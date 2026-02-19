https://ukraina.ru/20260219/itogi-190226-demilitarizovannaya-zona-trebovaniya-es-boykot-paralimpiady-1075839585.html

Итоги 19.02.26: демилитаризованная зона, требования ЕС, бойкот Паралимпиады

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине продолжаются, и одной из ключевых тем стала идея демилитаризованной зоны на Донбассе. Внутри Украины усиливается политическое напряжение. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press обвинил политическое руководство в провале контрнаступления 2023 года и заявил о давлении со стороны силовых структур.Также в выпуске: украинские военнослужащие с боевым опытом могут обучать немецких военных управлению дронами и цифровым системам планирования операций. Эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов объяснит, что стоит за этим решением и какие последствия оно может иметь.

