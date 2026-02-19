Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260219/ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1075807898.html
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.02.2026 Украина.ру
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов с вечера закрыты аэропорты Калуги и Ярославля. Сводку на 0:30 мск 19 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-02-19T00:42
2026-02-19T00:43
украина.ру
сво
спецоперация
россия
ярославль
белгородская область
орловская область
днр
тверь
смоленск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Ракетная опасность в ночь на 19 февраля объявлялась в Белгородской, Орловской областях, в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Тверской, Смоленской, Брянской, Московской, Псковской, Новгородской, Запорожской, Нижегородской, Орловской, Вологодской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 18 февраля введены в аэропортах Калуги и Ярославля.Ранее сообщалось, что в Белгородской области зафиксирован очередной случай ранения мирных жителей в результате атаки украинских формирований.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ярославль
белгородская область
орловская область
днр
тверь
смоленск
брянская область
московская область
псков
запорожская область
ивановская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сво, спецоперация, россия, ярославль, белгородская область, орловская область, днр, тверь, смоленск, брянская область, московская область, псков, запорожская область, нижегородская область, ивановская область, бпла, угроза, всу, украина, вооруженные силы украины, росавиация
Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, Ярославль, Белгородская область, Орловская область, ДНР, Тверь, Смоленск, Брянская область, Московская область, Псков, Запорожская область, Нижегородская область, Ивановская область, БПЛА, угроза, ВСУ, Украина, Вооруженные силы Украины, Росавиация

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:42 19.02.2026 (обновлено: 00:43 19.02.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов с вечера закрыты аэропорты Калуги и Ярославля. Сводку на 0:30 мск 19 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность в ночь на 19 февраля объявлялась в Белгородской, Орловской областях, в ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Тверской, Смоленской, Брянской, Московской, Псковской, Новгородской, Запорожской, Нижегородской, Орловской, Вологодской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях.
В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 18 февраля введены в аэропортах Калуги и Ярославля.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области зафиксирован очередной случай ранения мирных жителей в результате атаки украинских формирований.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСВОСпецоперацияРоссияЯрославльБелгородская областьОрловская областьДНРТверьСмоленскБрянская областьМосковская областьПсковЗапорожская областьНижегородская областьИвановская областьБПЛАугрозаВСУУкраинаВооруженные силы УкраиныРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала