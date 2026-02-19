Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада - 19.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260219/pobedit-rossiyu-na-pole-boya-nevozmozhno-rostislav-ischenko-nazval-glavnuyu-tsel-zapada-1075787628.html
Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада
Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада - 19.02.2026 Украина.ру
Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада
Покушения на российских генералов не способны сорвать переговоры, если сами стороны не хотят выходить из процесса. Москва находит выгодным сохранять диалог, поскольку это вносит разлад в западную коалицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В начале февраля киевский режим устроил покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС Владимира Алексеева. Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сорвать таким способом переговоры эксперт подчеркнул, что всё зависит от воли сторон. "Если вам нужен только повод, чтобы встать из-за стола и уйти, повод всегда найдется. А если вы не хотите выходить из-за стола, потому что вам пока выгодно за ним сидеть, то никакими терактами вас оттуда не выгнать", — заявил Ищенко.По словам обозревателя, Россия видит для себя плюсы в переговорном процессе. Москве выгодны переговоры, потому что это "вносит разброд и шатание в стройные ряды Запада" и сокращает его возможности поддерживать Украину, отметил он.Главную цель Запада эксперт видит в дестабилизации ситуации внутри РФ. "Подорвать внутреннее единство России – это всегда было главной целью Запада и Украины как западного механизма в борьбе с Россией. Ещё первого Майдана не было, а цель была понятна. Ядерную державу можно только подорвать изнутри. Победить её на поле боя невозможно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
россия
запад
москва
майдан
Украина.ру
Новости
Украина.ру
новости, россия, запад, москва, ростислав ищенко, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, теракт, майдан, единство, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Россия, Запад, Москва, Ростислав Ищенко, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, теракт, Майдан, единство, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада

05:50 19.02.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Покушения на российских генералов не способны сорвать переговоры, если сами стороны не хотят выходить из процесса. Москва находит выгодным сохранять диалог, поскольку это вносит разлад в западную коалицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В начале февраля киевский режим устроил покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС Владимира Алексеева. Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сорвать таким способом переговоры эксперт подчеркнул, что всё зависит от воли сторон.
"Если вам нужен только повод, чтобы встать из-за стола и уйти, повод всегда найдется. А если вы не хотите выходить из-за стола, потому что вам пока выгодно за ним сидеть, то никакими терактами вас оттуда не выгнать", — заявил Ищенко.
По словам обозревателя, Россия видит для себя плюсы в переговорном процессе. Москве выгодны переговоры, потому что это "вносит разброд и шатание в стройные ряды Запада" и сокращает его возможности поддерживать Украину, отметил он.
Главную цель Запада эксперт видит в дестабилизации ситуации внутри РФ. "Подорвать внутреннее единство России – это всегда было главной целью Запада и Украины как западного механизма в борьбе с Россией. Ещё первого Майдана не было, а цель была понятна. Ядерную державу можно только подорвать изнутри. Победить её на поле боя невозможно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Больше материалов по теме:
Россия, Запад, Москва, Ростислав Ищенко, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, теракт, Майдан, единство, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине
 
