Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах

Французский президент Эммануэль Макрон призывал к партийным чисткам". Об этом 19 февраля сообщает газета Le Figaro

2026-02-19T15:56

Президент Франции "обеспокоен ситуацией", сложившейся после убийства националистического активиста Квентина Деранка. Макрон призвал избегать "любой эскалации насилия", сообщили в четверг источники, близкие к нему. Прокуратура Лиона намерена провести пресс-конференцию в связи с широким общественным резонансом политического убийства.Убийство 23-летнего студента Квентина Деранка представителями левацкого движения "Антифа" произошло 12 февраля. Французские следователи расследуют уголовное дело об умышленном убийстве группой лиц с отягчающими обстоятельствами."Расследование продолжается и в настоящее время ведется по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в применении насилия при отягчающих обстоятельствах по трем пунктам ", — говорилось в пресс-релизе прокуратуры.По данным полиции, студента подкараулили в кулуарах мероприятия с участием депутата Европарламента от партии LFI Римой Хассан. Деранк вызвался охранять студенток, которые желали провести акцию протеста вво время визита евродепутата в Институт политических исследований (Sciences Po).Деранк был сильно избит нападавшими. В тяжёлом состоянии его доставили в лионскую больницу, где он 14 февраля скончался. Погибший не был ранее судим. Его родители отказывались от контактов с прессой. "Квентин умер у них на глазах несколько часов спустя от травмы головы, нанесенной убийцами: в понедельник его тело все еще находилось в руках судебно-медицинских экспертов и еще не было передано семье", - отметило издание.После этого в политических кругах Франции началась бурная дискуссия о допустимости методов отстаивания своих политических взглядов. Партийные лидеры сделали ряд заявлений о размежевании с теми левыми, кто поддерживал ультралевых из движения "Антифа". Убийство французского студента вызвало широкий резонанс в Евросоюзе. В среду премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что нападение в Лионе на прошлой неделе со смертельным исходом стало "раной для всей Европы ".Макрон отреагировал на это. В четверг президент Франции призвал Джорджию Мелони прекратить "комментировать происходящее в других странах"."Если все останутся дома, овцы будут хорошо охраняться", — пошутил французский президент из Нью-Дели в кулуарах официального визита в Индию, рассказало издание "Фигаро".Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

