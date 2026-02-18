"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России - 18.02.2026 Украина.ру
Важно понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена. Сейчас США предлагают России закрыть украинский конфликт и перейти к взаимовыгодным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о том, как США видят завершение украинского конфликта, Куликов привел яркую аналогию. "Теперь американцы ведут себя как в анекдоте: "Тут одна девочка накосячила, мы ее уволили. Извините, что сейчас вас убить не получилось. Когда-нибудь мы попробуем еще. А сейчас давайте все это забудем и будем двигаться к чему-то выгодному"", — заявил политолог.Собеседник издания подчеркнул, что США не скрывают своих долгосрочных целей. "Будет ли оно взаимовыгодным? Не знаем. Тут уж кто кого обманет. Но американская война против вас пока приостановлена", — пояснил Куликов. Эта позиция предельно прагматична: война не удалась, значит надо менять тактику.Политолог отметил, что для России такая позиция означает необходимость четко понимать правила игры. "Они не говорят: "Мы были неправы, простите". Они говорят: "Не получилось — ну, бывает. Давайте теперь торговать, а там посмотрим", Главное — понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России

Важно понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена. Сейчас США предлагают России закрыть украинский конфликт и перейти к взаимовыгодным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Рассуждая о том, как США видят завершение украинского конфликта, Куликов привел яркую аналогию. "Теперь американцы ведут себя как в анекдоте: "Тут одна девочка накосячила, мы ее уволили. Извините, что сейчас вас убить не получилось. Когда-нибудь мы попробуем еще. А сейчас давайте все это забудем и будем двигаться к чему-то выгодному"", — заявил политолог.
Собеседник издания подчеркнул, что США не скрывают своих долгосрочных целей. "Будет ли оно взаимовыгодным? Не знаем. Тут уж кто кого обманет. Но американская война против вас пока приостановлена", — пояснил Куликов. Эта позиция предельно прагматична: война не удалась, значит надо менять тактику.
Политолог отметил, что для России такая позиция означает необходимость четко понимать правила игры. "Они не говорят: "Мы были неправы, простите". Они говорят: "Не получилось — ну, бывает. Давайте теперь торговать, а там посмотрим",
Главное — понимать, что американская война против России именно приостановлена, а не завершена, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.
Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
