https://ukraina.ru/20260219/podgotovka-k-agressii-pochemu-karlsona-zaderzhali-v-izraile-1075835866.html

Подготовка к агрессии. Почему Карлсона задержали в Израиле

Подготовка к агрессии. Почему Карлсона задержали в Израиле - 19.02.2026 Украина.ру

Подготовка к агрессии. Почему Карлсона задержали в Израиле

Известный американский телеведущий Такер Карлсон был задержан при вылете из Израиля – после того, как он прилетел в эту страну для записи интервью с послом Соединенных Штатов Америки Майком Хакаби.

2026-02-19T16:41

2026-02-19T16:41

2026-02-19T17:20

эксклюзив

иран

израиль

сша

the wall street journal

пентагон

республиканская партия

такер карлсон

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053189966_0:111:2904:1745_1920x0_80_0_0_e26e16257e502abff3d5c1724e828eb0.jpg

"Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили. Это было странно", – рассказал он о сложившейся ситуации журналистам.В итоге Карлсона отпустили – причем, в соцсетях утверждают, что это было сделано после вмешательства государственного департамента США. Израильские власти заявили, что все происходило в рамках стандартных процедур, но это вызывает сомнения – учитывая тот факт, что Такер критикует политику Тель-Авива, рассказывая о военных преступлениях в секторе Газа и влиятельном израильском лобби, которое подталкивает президента Дональда Трампа к очередному нападению на Иран."Визит Такера Карлсона в Израиль вызвал настоящий дипломатический скандал. Одного из самых популярных американских подкастеров задержали в аэропорту. Причем изначально Карлсона и вовсе пытались объявить персоной нон-грата в Израиле. Поводом для задержания наверняка стала его общая повестка критики Израиля. Такер стал активно выступать против дальнейшей политики США по военной и финансовой поддержке этого государства.В целом отношение к Израилю существенно ухудшилось в американском обществе за последние два года. Это является одним из факторов того, почему ястребам в Вашингтоне так тяжело оправдывать операцию против Ирана. Большинству американцев ближе точка зрения Такера Карлсона, призывающего прекратить участие в бесконечных ближневосточных войнах в угоду иностранным лоббистам", – рассказывает об этом американист Малек Дудаков.Майк Хакаби, напротив, является ревностным сторонником Израиля – до такой степени, что политические оппоненты иронично называют американского посла израильским дипломатом. Этот баптистский пастор прославился скандальной фразой – "на самом деле никаких палестинцев не существует" – и не скрывает своих симпатий к политике правительства Нетаньяху. Хакаби поддерживает израильские атаки на Газу, Ливан, Йемен и призывает американские власти к новым нападениям на Иран, чтобы силой свергнуть местные власти.Такер Карлсон давно ведет с Хакаби полемику, задавая ему много неудобных вопросов. Обращаясь к пастору, он предлагает прокомментировать многочисленные факты преследований палестинцев, которые относятся к различным христианским конфессиям. Это ставит американского посла в крайне неудобное положение – ведь он пытается представить палестинских арабов фанатично настроенными мусульманами, которые несут угрозу коллективному Западу.Инцидент с задержанием Карлсона наверняка связан с ожидаемым нападением на Иран. Такер имеет большое влияние среди разочарованных сторонников Трампа, которые не хотят очередной войны на Ближнем Востоке, и его новое интервью усилит недовольство внешнеполитическим курсом Белого дома.Против бомбардировок Ирана выступают 70% американцев, однако военно-промышленное лобби оказывает на Белый дом большое давление, подталкивая его к агрессии. По данным американских медиа, только за последние сутки Пентагон направил в район Ближнего Востока ещё 50 боевых самолетов типа F-35, F-22 и F-16, а также привел в боевую готовность стратегические бомбардировщики В-2, которые базируются на территории США.Телерадиовещательная компания CBS заявила, что атаки на Иран начнутся уже в ближайшие дни. Это подтверждает издание Axios, отмечая, что вероятность нападения составляет на сегодня 90%. Хотя, по словам американских журналистов, президент Дональд Трап якобы еще не принял на этот счет окончательного решения.Многие эксперты не верят, что Вашингтон решится начать большую войну во время священного месяца Рамадан, рискуя настроить против себя миллионы верующих мусульман. Однако, судя по всему, администрация Трампа вполне способна проигнорировать такую угрозу.Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн опубликовал на днях скандальный пост в соцсетях, допустив оскорбительную фразу по адресу мусульман. В США потребовали его отставки, но Белый дом не стал выступать с осуждением этих слов. Несмотря на то, подобная риторика грозит Республиканской партии серьезным конфликтом с избирателями из мусульманских общин.Военные специалисты гадают о возможном характере военной операции, в которой будут участвовать американские и израильские войска.Считается, что американцы будут наносить массированные удары по военно-промышленным объектам Ирана, а также могут атаковать представителей иранского руководства. Газета The ​​Wall Street Journal сообщает, что агрессия против ближневосточного государства может растянуться на несколько недель – в расчете на то, что иранцы сломаются под постоянными бомбовыми ударами. А в Иране готовятся к нападению, рассчитывая предотвратить подобный сценарий."Иранские власти перешли к практической подготовке к возможной воздушной операции против страны. В режим повышенной готовности переведены ключевые ядерные объекты, развёрнуты дополнительные дивизионы противовоздушной обороны и усилена защита подземной инфраструктуры.Спутниковые снимки и оценки экспертов показывают инженерные работы вокруг комплекса в Исфахане. Идет засыпка входов, наращивание слоёв пассивной защиты, что укладывается в давнюю доктрину мозаичной обороны – распределение критических объектов и создание глубоко эшелонированной системы выживания под ударами.Корпус стражей исламской революции перебрасывает специализированные части по стране для усиления охраны ракетных и иных стратегических объектов. Тегеран активизирует компонент асимметричного сдерживания – через заявления о возможных ответных ударах по базам США и союзников. Высказываются угрозы остановки судоходства в регионе", – комментирует это военкор Александр Коц.Полномасштабная операция против Ирана окончательно обрушит рейтинги Трампа, и это может сделать его внешнюю политику еще более непредсказуемой. Потому что ослабленный президент США попадет в полную зависимость от радикальных неоконсервативных ястребов, которые требуют от него бомбить Кубу и Никарагуа, одновременно усиливая давление на КНДР и Китай.Таким образом, война на Ближнем Востоке может стать прологом к глобальному конфликту – о чем и пытается предупредить своих соотечественников журналист Такер Карлсон.Читайте последние новости о ближневосточном кризисе: Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе.

https://ukraina.ru/20260219/1075811174.html

иран

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, иран, израиль, сша, the wall street journal, пентагон, республиканская партия, такер карлсон, украина.ру, украина.ру, дональд трамп