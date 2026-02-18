https://ukraina.ru/20260218/raskol-vnutri-dekorativnoy-ukrainskoy-delegatsii-chto-govoryat-na-ukraine-o-peregovorakh-v-zheneve-1075769973.html

Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве

В швейцарской Женеве 17-18 февраля проходит очередной раунд переговоров по поводу урегулирования украинского конфликта. Переговоры являются продолжением предыдущих раундов в Абу-Даби.

Зеленскому на прошлой неделе не очень понравилась переговорная площадка в ОАЭ якобы из-за сотрудничества Эмиратов с Кремлем, поэтому он предлагал перенести переговоры в США. Далее переговорные группы можно гонять по всему миру, что помогает тянуть время.Украинскую сторону в Женеве представляют глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.Как пишет "слуга народа" Максим Бужанский, украинские политические деятели не рвутся в переговорную группу, хотя с удовольствием участвуют в международных конференциях. На Мюнхенскую конференцию по безопасности и на тусовку в Давос представители украинской политической элиты действительно рвались толпами с женами, секретарями и любовницами, но не в Женеву.Западные СМИ сообщают, что внутри самой украинской делегации наблюдается раскол. Половина группы, ориентированная на Кирилла Буданова, якобы нацелена на заключение мирного соглашения. Вторая половина, ориентированная на Андрея Ермака, - против мирных договоренностей. Если это правда, то переговоры заведомо обречены на провал, поскольку в самой украинской делегации согласья нет.Недовольны на Украине тем фактом, что российскую делегацию вновь возглавляет историк Владимир Мединский. Участие Мединского связывают с акцентом на идеологическом противостоянии, тогда как украинская делегация в идеологии явно не сильна. Украинское издание Kyiv Independent расценило участие Мединского в переговорах как сигнал "ужесточения позиции Москвы".Политолог Руслан Бортник призывает всерьез отнестись к заявлениям Мединского на переговорах. По словам политолога, Россия на базе трактовки истории формирует новый формат легитимности. "Я не думаю, что Мединский будет читать лекции в Женеве. Хотя какие-то пассажи исторические, конечно, вполне возможны. Но [важно] то, что приезжает такой человек, который одновременно является политиком, одновременно является государственным управленцем, говорит о том, что Россия на Женеву смотрит как на этап, где рассматриваются стратегические вопросы в отношении украино-российской войны и в отношении мирного урегулирования", - считает политолог.Украинская делегация вновь намерена поднять тему энергетического перемирия, поскольку инфраструктурную войну Киев явно не выдерживает, теряя значительно больше, чем наносит урона РФ. Рустем Умеров 13 февраля заявил, что вопрос об энергетическом перемирии они будут поднимать на переговорах, но затем почему-то оговорился, что об этом, дескать, нельзя говорить публично.Европейские союзники Киева в переговорах не участвуют, но тоже ратуют за энергетическое перемирие – поддержка украинской энергосистемы обходится им очень дорого, а увеличение наплыва украинских беженцев из замерзающих городов их тоже вряд ли радует. Президент Франции Макрон 17 февраля даже просил премьер-министра Индии поддержать энергетическое перемирие на Украине. Индия в этом вопросе не может играть серьезной роли, но президенту Франции необходимо показать, что он хоть что-то делает.В то же время Reuters отмечает, что ключевым вопросом, который будет обсуждаться во время этого раунда переговоров, станет территориальный вопрос. Однако украинские СМИ и эксперты стараются обходить эту тему стороной.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что в Женеве российская и американская делегация договариваются без участия Украины, в том числе по вопросам, которые к украинскому конфликту отношения не имеют. Украинскую же делегацию, по его мнению, возят в качестве декорации или "мебели". По его словам, в Женеву украинцев "мебелью" позвали, чтобы послушать Мединского, пока США с РФ будут "тереть по Ирану с их переговорщиком".Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что Украина, как "безнадежно больной или камикадзе", вообще уже выведена за рамки дискуссии о целесообразности ее сохранения. Торг, по его словам, ведется вокруг того, отпустить ли ее в лучший мир сейчас, или продлить агонию для того, чтобы утащить с собой как можно больше русских.Европейские союзники Киева в переговорах участия не принимают, но сразу же после них планируют встретиться с украинской делегацией и выпытать у неё, всё, что можно. Однако если украинская делегация действительно играет лишь декоративную роль, разузнать что-либо важное вряд ли удастся.Подробности переговорного процесса - в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира"

