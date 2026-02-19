https://ukraina.ru/20260219/vs-rf-porazili-frantsuzskiy-kolesnyy-tank-v-rayone-dobropolya-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1075815772.html

ВС РФ поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Главные новости к этому часу

Российские военные поразили французский колесный танк в районе Доброполья. Об этом и других важных событиях рассказал 19 февраля телеграм-канал Украина.ру

🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Сумской области.🟥 Россияне также бьют по целям ВСУ в Лозовой Харьковской области.🟥 Лозовая частично осталась без тепла и воды после ночных прилётов. Местные власти сетуют, что почти 16 тысяч абонентов остались без теплоснабжения. А из-за обесточивания крупнейшей котельной город также временно остаётся без водоснабжения.🟥 Отопление отключено в части Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером 18 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправил в регион 251 тепловую пушку, в случае потери теплоснабжения их установят в подъезды многоквартирных домов.🟥 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший 17 февраля в результате атаки БПЛА, полностью потушен, сообщил оперштаб Кубани.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

