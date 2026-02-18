https://ukraina.ru/20260218/reparatsii-za-sovetskuyu-okkupatsiyu-skolko-zadolzhala-polsha-1075785114.html

"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России

Польша планирует подать судебный иск против Российской Федерации, требуя выплатить финансовые репарации за "последствия советского господства" в период с 1944 по 1989 годы – когда эта восточноевропейская страна якобы находилась под коммунистической оккупацией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от польского института военных потерь подготовить список претензий, который собираются предъявить россиянам. Причем, директор этого специфического ведомства Бартош Гондек уже сообщил, что работа по составлению этого документа будет более масштабной, чем при изучении преступлений нацистов.Основания, на которых строится этот иск, являются ничтожными с точки зрения международной юриспруденции.Польские финансовые претензии игнорирует даже Германия. В 2022 году Варшава представила трехтомный доклад о потерях, понесенных в результате нападения нацистского Рейха и последующей оккупации Польши, потребовав от Берлина выплатить 6,2 триллиона злотых – около 1,5 триллиона долларов. Однако немецкие власти заявили, что они не видят оснований для каких-либо выплат – поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций в рамках дипломатических договоренностей о послевоенном урегулировании в Европе.В Германии намекнули на то, что попытка пересмотреть прежние соглашения создает предпосылки для пересмотра статуса территорий к востоку от линии Одер – Нейсе, которые отошли Польше по итогам Второй мировой войны. Это несколько охладило репарационный пыл польского правительства, однако в сентябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий снова заявил, что немцы должны каяться и платить."Чтобы иметь возможность выстраивать отношения с нашим западным соседом на фундаменте правды и добрососедства, мы должны окончательно решить вопрос о репарациях, которые я как президент Польши, безоговорочно требую для нашего общего блага. Польше нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужно получить репарации от немецкого государства", – сказал он в ходе празднования 86-й годовщины начала Второй мировой войны на полуострове Вестерплатте под Гданьском.Президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц ответили на этот демарш очередными отказами. Польское общество посчитало заявления Навроцкого банальным самопиаром – поскольку все понимают, что у Варшавы нет никаких шансов востребовать репарации в судебном порядке. И в результате польские вымогатели решили выдвинуть требования к России – чтобы попытаться монетизировать многолетние жалобы на ущерб, который был якобы нанесен стране после десятилетий "коммунистического господства".Цинизм этих претензий поражает воображение, а попытки сравнить немецкую оккупацию с послевоенными советско-польскими отношениями являются образцовым примером политической подлости и исторического беспамятства.Немецкая агрессия действительно нанесла Польше огромный материальный и человеческий ущерб. Страна потеряла 21,3 % населения – 6 миллионов человек убитыми, из которых 5,3 миллиона человек погибли во время оккупации, включая 3 миллиона польских евреев.Около трех миллионов поляков были вывезены на принудительные работы в Германию, а взамен Гитлер направил на польские территории 700 тысяч немецких колонистов, которым передали 206 тысяч торгово-промышленных предприятий, лучшие земельные угодья, дома и собственность польских граждан.Немцы разрушили 20% польских заводов и фабрик, а уцелевшие остатки польской индустрии достались немецким концернам – таким, как "Герман Геринг" и "Фарбениндустри". Новые хозяева использовали местных жителей в качестве рабов, заставляя их трудиться практически за еду. Оккупанты разрушили 60% больниц и более 63% школ – потому что они не собирались лечить и учить поляков. А треть уцелевшего польского населения осталась без крыши над головой.Немецкая оккупация была направлена на ликвидацию польского государства и физическое уничтожение польского народа. Поляков спасла от этого Красная Армия, которая потеряла во время освобождения Польши 600 тысяч бойцов. Это огромная и невосполнимая цена – но, помимо прочего, наступательные операции в Польше потребовали от Москвы серьезных материально-финансовых расходов."Затраты советского государства за период освобождения Польши вкупе с расходами на польские формирования составили 28,6 млрд рублей. По официальному курсу на 1945 год один доллар США был эквивалентен 5 рублям 30 копейкам. То есть освобождение Польши обошлось СССР в сумму, равнозначную 5,4 млрд долларов. Для сравнения: Манхэттенский проект по созданию атомной бомбы обошелся США в 1,9-2 млрд долларов", – рассказыват об этом историк Алексей Исаев.Помощь полякам продолжилась в послевоенное время. Советское руководство в буквальном смысле воссоздала Польшу, подняв ее из руин. Советские строители заново отстраивали разрушенную немцами Варшаву. Инженеры помогли запустить более 150 промышленных предприятий, включая автомобильный завод, где сейчас производят южнокорейские автомобили, а также модернизировали металлургический комбинат в Новой Гуте и поставили на ноги польское авиастроение."Фабрики, заводы, порты, целые районы жилых домов – все вводили в строй для братьев по соцлагерю. Польше не просто вернули суверенитет и дали место в Организации Объединенный наций. Советский Союз встроил ее в экономическую систему Союза экономической взаимопомощи, что позволило бедной аграрной стране стать передовой промышленной державой и выйти на огромный рынок. Польские корабли и микроавтобусы, польская одежда и обувь, польские проигрыватели и калькуляторы – все это имело огромный спрос и в СССР и в странах соцлагеря.Несмотря на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, в Польше вовсю цвела частная инициатива и население наслаждалось, с одной стороны, буржуазным уютом в кафе и лавочках, с другой – чисто социалистической стабильностью, прекрасными пенсиями, отсутствием безработицы. Культура расцвела невероятным образом – такого взлета, как после войны, в Польше не было никогда и больше уже, наверное, не будет. Такая "оккупация", – пишет об этом журналист Виктория Никифорова.Материальная помощь Польше, оказанная Советским Союзом в период с 1944 по 1960 год, оценивается сейчас в 600 миллиардов долларов. Затраты задокументированы в архивах, и в случае необходимости ничто не мешает выставить польским ястребам этот исторический счет.Хотя он все равно не сможет оплатить жизни советских людей, которые отдали жизнь за освобождение польской земли – не зная, что восемьдесят лет спустя местные националисты разрушат памятники на их могилах.Другие подробности намерений польского руководства выставить репарации РФ - в статье Олега Хавича "Польша заблудилась в трёх репарационных соснах"

