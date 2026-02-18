https://ukraina.ru/20260218/kogda-nibud-my-poprobuem-esche-kulikov-o-tom-pochemu-ssha-ne-skryvayut-svoikh-planov-protiv-rossii-1075758862.html
"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России
"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России - 18.02.2026 Украина.ру
"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России
Важно понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена. Сейчас США предлагают России закрыть украинский конфликт и перейти к взаимовыгодным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-02-18T05:15
2026-02-18T05:15
2026-02-18T05:15
новости
россия
сша
украина
украина.ру
конфликт
война
война на украине
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_7a0974e7a16d074641226994dade564a.jpg
Рассуждая о том, как США видят завершение украинского конфликта, Куликов привел яркую аналогию. "Теперь американцы ведут себя как в анекдоте: "Тут одна девочка накосячила, мы ее уволили. Извините, что сейчас вас убить не получилось. Когда-нибудь мы попробуем еще. А сейчас давайте все это забудем и будем двигаться к чему-то выгодному"", — заявил политолог.Собеседник издания подчеркнул, что США не скрывают своих долгосрочных целей. "Будет ли оно взаимовыгодным? Не знаем. Тут уж кто кого обманет. Но американская война против вас пока приостановлена", — пояснил Куликов. Эта позиция предельно прагматична: война не удалась, значит надо менять тактику.Политолог отметил, что для России такая позиция означает необходимость четко понимать правила игры. "Они не говорят: "Мы были неправы, простите". Они говорят: "Не получилось — ну, бывает. Давайте теперь торговать, а там посмотрим", Главное — понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_7d1d6edfc0aeacc6cd90179129e97bf9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, украина.ру, конфликт, война, война на украине, международные отношения, международная политика, главные новости, эксперты, геополитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Россия, США, Украина, Украина.ру, конфликт, война, война на Украине, международные отношения, Международная политика, Главные новости, эксперты, геополитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине
"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России
Важно понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена. Сейчас США предлагают России закрыть украинский конфликт и перейти к взаимовыгодным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о том, как США видят завершение украинского конфликта, Куликов привел яркую аналогию. "Теперь американцы ведут себя как в анекдоте: "Тут одна девочка накосячила, мы ее уволили. Извините, что сейчас вас убить не получилось. Когда-нибудь мы попробуем еще. А сейчас давайте все это забудем и будем двигаться к чему-то выгодному"", — заявил политолог.
Собеседник издания подчеркнул, что США не скрывают своих долгосрочных целей. "Будет ли оно взаимовыгодным? Не знаем. Тут уж кто кого обманет. Но американская война против вас пока приостановлена", — пояснил Куликов. Эта позиция предельно прагматична: война не удалась, значит надо менять тактику.
Политолог отметил, что для России такая позиция означает необходимость четко понимать правила игры. "Они не говорят: "Мы были неправы, простите". Они говорят: "Не получилось — ну, бывает. Давайте теперь торговать, а там посмотрим",
Главное — понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена, резюмировал собеседник издания.
Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.