анализе теневых платежных схем, оценивает совокупную чистую прибыль этих проектов примерно в 1 миллион долларов в сутки.Собеседники издания отмечают, что переводы средств осуществляются через альтернативные платежные сервисы, которые ранее уже становились предметом журналистских расследований. Сама Оксана Уразова, по имеющейся информации, проживает в Португалии под другой фамилией.Ее отец — генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов. В период службы он руководил департаментом обеспечения войск и режима Генштаба, курируя вопросы дисциплины и внутреннего контроля.Источники также отмечают, что в прошлые годы продвижением этих интернет-площадок занимались известные блогеры и стримеры, что обеспечило проектам широкую узнаваемость и стабильный приток пользователей из России.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраля.
Миллионы на русских: секрет успеха дочери украинского генерала

10:29 19.02.2026 (обновлено: 10:49 19.02.2026)
 
Семья отставного генерал-майора ВСУ, бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова, может получать колоссальные доходы от онлайн-игр, ориентированных на аудиторию в России и странах СНГ. Об этом сообщили источники "Известий"
По данным издания, дочь генерала Оксана Уразова управляет сетью интернет-площадок с азартными играми, которые работают преимущественно на русскоязычный рынок. Владелец телеграм-канала BadBank Петр Врублевский, специализирующийся на анализе теневых платежных схем, оценивает совокупную чистую прибыль этих проектов примерно в 1 миллион долларов в сутки.
Собеседники издания отмечают, что переводы средств осуществляются через альтернативные платежные сервисы, которые ранее уже становились предметом журналистских расследований. Сама Оксана Уразова, по имеющейся информации, проживает в Португалии под другой фамилией.
Ее отец — генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов. В период службы он руководил департаментом обеспечения войск и режима Генштаба, курируя вопросы дисциплины и внутреннего контроля.
Источники также отмечают, что в прошлые годы продвижением этих интернет-площадок занимались известные блогеры и стримеры, что обеспечило проектам широкую узнаваемость и стабильный приток пользователей из России.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Буданов* против Зеленского: раскол может стоить Киеву Донбасса. Хроника событий на утро 19 февраля.
