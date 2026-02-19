Удар по Ирану неизбежен? Ищенко о том, как США и Израиль загнали себя в "предсказуемый коридор" - 19.02.2026 Украина.ру
Удар по Ирану неизбежен? Ищенко о том, как США и Израиль загнали себя в "предсказуемый коридор"
Удар по Ирану неизбежен? Ищенко о том, как США и Израиль загнали себя в "предсказуемый коридор" - 19.02.2026 Украина.ру
Удар по Ирану неизбежен? Ищенко о том, как США и Израиль загнали себя в "предсказуемый коридор"
США и Израиль своими действиями создали ситуацию, при которой удар по Ирану становится вынужденным шагом. Договориться стороны не могут, отступить тоже нельзя, однако победа в такой войне вовсе не очевидна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-19T05:20
2026-02-19T05:20
новости
сша
израиль
иран
ростислав ищенко
ближний восток
война
главное
переговоры по украине 2025
переговоры
Говоря о возможном ударе по Ирану, эксперт заявил о стратегическом тупике, в котором оказались США и Израиль. "Но в целом США и Израиль проиграли эту ситуацию уже давно. Своей политикой они загнали себя в абсолютно предсказуемый коридор. Они не могут не ударить. Они не могут выйти в режим нормальных переговоров", — констатировал Ищенко.Обозреватель напомнил, что наличие ядерного оружия не решает всех проблем. "Нельзя просто так жахнуть, а там хоть трава не расти. Те же Штаты уже 70 лет не могут жахнуть по Кубе. Хотя и повод был, потому что СССР там ракеты развертывал. Вести против Кубы полномасштабную ядерную войну себе дороже", — пояснил политологПо словам Ищенко, ответный удар может быть очень болезненным. "Конечно, США и Израиль могут нанести Ирану серьезный ущерб. Но получить серьезный ущерб в ответ они тоже могут. Причем без всякого ядерного оружия", — подчеркнул он.По его мнению, любая война интересна тем, что она непредсказуема. Иначе все бы приносили расчеты на стол, подписывали документы и сразу расходились. "Но это не преферанс и не шахматы. Иногда расчеты выглядят верно, но на поле боя не играют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Удар по Ирану неизбежен? Ищенко о том, как США и Израиль загнали себя в "предсказуемый коридор"

05:20 19.02.2026
 
США и Израиль своими действиями создали ситуацию, при которой удар по Ирану становится вынужденным шагом. Договориться стороны не могут, отступить тоже нельзя, однако победа в такой войне вовсе не очевидна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о возможном ударе по Ирану, эксперт заявил о стратегическом тупике, в котором оказались США и Израиль.
"Но в целом США и Израиль проиграли эту ситуацию уже давно. Своей политикой они загнали себя в абсолютно предсказуемый коридор. Они не могут не ударить. Они не могут выйти в режим нормальных переговоров", — констатировал Ищенко.
Обозреватель напомнил, что наличие ядерного оружия не решает всех проблем. "Нельзя просто так жахнуть, а там хоть трава не расти. Те же Штаты уже 70 лет не могут жахнуть по Кубе. Хотя и повод был, потому что СССР там ракеты развертывал. Вести против Кубы полномасштабную ядерную войну себе дороже", — пояснил политолог
По словам Ищенко, ответный удар может быть очень болезненным. "Конечно, США и Израиль могут нанести Ирану серьезный ущерб. Но получить серьезный ущерб в ответ они тоже могут. Причем без всякого ядерного оружия", — подчеркнул он.
По его мнению, любая война интересна тем, что она непредсказуема. Иначе все бы приносили расчеты на стол, подписывали документы и сразу расходились. "Но это не преферанс и не шахматы. Иногда расчеты выглядят верно, но на поле боя не играют", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
