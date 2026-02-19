https://ukraina.ru/20260219/ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1075807898.html
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов с вечера закрыты аэропорты Калуги и Ярославля. Сводку на 0:30 мск 19 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность в ночь на 19 февраля объявлялась в Белгородской, Орловской областях, в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Тверской, Смоленской, Брянской, Московской, Псковской, Новгородской, Запорожской, Нижегородской, Орловской, Вологодской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 18 февраля введены в аэропортах Калуги и Ярославля.Ранее сообщалось, что в Белгородской области зафиксирован очередной случай ранения мирных жителей в результате атаки украинских формирований.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
00:42 19.02.2026 (обновлено: 00:43 19.02.2026)
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов с вечера закрыты аэропорты Калуги и Ярославля. Сводку на 0:30 мск 19 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность в ночь на 19 февраля объявлялась в Белгородской, Орловской областях, в ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Тверской, Смоленской, Брянской, Московской, Псковской, Новгородской, Запорожской, Нижегородской, Орловской, Вологодской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.
В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 18 февраля введены в аэропортах Калуги и Ярославля.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.