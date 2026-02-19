Почему предполагаемое закрытие Телеграма в России обрадовало Украину и что будет с после войны с ТЦК
В экспертном сообществе по-прежнему обсуждают, удастся ли договориться о мире и на каких условиях. Думают и о том, чего на самом деле больше всего боится клика Зеленского.
Украинский политолог Дмитрий Спивак, комментируя итоги Мюнхенской конференции, отметил в эфире одного из каналов, что, по его мнению, никакого утвержденного плана урегулирования украинского кризиса нет, поскольку РФ не готова идти на уступки. И не получается выписать план так, чтобы он удовлетворил Киев.
Увы, после этой Мюнхенской конференции мы не стали ближе к миру, считает и украинский юрист Денис Невядомский. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что в ходе конфликта пострадала не только Украина, по его мнению, в период с 2022 года можно считать "самой пострадавшей" Европу - и демографически, и экономически (из-за санкционной войны).
Плюс, "кризис элит, квинтэссенцией которого стали "файлы Эпштейна", показавшие "моральность" и вообще уровень деградации этих самых элит — посмотрите, кто руководит европейскими странами и ЕС. Деградация Евросоюза выгодна Трампу, который "повесил на Европу войну" и тем самым "добил её экономически", считает эксперт.
Он добавил, что Трампу вовсе не нужно останавливать эту войну, Украина — это влияния глобалистов. И Трамп как бы просто даёт им понять: "Говорите, что Россия — бумажный тигр? Вот и воюйте с бумажным тигром".
Воюют пока руками украинцев. Эксперт отметил, что Запад очень долго работал над переформатированием общественного мнения на Украине, добившись нужного для себя результата - "глобальная монархия переиграла тут Россию".
Тут проблема не в Зеленском или в ком-то ещё, "есть большая глубокая проблема внутри русской цивилизации", и война это убедительно показала.
"Без нового целеполагания, без новой объединяющей идеи (…) война внутри нашей цивилизации будет продолжаться. Вот главный вопрос, над которым стоит задуматься людям и по одну, и по другую сторону баррикады", - сказал Невядомский (и с этим посылом сложно не согласиться — авт.).
В то же время наблюдается кризис доверия к украинскому политическому руководству со стороны мировых политических элит, считает покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, это связано не только с определенными проблемами, выявившимися внутри страны в годы конфликта, но и "с достаточно противоречивой политической линией Киева в этих условиях".
В результате проведения такой линии "призрак европейской войны" стал реальной угрозой, констатировал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
Что внутри страны? Люди больше не могут терпеть беспредел ТЦКашников и полицаев, все чаще они оказывают серьёзное сопротивление, сообщил одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук. Он в очередном выпуске своего видеоблога подтвердил этот тезис кадрами такого массового уже сопротивления в Черновцах, отметив, что этого не замечают ни украинское ТВ, ни провластные украинские блогеры-миллионники.
В данном случае люди протестовали против попытки ТЦК забрать водителя.
"Люди увидели этот беспредел и начали собираться", - рассказал блогер, добавив, что туда отправили полицию со всего города. На место прибыл замначальника городской полиции, но взаимопонимания с собравшимися людьми он не нашёл.
Мобилизуемого водителя тем временем "сотрудники полиции задули газом, глаза ему серьезно повредили", ему потребовалась помощь "Скорой". И люди сопроводили его до больницы, оставались там, чтобы ТЦКашники или полицейские не забрали его по дороге или уже из больницы.
"Вдумайтесь, столько людей собрались, чтобы спасти жизнь, отбить одного человека", - сказал Никифорчук, добавив, что именно такого небезразличия к происходящему и такого объединения людей боится больше всего нынешняя власть.
Он подчеркнул, что это не родственники и не друзья тех, кого пытаются забрать ТЦКашники и полицаи – "это просто случайные свидетели преступлений ТЦК, это просто хорошие люди".
Что до самих ТЦКашников и полицаев, то они, вероятно, рассчитывают на то, что война будет длиться вечно, иначе сложно себе представить, как они собираются дальше жить в стране, отметил адвокат.
Он также показал кадры видеосъемки из Одессы, на которых запечатлены сцены сопротивления людей ТЦКашникам. Человека общими усилиями отбили, ТЦКашники где-то попрятались – "они ничего не могут сделать, когда люди объединяются".
Никифорчук сообщил, что полный вариант видеосюжета можно посмотреть а его телеграм-канале, поскольку в Telegram нет цензуры.
"Почему же, например, тот же Петр Алексеевич (Порошенко* – ред.) постоянно пытается (добиться – ред.), чтобы Telegram у нас ликвидировали и закрыли в Украине", - сказал Никифорчук.
Как мы знаем, такие требования звучат не только из уст украинских политиков. В РФ у популярного мессенджера тоже возникли определённые проблемы.
Издание "Страна" в связи с этим отмечает, что возможная блокировка Telegram в России "почему-то породила в Киеве радостные ожидания, что теперь исчезнут и российские телеграм-каналы, которые многие читают в Украине".
"Однако эти ожидания вряд ли оправдаются. В РФ не намерены запрещать телеграм-каналы. Там хотят заблокировать доступ к ним россиянам. При этом подконтрольные Кремлю паблики наверняка продолжат свою работу на внешнюю аудиторию (в том числе и на украинскую) несмотря на блокировку мессенджера в РФ. Технические возможности для этого имеются", - говорится в публикации.
"Страна" отметила при этом, что "блокировка Телеграма в России может активизировать тему его блокировки в Украине, которую уже давно продвигают многие политики".
Хотя - Зеленский против. Причина проста: "После того как основные телеканалы убили свой рейтинг в братской могиле телемарафона, Телеграм остается основным каналом воздействия власти на общественное мнение" (по данным издания, ведущие паблики-миллионники контролируются Банковой и СБУ).
А вот в РФ то ли не все из принимающих решения понимают очевидную силу Telegram в информационном поле, то ли есть люди, которым зачем-то непременно нужно вызвать возмущение и напряжение в обществе. В том, что возможная блокировка Telegram такое напряжение непременно вызовет, мало кто сомневается.
