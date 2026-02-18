Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/raskol-vnutri-dekorativnoy-ukrainskoy-delegatsii-chto-govoryat-na-ukraine-o-peregovorakh-v-zheneve-1075769973.html
Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве
Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве - 18.02.2026 Украина.ру
Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве
В швейцарской Женеве 17-18 февраля проходит очередной раунд переговоров по поводу урегулирования украинского конфликта. Переговоры являются продолжением предыдущих раундов в Абу-Даби.
2026-02-18T13:53
2026-02-18T16:40
эксклюзив
женева
владимир мединский
снбо
генштаб
кирилл буданов
украина
россия
рустем умеров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075740289_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_84ba66edfd660a39970710cc124cd019.jpg
Зеленскому на прошлой неделе не очень понравилась переговорная площадка в ОАЭ якобы из-за сотрудничества Эмиратов с Кремлем, поэтому он предлагал перенести переговоры в США. Далее переговорные группы можно гонять по всему миру, что помогает тянуть время.Украинскую сторону в Женеве представляют глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.Как пишет "слуга народа" Максим Бужанский, украинские политические деятели не рвутся в переговорную группу, хотя с удовольствием участвуют в международных конференциях. На Мюнхенскую конференцию по безопасности и на тусовку в Давос представители украинской политической элиты действительно рвались толпами с женами, секретарями и любовницами, но не в Женеву.Западные СМИ сообщают, что внутри самой украинской делегации наблюдается раскол. Половина группы, ориентированная на Кирилла Буданова, якобы нацелена на заключение мирного соглашения. Вторая половина, ориентированная на Андрея Ермака, - против мирных договоренностей. Если это правда, то переговоры заведомо обречены на провал, поскольку в самой украинской делегации согласья нет.Недовольны на Украине тем фактом, что российскую делегацию вновь возглавляет историк Владимир Мединский. Участие Мединского связывают с акцентом на идеологическом противостоянии, тогда как украинская делегация в идеологии явно не сильна. Украинское издание Kyiv Independent расценило участие Мединского в переговорах как сигнал "ужесточения позиции Москвы".Политолог Руслан Бортник призывает всерьез отнестись к заявлениям Мединского на переговорах. По словам политолога, Россия на базе трактовки истории формирует новый формат легитимности. "Я не думаю, что Мединский будет читать лекции в Женеве. Хотя какие-то пассажи исторические, конечно, вполне возможны. Но [важно] то, что приезжает такой человек, который одновременно является политиком, одновременно является государственным управленцем, говорит о том, что Россия на Женеву смотрит как на этап, где рассматриваются стратегические вопросы в отношении украино-российской войны и в отношении мирного урегулирования", - считает политолог.Украинская делегация вновь намерена поднять тему энергетического перемирия, поскольку инфраструктурную войну Киев явно не выдерживает, теряя значительно больше, чем наносит урона РФ. Рустем Умеров 13 февраля заявил, что вопрос об энергетическом перемирии они будут поднимать на переговорах, но затем почему-то оговорился, что об этом, дескать, нельзя говорить публично.Европейские союзники Киева в переговорах не участвуют, но тоже ратуют за энергетическое перемирие – поддержка украинской энергосистемы обходится им очень дорого, а увеличение наплыва украинских беженцев из замерзающих городов их тоже вряд ли радует. Президент Франции Макрон 17 февраля даже просил премьер-министра Индии поддержать энергетическое перемирие на Украине. Индия в этом вопросе не может играть серьезной роли, но президенту Франции необходимо показать, что он хоть что-то делает.В то же время Reuters отмечает, что ключевым вопросом, который будет обсуждаться во время этого раунда переговоров, станет территориальный вопрос. Однако украинские СМИ и эксперты стараются обходить эту тему стороной.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что в Женеве российская и американская делегация договариваются без участия Украины, в том числе по вопросам, которые к украинскому конфликту отношения не имеют. Украинскую же делегацию, по его мнению, возят в качестве декорации или "мебели". По его словам, в Женеву украинцев "мебелью" позвали, чтобы послушать Мединского, пока США с РФ будут "тереть по Ирану с их переговорщиком".Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что Украина, как "безнадежно больной или камикадзе", вообще уже выведена за рамки дискуссии о целесообразности ее сохранения. Торг, по его словам, ведется вокруг того, отпустить ли ее в лучший мир сейчас, или продлить агонию для того, чтобы утащить с собой как можно больше русских.Европейские союзники Киева в переговорах участия не принимают, но сразу же после них планируют встретиться с украинской делегацией и выпытать у неё, всё, что можно. Однако если украинская делегация действительно играет лишь декоративную роль, разузнать что-либо важное вряд ли удастся.Подробности переговорного процесса - в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира"
женева
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075740289_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_d1f589606d201bed7dfca0c89f8528bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, женева, владимир мединский, снбо, генштаб, кирилл буданов, украина, россия, рустем умеров, вооруженные силы украины, украина.ру, украина.ру, международные отношения, международная политика
Эксклюзив, Женева, Владимир Мединский, СНБО, Генштаб, Кирилл Буданов, Украина, Россия, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина.ру, международные отношения, Международная политика

Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве

13:53 18.02.2026 (обновлено: 16:40 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В швейцарской Женеве 17-18 февраля проходит очередной раунд переговоров по поводу урегулирования украинского конфликта. Переговоры являются продолжением предыдущих раундов в Абу-Даби.
Зеленскому на прошлой неделе не очень понравилась переговорная площадка в ОАЭ якобы из-за сотрудничества Эмиратов с Кремлем, поэтому он предлагал перенести переговоры в США. Далее переговорные группы можно гонять по всему миру, что помогает тянуть время.
Украинскую сторону в Женеве представляют глава офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.
Как пишет "слуга народа" Максим Бужанский, украинские политические деятели не рвутся в переговорную группу, хотя с удовольствием участвуют в международных конференциях. На Мюнхенскую конференцию по безопасности и на тусовку в Давос представители украинской политической элиты действительно рвались толпами с женами, секретарями и любовницами, но не в Женеву.
Западные СМИ сообщают, что внутри самой украинской делегации наблюдается раскол. Половина группы, ориентированная на Кирилла Буданова, якобы нацелена на заключение мирного соглашения. Вторая половина, ориентированная на Андрея Ермака, - против мирных договоренностей. Если это правда, то переговоры заведомо обречены на провал, поскольку в самой украинской делегации согласья нет.
Недовольны на Украине тем фактом, что российскую делегацию вновь возглавляет историк Владимир Мединский. Участие Мединского связывают с акцентом на идеологическом противостоянии, тогда как украинская делегация в идеологии явно не сильна. Украинское издание Kyiv Independent расценило участие Мединского в переговорах как сигнал "ужесточения позиции Москвы".
Политолог Руслан Бортник призывает всерьез отнестись к заявлениям Мединского на переговорах. По словам политолога, Россия на базе трактовки истории формирует новый формат легитимности. "Я не думаю, что Мединский будет читать лекции в Женеве. Хотя какие-то пассажи исторические, конечно, вполне возможны. Но [важно] то, что приезжает такой человек, который одновременно является политиком, одновременно является государственным управленцем, говорит о том, что Россия на Женеву смотрит как на этап, где рассматриваются стратегические вопросы в отношении украино-российской войны и в отношении мирного урегулирования", - считает политолог.
Украинская делегация вновь намерена поднять тему энергетического перемирия, поскольку инфраструктурную войну Киев явно не выдерживает, теряя значительно больше, чем наносит урона РФ. Рустем Умеров 13 февраля заявил, что вопрос об энергетическом перемирии они будут поднимать на переговорах, но затем почему-то оговорился, что об этом, дескать, нельзя говорить публично.
Европейские союзники Киева в переговорах не участвуют, но тоже ратуют за энергетическое перемирие – поддержка украинской энергосистемы обходится им очень дорого, а увеличение наплыва украинских беженцев из замерзающих городов их тоже вряд ли радует. Президент Франции Макрон 17 февраля даже просил премьер-министра Индии поддержать энергетическое перемирие на Украине. Индия в этом вопросе не может играть серьезной роли, но президенту Франции необходимо показать, что он хоть что-то делает.
В то же время Reuters отмечает, что ключевым вопросом, который будет обсуждаться во время этого раунда переговоров, станет территориальный вопрос. Однако украинские СМИ и эксперты стараются обходить эту тему стороной.
Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что в Женеве российская и американская делегация договариваются без участия Украины, в том числе по вопросам, которые к украинскому конфликту отношения не имеют. Украинскую же делегацию, по его мнению, возят в качестве декорации или "мебели". По его словам, в Женеву украинцев "мебелью" позвали, чтобы послушать Мединского, пока США с РФ будут "тереть по Ирану с их переговорщиком".
Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что Украина, как "безнадежно больной или камикадзе", вообще уже выведена за рамки дискуссии о целесообразности ее сохранения. Торг, по его словам, ведется вокруг того, отпустить ли ее в лучший мир сейчас, или продлить агонию для того, чтобы утащить с собой как можно больше русских.
Европейские союзники Киева в переговорах участия не принимают, но сразу же после них планируют встретиться с украинской делегацией и выпытать у неё, всё, что можно. Однако если украинская делегация действительно играет лишь декоративную роль, разузнать что-либо важное вряд ли удастся.
Подробности переговорного процесса - в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивЖеневаВладимир МединскийСНБОГенштабКирилл БудановУкраинаРоссияРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУкраина.руУкраина.румеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния