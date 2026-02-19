https://ukraina.ru/20260219/pobedit-rossiyu-na-pole-boya-nevozmozhno-rostislav-ischenko-nazval-glavnuyu-tsel-zapada-1075787628.html

Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада

Покушения на российских генералов не способны сорвать переговоры, если сами стороны не хотят выходить из процесса. Москва находит выгодным сохранять диалог, поскольку это вносит разлад в западную коалицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

новости

россия

запад

москва

ростислав ищенко

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

новости о переговорах россии и украины

итоги переговоров

В начале февраля киевский режим устроил покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС Владимира Алексеева. Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сорвать таким способом переговоры эксперт подчеркнул, что всё зависит от воли сторон. "Если вам нужен только повод, чтобы встать из-за стола и уйти, повод всегда найдется. А если вы не хотите выходить из-за стола, потому что вам пока выгодно за ним сидеть, то никакими терактами вас оттуда не выгнать", — заявил Ищенко.По словам обозревателя, Россия видит для себя плюсы в переговорном процессе. Москве выгодны переговоры, потому что это "вносит разброд и шатание в стройные ряды Запада" и сокращает его возможности поддерживать Украину, отметил он.Главную цель Запада эксперт видит в дестабилизации ситуации внутри РФ. "Подорвать внутреннее единство России – это всегда было главной целью Запада и Украины как западного механизма в борьбе с Россией. Ещё первого Майдана не было, а цель была понятна. Ядерную державу можно только подорвать изнутри. Победить её на поле боя невозможно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

россия

запад

москва

майдан

2026

Новости

