Польша заблудилась в трёх репарационных соснах

В Варшаве вернулись к теме "репараций от России". Но результат может оказаться неожиданным, ведь требовать их хотят, в том числе, за "отторжение Восточных Кресов Польши", ныне – части Западной Украины.

В Польше есть своеобразная политическая примета: если рейтинги правящей коалиции падают, власти этой страны срочно начинают заявлять о необходимости получения репараций от России. Их хотят взыскать с Москвы за "оккупацию Польши" (так в Варшаве называют освобождение от нацистов в 1944-1945 годах) и "советское доминирование" (речь идёт о 1945-1989 годах, когда Польская народная республика получила от СССР десятки миллиардов долларов прямых и непрямых дотаций).Так, за несколько месяцев до парламентских выборов в 2023 году правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (ПиС), настойчиво требовавшая репараций за Вторую мировую войну от Германии, никак не могла мобилизовать свой электорат. Тогда о репарациях от России заговорил Марчин Пшидач, глава бюро международной политики в канцелярии президента страны Анджея Дуды. Однако ПиС это не помогло, и новое правительство Польши сформировала леволиберальная коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром.Но вот уже несколько месяцев подряд социологи фиксируют: ныне правящая в Польше коалиция на грядущих парламентских выборах не сможет получить большинства в Сейме. Последний опрос, проведённый 13-15 февраля, показал, что три партии нынешней коалиции не преодолеют избирательный барьер, а либералы Туска и "Левые" спикера Сейма Влодзимежа Чажастого окажутся в будущем парламенте в меньшинстве.И тут 18 февраля британское издание The Financial Times (FT) сообщило, что Польша готовит иск против России с требованием компенсации "за преступления, совершенные во время советской оккупации". Как подтвердил FT директор Института военных потерь Бартош Гондек, которому Дональд Туск поручил это исследование, работа будет более масштабной, чем при изучении преступлений нацистов, "потому что Польша находилась под советским господством более четырёх десятилетий".Группа из 10 историков, созданная в упомянутом Институте, также хочет определить издержки, которые понесла Польша после 1945 года в результате потери части населения и земель бывших Восточных Кресов (территория нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины – прим.). Планируется изучить и "долгосрочные экономические и социальные последствия советского системного господства" в период существования Польской Народной Республики (ПНР).Польский историк Павел Махцевич, которого цитирует FT, считает, что нынешнее польское правительство с помощью этого судебного процесса хочет достичь двух политических целей: "противостоять дезинформационной кампании Путина против Польши" и "показать общественному мнению, что интересы Польши заботятся не только правые, в особенности ПиС".В свою очередь, Аркадиуш Мулярчик, депутат Европарламента от партии "Право и справедливость", возглавлявший подготовку требования репараций от Германии, заверил, что его партия также планирует подать аналогичные иски против России.Однако, по его словам, правительство Туска в настоящее время пытается использовать претензии к Москве, чтобы отвлечь внимание от застоя в переговорах о репарациях с Берлином. "Поднятие вопроса о репарациях от России – это, по сути, попытка обойти суть дела: всё ещё неразрешеёную ответственность Германии", – заявил Мулярчик в комментарии FT.Издание считает, что результатом подобного иска со стороны Варшавы может стать эскалация напряженности в отношениях с Москвой, "особенно в то время, когда Россия усиливает свою гибридную войну против Польши". FT также напомнила, что месяц назад глава Росархива Андрей Артизов сообщил об исследовании его сотрудников, которое показало: Польша противодействовала переговорам Советского Союза и союзников против Гитлера, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну.Действительно, 16 января 2026 года Артизов в интервью РИА Новости заявил: "В рамках сложной внешнеполитической игры в 1939 году были разные возможности предотвратить войну. Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки". По его словам, документы французского посольства и военного атташе в Варшаве свидетельствуют о том, что поляки противодействовали переговорам Франции, Великобритании и СССР о союзе против Гитлера.Примечательно, что эти заявления российского историка не вызвали особого резонанса в Польше, где ныне открыто гордятся участием своих властей в срыве создания антигитлеровской коалиции в 1939-м, да и "пакт Гитлера-Пилсудского" от 1936 года считают отличным документом, поскольку он был направлен против Москвы. А вот слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая 18 февраля заявила, что Россия может в качестве "репараций" отправить Польше ссылку на запись оперы "Иван Сусанин", польские СМИ охарактеризовали как насмешливые и даже скандальные.С точки зрения главного редактора польского портала Strajk.eu Мачея Вишнёвского, комментировать попытки польских властей получить "репарации от России" можно сразу на нескольких уровнях."Первый уровень – чисто психиатрический, но тут я не специалист. Второй – это уровень извращённой логики, по которой Россия якобы нанесла Польше какой-то воображаемый ущерб. Вот только реальностью является нацистский Generalplan Ost, согласно которому 80-85% процентов поляков подлежали ликвидации, а оставшиеся должны были как рабы делать всё, чтобы немцам комфортно жилось на территории управляемой ими Новой Европы.И если Польша действительно отправит иск России как правопреемнику СССР с требованием компенсировать какие-то потери времён войны, то условный Путин может обратиться с ответным иском – компенсировать стоимость спасения жизней поляков, обречённых на смерть, если бы их не освободила Советская Армия, причём с процентами по нынешний день", – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Третьим уровнем, по словам польского журналиста, является моральный. "Есть в Польше такой левый политик – Анна-Мария Жуковская, которая публично заявляла, что для Польши и Европы было бы наилучшим вариантом, если бы в 1944 году Советский Союз остановился на линии реки Буг. При этом пани Жуковская является еврейкой, то есть в описанном ею варианте она просто не появилась бы на свет – потому что её предки просто вылетели бы в трубу нацистских лагерей смерти. Оставаясь же на моральном уровне, нужно признать, что именно Советская Армия остановила печи Освенцима, Майданека и других лагерей, и там прекратили убийство граждан Польши и других стран", – отметил Мачей Вишнёвский.Он напомнил, что при освобождении Польши от нацистов погибли 628 тысяч советских солдат и офицеров. "Возникает вопрос: в какую сумму Россия как правопреемник СССР может оценить жизнь советского воина? Дальше ведь всё просто: умножить её на 628 тысяч, и выставить Польше соответствующий счёт. В первую очередь это будет счёт за то, что нынешние польские политики, которые демонстрируют полный кретинизм, могут жить и выступать с подобными идеями" – сказал польский журналист.Что же касается последнего, политического уровня, то речь идёт о неспособности польского политикума предвидеть последствия своих действий, считает Вишнёвский. "Такой политикум никуда не годится, и не нужен ни Польше, ни Европе, вообще никому. Даже в таком грязном деле, как политика, есть определённые ценности, играющие важную роль. Одна из них – недопустимость плясок на костях. Если заявлять потомкам людей, которые погибли при освобождении Польши, что это была оккупация, а их предки были ужасными оккупантами, то это удар по очень чувствительной части русской души.Россия много раз показывала пример, что способна подняться над обидами. Но я, как поляк, знающий Советский Союз и Россию, считаю, что русские подобных вещей не забудут. Если кто-то пытается вытереть ноги о ценности, которые являются крайне важными для русских, то для России он не будет стоить имени человека, с которым стоит что-либо обсуждать на цивилизованной основе. И польские политики, которые ныне совершают идиотские действия, должны всегда это помнить", – акцентировал редактор портала Strajk.eu.Вероятность получения Польшей каких-то реальных денег от России – например, за счёт замороженных в ЕС российских валютных резервов, – Мачей Вишнёвский оценил крайне скептически. "Если такая мысль и мелькнула в голове Туска, то она не особо разумна. Даже если эти деньги действительно будут конфискованы, то в очереди за ними стоят куда более важные и влиятельные игроки, чем Польша", – уверен польский журналист.В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас обратил внимание на то, что среди претензий к России – отторжение от Польши её бывших Восточных Кресов, которые ныне являются частью Украины."Что может помешать Варшаве потребовать от Киева компенсации за Восточные Кресы? Возможно, опасение, что мы можем получить их от украинцев? И – что ещё хуже для правителей – в натуральной форме, то есть в виде территорий Восточной Малопольши, включая Львов и Станиславов (ныне Ивано-Франковск – прим.), и Волыни, включая Луцк и Ровно, отнятых у Польши?", – сыронизировал Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Необходимо понимать, что в своем нынешнем идеологическом и политическом облике украинское государство не желает опираться на традиции Украинской ССР, несмотря на то, что унаследовало её международно-правовой статус, границы и место в ООН. Нет, власти в Киеве чётко подчеркивают, что не хотят иметь ничего общего с огромными усилиями почти 7,5 миллионов украинцев, храбро сражавшихся с нацизмом в рядах Красной Армии и партизанского движения. Напротив, современная Украина – это наследие Бандеры, ОУН*-УПА* и дивизии СС "Галичина"*", – напомнил польский эксперт.А поскольку сегодня "героями Украины" считаются пособники Гитлера, участвовавшие в немецком вторжении в Польшу ещё в сентябре 1939 года, а также палачи поляков на Волыни, то Киев должен разделить с Берлином ответственность за начало войны и геноцид, совершенный нацистами, как немецкими, так и украинскими, считает Конрад Рэнкас. Следовательно, требование репараций от Украины вполне оправдано, как и очевидное возвращение польского имущества, конфискованного у поляков, изгнанных из Восточных Кресов."Украинцы, стремящиеся к членству в Европейском Союзе, должны в полной мере осознать: они должны решать имущественные вопросы с поляками на европейском уровне, как это было сделано в других странах ЕС в отношении имущества, возвращенного жертвам Холокоста. Украина также должна понести наказание за преступления украинских нацистов, как это произошло с денацифицированной Германией после войны. Действия имеют последствия, даже спустя десятилетия, так же, как идеологические и геополитические решения", – резюмировал польский аналитик.О своеобразном отношении Польши к участникам украинских бандформирований - в статье "Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

