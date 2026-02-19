https://ukraina.ru/20260219/pochemu-predpolagaemoe-zakrytie-telegrama-v-rossii-obradovalo-ukrainu-i-chto-budet-s-posle-voyny-s-1075804551.html

Почему предполагаемое закрытие Телеграма в России обрадовало Украину и что будет с после войны с ТЦК

В экспертном сообществе по-прежнему обсуждают, удастся ли договориться о мире и на каких условиях. Думают и о том, чего на самом деле больше всего боится клика Зеленского.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075774032_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c80526ce203c14dbe7b7948e068089b3.jpg

Украинский политолог Дмитрий Спивак, комментируя итоги Мюнхенской конференции, отметил в эфире одного из каналов, что, по его мнению, никакого утвержденного плана урегулирования украинского кризиса нет, поскольку РФ не готова идти на уступки. И не получается выписать план так, чтобы он удовлетворил Киев.Увы, после этой Мюнхенской конференции мы не стали ближе к миру, считает и украинский юрист Денис Невядомский. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что в ходе конфликта пострадала не только Украина, по его мнению, в период с 2022 года можно считать "самой пострадавшей" Европу - и демографически, и экономически (из-за санкционной войны).Плюс, "кризис элит, квинтэссенцией которого стали "файлы Эпштейна", показавшие "моральность" и вообще уровень деградации этих самых элит — посмотрите, кто руководит европейскими странами и ЕС. Деградация Евросоюза выгодна Трампу, который "повесил на Европу войну" и тем самым "добил её экономически", считает эксперт.Он добавил, что Трампу вовсе не нужно останавливать эту войну, Украина — это влияния глобалистов. И Трамп как бы просто даёт им понять: "Говорите, что Россия — бумажный тигр? Вот и воюйте с бумажным тигром".Воюют пока руками украинцев. Эксперт отметил, что Запад очень долго работал над переформатированием общественного мнения на Украине, добившись нужного для себя результата - "глобальная монархия переиграла тут Россию".Тут проблема не в Зеленском или в ком-то ещё, "есть большая глубокая проблема внутри русской цивилизации", и война это убедительно показала."Без нового целеполагания, без новой объединяющей идеи (…) война внутри нашей цивилизации будет продолжаться. Вот главный вопрос, над которым стоит задуматься людям и по одну, и по другую сторону баррикады", - сказал Невядомский (и с этим посылом сложно не согласиться — авт.).В то же время наблюдается кризис доверия к украинскому политическому руководству со стороны мировых политических элит, считает покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, это связано не только с определенными проблемами, выявившимися внутри страны в годы конфликта, но и "с достаточно противоречивой политической линией Киева в этих условиях".В результате проведения такой линии "призрак европейской войны" стал реальной угрозой, констатировал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Что внутри страны? Люди больше не могут терпеть беспредел ТЦКашников и полицаев, все чаще они оказывают серьёзное сопротивление, сообщил одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук. Он в очередном выпуске своего видеоблога подтвердил этот тезис кадрами такого массового уже сопротивления в Черновцах, отметив, что этого не замечают ни украинское ТВ, ни провластные украинские блогеры-миллионники.В данном случае люди протестовали против попытки ТЦК забрать водителя."Люди увидели этот беспредел и начали собираться", - рассказал блогер, добавив, что туда отправили полицию со всего города. На место прибыл замначальника городской полиции, но взаимопонимания с собравшимися людьми он не нашёл.Мобилизуемого водителя тем временем "сотрудники полиции задули газом, глаза ему серьезно повредили", ему потребовалась помощь "Скорой". И люди сопроводили его до больницы, оставались там, чтобы ТЦКашники или полицейские не забрали его по дороге или уже из больницы."Вдумайтесь, столько людей собрались, чтобы спасти жизнь, отбить одного человека", - сказал Никифорчук, добавив, что именно такого небезразличия к происходящему и такого объединения людей боится больше всего нынешняя власть.Он подчеркнул, что это не родственники и не друзья тех, кого пытаются забрать ТЦКашники и полицаи – "это просто случайные свидетели преступлений ТЦК, это просто хорошие люди".Что до самих ТЦКашников и полицаев, то они, вероятно, рассчитывают на то, что война будет длиться вечно, иначе сложно себе представить, как они собираются дальше жить в стране, отметил адвокат.Он также показал кадры видеосъемки из Одессы, на которых запечатлены сцены сопротивления людей ТЦКашникам. Человека общими усилиями отбили, ТЦКашники где-то попрятались – "они ничего не могут сделать, когда люди объединяются".Никифорчук сообщил, что полный вариант видеосюжета можно посмотреть а его телеграм-канале, поскольку в Telegram нет цензуры."Почему же, например, тот же Петр Алексеевич (Порошенко* – ред.) постоянно пытается (добиться – ред.), чтобы Telegram у нас ликвидировали и закрыли в Украине", - сказал Никифорчук.Как мы знаем, такие требования звучат не только из уст украинских политиков. В РФ у популярного мессенджера тоже возникли определённые проблемы.Издание "Страна" в связи с этим отмечает, что возможная блокировка Telegram в России "почему-то породила в Киеве радостные ожидания, что теперь исчезнут и российские телеграм-каналы, которые многие читают в Украине"."Однако эти ожидания вряд ли оправдаются. В РФ не намерены запрещать телеграм-каналы. Там хотят заблокировать доступ к ним россиянам. При этом подконтрольные Кремлю паблики наверняка продолжат свою работу на внешнюю аудиторию (в том числе и на украинскую) несмотря на блокировку мессенджера в РФ. Технические возможности для этого имеются", - говорится в публикации."Страна" отметила при этом, что "блокировка Телеграма в России может активизировать тему его блокировки в Украине, которую уже давно продвигают многие политики".Хотя - Зеленский против. Причина проста: "После того как основные телеканалы убили свой рейтинг в братской могиле телемарафона, Телеграм остается основным каналом воздействия власти на общественное мнение" (по данным издания, ведущие паблики-миллионники контролируются Банковой и СБУ).А вот в РФ то ли не все из принимающих решения понимают очевидную силу Telegram в информационном поле, то ли есть люди, которым зачем-то непременно нужно вызвать возмущение и напряжение в обществе. В том, что возможная блокировка Telegram такое напряжение непременно вызовет, мало кто сомневается.На эту тему — в статье Егора Леева "Убийцы из ТЦК: что творят военкомы на украинских улицах" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Переговоры опять в точке ноль". Эксперты и политики о ситуации на Украине в преддверии Женевы"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

