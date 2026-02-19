https://ukraina.ru/20260219/amerikanskogo-zhurnalista-takera-karlsona-zaderzhali-v-izraile--1075806667.html

Американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле

Американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле

Американский журналист Такер Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле сразу после того, как взяли интервью у посла Соединенных Штатов Майка Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail. Информацию распространил 19 февраля телеграм-канал Украина.ру

По словам самого Карлсона, он столкнулся с враждебным отношением со стороны израильских официальных лиц. Вскоре после завершения интервью у журналиста конфисковали паспорт, а его исполнительного продюсера отвезли в комнату для допросов. Израильские чиновники пытались выяснить, о чем именно Карлсон говорил с послом США в ходе их беседы. Детали инцидента и официальная позиция израильской стороны пока не раскрываются.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о другом громком заявлении Такера Карлсона, касающемся Украины. В ноябре 2025 года телеведущий обвинил издание The Wall Street Journal (WSJ) в многомесячном замалчивании материалов о коррупции со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Карлсона, издание располагает данными о присвоении Ермаком сотен миллионов долларов, однако предпочитает его покрывать в связи с политической повесткой владельцев, которые якобы противятся мирному плану Дональда Трампа и стремятся к войне с Россией - Такер Карлсон обвинил The Wall Street Journal в сокрытии информации о коррупции со стороны Андрея Ермака.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

