Итоги 19.02.26: демилитаризованная зона, требования ЕС, бойкот Паралимпиады - 19.02.2026
Итоги 19.02.26: демилитаризованная зона, требования ЕС, бойкот Паралимпиады
2026-02-19T16:54
2026-02-19T16:54
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине продолжаются, и одной из ключевых тем стала идея демилитаризованной зоны на Донбассе. Внутри Украины усиливается политическое напряжение. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press обвинил политическое руководство в провале контрнаступления 2023 года и заявил о давлении со стороны силовых структур.Также в выпуске: украинские военнослужащие с боевым опытом могут обучать немецких военных управлению дронами и цифровым системам планирования операций. Эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов объяснит, что стоит за этим решением и какие последствия оно может иметь.
Итоги 19.02.26: демилитаризованная зона, требования ЕС, бойкот Паралимпиады

16:54 19.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине продолжаются, и одной из ключевых тем стала идея демилитаризованной зоны на Донбассе.

Внутри Украины усиливается политическое напряжение. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press обвинил политическое руководство в провале контрнаступления 2023 года и заявил о давлении со стороны силовых структур.

Также в выпуске: украинские военнослужащие с боевым опытом могут обучать немецких военных управлению дронами и цифровым системам планирования операций. Эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов объяснит, что стоит за этим решением и какие последствия оно может иметь.
Лента новостейМолния