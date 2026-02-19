https://ukraina.ru/20260219/vs-rf-porazili-khranilische-goryuchego-i-obekty-energeticheskoy-infrastruktury-glavnye-novosti-k-etomu-1075831730.html
ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу
ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу - 19.02.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу
Взрывы гремят в Николаеве на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-19T14:55
2026-02-19T14:55
2026-02-19T14:55
сво
спецоперация
россия
украина
харьковская область
украина.ру
вооруженные силы украины
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eab6e0e72f4a30d8fab343c24d5a42c6.jpg.webp
🟥 Взрывы раздаются также в Харьковской области.🟥 Российские военные нанесли поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.🟥 Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ.🟥 В Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях ряд потребителей остались без света в результате ударов по энергетике, посетовали в "Укрэнерго". В то же время в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях более 458 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_40b2ba11263a6eb5d060c63515549b20.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины, укрэнерго
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Харьковская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу
Взрывы гремят в Николаеве на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы раздаются также в Харьковской области.
🟥 Российские военные нанесли поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
🟥 Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ.
🟥 В Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях ряд потребителей остались без света в результате ударов по энергетике, посетовали в "Укрэнерго".
В то же время в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях более 458 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.