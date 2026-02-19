https://ukraina.ru/20260219/prezident-frantsii-prizval-vse-partii-provesti-chistki-v-svoikh-ryadakh-i-poshutil-ob-ovtsakh-1075833465.html
Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах
Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах - 19.02.2026 Украина.ру
Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах
Французский президент Эммануэль Макрон призывал к партийным чисткам". Об этом 19 февраля сообщает газета Le Figaro
2026-02-19T15:56
2026-02-19T15:56
2026-02-19T15:56
новости
франция
эммануэль макрон
лион
италия
джорджи мелони
европарламент
ес
украина.ру
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_47b8eec7195478aa3ee3f858412fdd4b.jpg
Президент Франции "обеспокоен ситуацией", сложившейся после убийства националистического активиста Квентина Деранка. Макрон призвал избегать "любой эскалации насилия", сообщили в четверг источники, близкие к нему. Прокуратура Лиона намерена провести пресс-конференцию в связи с широким общественным резонансом политического убийства.Убийство 23-летнего студента Квентина Деранка представителями левацкого движения "Антифа" произошло 12 февраля. Французские следователи расследуют уголовное дело об умышленном убийстве группой лиц с отягчающими обстоятельствами."Расследование продолжается и в настоящее время ведется по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в применении насилия при отягчающих обстоятельствах по трем пунктам ", — говорилось в пресс-релизе прокуратуры.По данным полиции, студента подкараулили в кулуарах мероприятия с участием депутата Европарламента от партии LFI Римой Хассан. Деранк вызвался охранять студенток, которые желали провести акцию протеста вво время визита евродепутата в Институт политических исследований (Sciences Po).Деранк был сильно избит нападавшими. В тяжёлом состоянии его доставили в лионскую больницу, где он 14 февраля скончался. Погибший не был ранее судим. Его родители отказывались от контактов с прессой. "Квентин умер у них на глазах несколько часов спустя от травмы головы, нанесенной убийцами: в понедельник его тело все еще находилось в руках судебно-медицинских экспертов и еще не было передано семье", - отметило издание.После этого в политических кругах Франции началась бурная дискуссия о допустимости методов отстаивания своих политических взглядов. Партийные лидеры сделали ряд заявлений о размежевании с теми левыми, кто поддерживал ультралевых из движения "Антифа". Убийство французского студента вызвало широкий резонанс в Евросоюзе. В среду премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что нападение в Лионе на прошлой неделе со смертельным исходом стало "раной для всей Европы ".Макрон отреагировал на это. В четверг президент Франции призвал Джорджию Мелони прекратить "комментировать происходящее в других странах"."Если все останутся дома, овцы будут хорошо охраняться", — пошутил французский президент из Нью-Дели в кулуарах официального визита в Индию, рассказало издание "Фигаро".Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
лион
италия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_82ca2abe7cfec0f4eb81205503990c9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, эммануэль макрон, лион, италия, джорджи мелони, европарламент, ес, украина.ру, убийство, политика, левые, криминал
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Лион, Италия, Джорджи Мелони, Европарламент, ЕС, Украина.ру, убийство, политика, Левые, криминал
Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах
Французский президент Эммануэль Макрон призывал к партийным чисткам". Об этом 19 февраля сообщает газета Le Figaro
Президент Франции "обеспокоен ситуацией", сложившейся после убийства националистического активиста Квентина Деранка. Макрон призвал избегать "любой эскалации насилия", сообщили в четверг источники, близкие к нему.
Прокуратура Лиона намерена провести пресс-конференцию в связи с широким общественным резонансом политического убийства.
Убийство 23-летнего студента Квентина Деранка представителями левацкого движения "Антифа" произошло 12 февраля. Французские следователи расследуют уголовное дело об умышленном убийстве группой лиц с отягчающими обстоятельствами.
"Расследование продолжается и в настоящее время ведется по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в применении насилия при отягчающих обстоятельствах по трем пунктам ", — говорилось в пресс-релизе прокуратуры.
По данным полиции, студента подкараулили в кулуарах мероприятия с участием депутата Европарламента от партии LFI Римой Хассан. Деранк вызвался охранять студенток, которые желали провести акцию протеста вво время визита евродепутата в Институт политических исследований (Sciences Po).
Деранк был сильно избит нападавшими. В тяжёлом состоянии его доставили в лионскую больницу, где он 14 февраля скончался.
Погибший не был ранее судим. Его родители отказывались от контактов с прессой.
"Квентин умер у них на глазах несколько часов спустя от травмы головы, нанесенной убийцами: в понедельник его тело все еще находилось в руках судебно-медицинских экспертов и еще не было передано семье", - отметило издание.
После этого в политических кругах Франции началась бурная дискуссия о допустимости методов отстаивания своих политических взглядов. Партийные лидеры сделали ряд заявлений о размежевании с теми левыми, кто поддерживал ультралевых из движения "Антифа".
Убийство французского студента вызвало широкий резонанс в Евросоюзе. В среду премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что нападение в Лионе на прошлой неделе со смертельным исходом стало "раной для всей Европы ".
Макрон отреагировал на это. В четверг президент Франции призвал Джорджию Мелони прекратить "комментировать происходящее в других странах".
"Если все останутся дома, овцы будут хорошо охраняться", — пошутил французский президент из Нью-Дели в кулуарах официального визита в Индию, рассказало издание "Фигаро".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.