https://ukraina.ru/20260219/vs-rf-porazili-khranilische-goryuchego-i-obekty-energeticheskoy-infrastruktury-glavnye-novosti-k-etomu-1075831730.html

ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу

ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу - 19.02.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу

Взрывы гремят в Николаеве на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 19 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-19T14:55

2026-02-19T14:55

2026-02-19T14:55

сво

спецоперация

россия

украина

харьковская область

украина.ру

вооруженные силы украины

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eab6e0e72f4a30d8fab343c24d5a42c6.jpg.webp

🟥 Взрывы раздаются также в Харьковской области.🟥 Российские военные нанесли поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.🟥 Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ.🟥 В Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях ряд потребителей остались без света в результате ударов по энергетике, посетовали в "Укрэнерго". В то же время в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях более 458 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины, укрэнерго