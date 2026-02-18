https://ukraina.ru/20260218/khorosho-proredili-ukraine-ne-khvataet-pilotov-dlya-istrebiteley-f-16-1075761248.html
"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16
ВВС Украины испытывают нехватку квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16, за штурвалы западных самолётов вынуждены садиться иностранные наемники, заявил российский военный аналитик Алексей Леонков. Об этом в ночь на 18 февраля сообщает РИА Новости
По словам Леонкова, о необходимости привлекать иностранных военных лётчиков заговорили в 2024 году, когда Украина стала получать самолеты F-16, потому что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически закончилось."Наша система противовоздушной обороны, комплексы противовоздушной обороны, наша авиация очень хорошо проредили ряды украинских ВВС — настолько, что самолеты, которые у них числились до начала специальной военной операции, и то, что они получили в качестве помощи из стран Восточной Европы, закончились, как и пилоты", — сказал Леонков.17 февраля издание Intelligence Online сообщило, что частью украинских истребителей F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Подробнее в публикации - НАТО вступило в войну? Частью украинских F-16 управляют американские и нидерландские пилоты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
По словам Леонкова, о необходимости привлекать иностранных военных лётчиков заговорили в 2024 году, когда Украина стала получать самолеты F-16, потому что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически закончилось.
"Наша система противовоздушной обороны, комплексы противовоздушной обороны, наша авиация очень хорошо проредили ряды украинских ВВС — настолько, что самолеты, которые у них числились до начала специальной военной операции, и то, что они получили в качестве помощи из стран Восточной Европы, закончились, как и пилоты", — сказал Леонков.
17 февраля издание Intelligence Online сообщило, что частью украинских истребителей F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Подробнее в публикации - НАТО вступило в войну? Частью украинских F-16 управляют американские и нидерландские пилоты. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.