https://ukraina.ru/20260219/vs-rf-porazili-frantsuzskiy-kolesnyy-tank-v-rayone-dobropolya-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1075815772.html
ВС РФ поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Главные новости к этому часу
ВС РФ поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Главные новости к этому часу - 19.02.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Главные новости к этому часу
Российские военные поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Об этом и других важных событиях рассказал 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-19T10:59
2026-02-19T10:59
2026-02-19T11:03
сво
спецоперация
россия
доброполье
сумская область
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071536462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f0094b4569aa3f0fca9cc8ce4539ef07.jpg
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Сумской области.🟥 Россияне также бьют по целям ВСУ в Лозовой Харьковской области.🟥 Лозовая частично осталась без тепла и воды после ночных прилётов. Местные власти сетуют, что почти 16 тысяч абонентов остались без теплоснабжения. А из-за обесточивания крупнейшей котельной город также временно остаётся без водоснабжения.🟥 Отопление отключено в части Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером 18 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправил в регион 251 тепловую пушку, в случае потери теплоснабжения их установят в подъезды многоквартирных домов.🟥 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший 17 февраля в результате атаки БПЛА, полностью потушен, сообщил оперштаб Кубани.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
доброполье
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071536462_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66766483d4c48fa31a8765c479730407.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, доброполье, сумская область, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Доброполье, Сумская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Главные новости к этому часу
10:59 19.02.2026 (обновлено: 11:03 19.02.2026)
Российские военные поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Об этом и других важных событиях рассказал 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Сумской области.
🟥 Россияне также бьют по целям ВСУ в Лозовой Харьковской области.
🟥 Лозовая частично осталась без тепла и воды после ночных прилётов. Местные власти сетуют, что почти 16 тысяч абонентов остались без теплоснабжения. А из-за обесточивания крупнейшей котельной город также временно остаётся без водоснабжения.
🟥 Отопление отключено в части Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером 18 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправил в регион 251 тепловую пушку, в случае потери теплоснабжения их установят в подъезды многоквартирных домов.
🟥 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший 17 февраля в результате атаки БПЛА, полностью потушен, сообщил оперштаб Кубани.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.