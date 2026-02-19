Ищенко: "Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут думать про ликвидацию Израиля" - 19.02.2026 Украина.ру
Ищенко: "Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут думать про ликвидацию Израиля"
Ищенко: "Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут думать про ликвидацию Израиля"
Ищенко: "Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут думать про ликвидацию Израиля"
Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут сидеть и думать о том, как ликвидировать Израиль. Турция, Египет и Саудовская Аравия, опасаясь за свое будущее, начнут разработку собственного ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, отстанут ли США и Израиль от Ирана если он действительно создаст атомную бомбу, эксперт привёл в пример Россию. "Не отстанут. От нас же не отстают. Хотя ядерных бомб у нас вагон и маленькая тележка" , — заявил Ищенко.По словам политолога, чисто теоретически Иран можно стереть с лица земли. "У Израиля несколько сотен ядерных боеприпасов, а у США их несколько тысяч", — добавил он.Он описал вероятную реакцию соседних государств на уничтожение Ирана. "Но даже если Израиль добьется уничтожения Ирана, то Турция, Египет и Саудовская Аравия будут сидеть и думать о том, как ликвидировать Израиль. Каждый из них будет работать над тем, чтобы получить ядерное оружие, о котором никто не будет знать" , — пояснил обозреватель.По словам эксперта, затяжной конфликт не может иметь победителя. "Нельзя столетиями воевать с конгломератом народов и при этом выигрывать. Посредничество США перестало быть эффективным, потому что американцы утратили статус мирового гегемона" , — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут сидеть и думать о том, как ликвидировать Израиль. Турция, Египет и Саудовская Аравия, опасаясь за свое будущее, начнут разработку собственного ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, отстанут ли США и Израиль от Ирана если он действительно создаст атомную бомбу, эксперт привёл в пример Россию. "Не отстанут. От нас же не отстают. Хотя ядерных бомб у нас вагон и маленькая тележка" , — заявил Ищенко.
По словам политолога, чисто теоретически Иран можно стереть с лица земли. "У Израиля несколько сотен ядерных боеприпасов, а у США их несколько тысяч", — добавил он.
Он описал вероятную реакцию соседних государств на уничтожение Ирана. "Но даже если Израиль добьется уничтожения Ирана, то Турция, Египет и Саудовская Аравия будут сидеть и думать о том, как ликвидировать Израиль. Каждый из них будет работать над тем, чтобы получить ядерное оружие, о котором никто не будет знать" , — пояснил обозреватель.
По словам эксперта, затяжной конфликт не может иметь победителя. "Нельзя столетиями воевать с конгломератом народов и при этом выигрывать. Посредничество США перестало быть эффективным, потому что американцы утратили статус мирового гегемона" , — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
