https://ukraina.ru/20260219/amerikanskogo-zhurnalista-takera-karlsona-zaderzhali-v-izraile--1075806667.html
Американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле
Американский журналист Такер Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле сразу после того, как взяли интервью у посла Соединенных Штатов Майка Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail. Информацию распространил 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-19T00:05
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053190368_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ce4102819a65ab706ca1a50d85a563aa.jpg
По словам самого Карлсона, он столкнулся с враждебным отношением со стороны израильских официальных лиц. Вскоре после завершения интервью у журналиста конфисковали паспорт, а его исполнительного продюсера отвезли в комнату для допросов. Израильские чиновники пытались выяснить, о чем именно Карлсон говорил с послом США в ходе их беседы. Детали инцидента и официальная позиция израильской стороны пока не раскрываются.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о другом громком заявлении Такера Карлсона, касающемся Украины. В ноябре 2025 года телеведущий обвинил издание The Wall Street Journal (WSJ) в многомесячном замалчивании материалов о коррупции со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Карлсона, издание располагает данными о присвоении Ермаком сотен миллионов долларов, однако предпочитает его покрывать в связи с политической повесткой владельцев, которые якобы противятся мирному плану Дональда Трампа и стремятся к войне с Россией - Такер Карлсон обвинил The Wall Street Journal в сокрытии информации о коррупции со стороны Андрея Ермака.
По словам самого Карлсона, он столкнулся с враждебным отношением со стороны израильских официальных лиц. Вскоре после завершения интервью у журналиста конфисковали паспорт, а его исполнительного продюсера отвезли в комнату для допросов.
Израильские чиновники пытались выяснить, о чем именно Карлсон говорил с послом США в ходе их беседы.
"Это было странно. Сейчас мы уже за пределами страны", — сообщил журналист.
Детали инцидента и официальная позиция израильской стороны пока не раскрываются.
Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о другом громком заявлении Такера Карлсона, касающемся Украины.
В ноябре 2025 года телеведущий обвинил издание The Wall Street Journal (WSJ) в многомесячном замалчивании материалов о коррупции со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Карлсона, издание располагает данными о присвоении Ермаком сотен миллионов долларов, однако предпочитает его покрывать в связи с политической повесткой владельцев, которые якобы противятся мирному плану Дональда Трампа и стремятся к войне с Россией - Такер Карлсон обвинил The Wall Street Journal в сокрытии информации о коррупции со стороны Андрея Ермака.