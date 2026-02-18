"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16 - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/khorosho-proredili-ukraine-ne-khvataet-pilotov-dlya-istrebiteley-f-16-1075761248.html
"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16
"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16 - 18.02.2026 Украина.ру
"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16
ВВС Украины испытывают нехватку квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16, за штурвалы западных самолётов вынуждены садиться иностранные наемники, заявил российский военный аналитик Алексей Леонков. Об этом в ночь на 18 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-18T01:35
2026-02-18T01:35
украина.ру
сво
спецоперация
россия
украина
f-16
ввс
нато
сша
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056695504_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_585641366d9f08d072ef6ef270f966a6.jpg
По словам Леонкова, о необходимости привлекать иностранных военных лётчиков заговорили в 2024 году, когда Украина стала получать самолеты F-16, потому что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически закончилось."Наша система противовоздушной обороны, комплексы противовоздушной обороны, наша авиация очень хорошо проредили ряды украинских ВВС — настолько, что самолеты, которые у них числились до начала специальной военной операции, и то, что они получили в качестве помощи из стран Восточной Европы, закончились, как и пилоты", — сказал Леонков.17 февраля издание Intelligence Online сообщило, что частью украинских истребителей F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Подробнее в публикации - НАТО вступило в войну? Частью украинских F-16 управляют американские и нидерландские пилоты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
нидерланды
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056695504_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_0c55f17f215eca45d347fe275c54446b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сво, спецоперация, россия, украина, f-16, ввс, нато, сша, нидерланды, восточная европа, пилоты, иностранные наемники, война на украине, пво
Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, Украина, F-16, ВВС, НАТО, США, Нидерланды, Восточная Европа, пилоты, иностранные наемники, война на Украине, ПВО

"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16

01:35 18.02.2026
 
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
ВВС Украины испытывают нехватку квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16, за штурвалы западных самолётов вынуждены садиться иностранные наемники, заявил российский военный аналитик Алексей Леонков. Об этом в ночь на 18 февраля сообщает РИА Новости
По словам Леонкова, о необходимости привлекать иностранных военных лётчиков заговорили в 2024 году, когда Украина стала получать самолеты F-16, потому что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически закончилось.
"Наша система противовоздушной обороны, комплексы противовоздушной обороны, наша авиация очень хорошо проредили ряды украинских ВВС — настолько, что самолеты, которые у них числились до начала специальной военной операции, и то, что они получили в качестве помощи из стран Восточной Европы, закончились, как и пилоты", — сказал Леонков.
17 февраля издание Intelligence Online сообщило, что частью украинских истребителей F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Подробнее в публикации - НАТО вступило в войну? Частью украинских F-16 управляют американские и нидерландские пилоты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСВОСпецоперацияРоссияУкраинаF-16ВВСНАТОСШАНидерландыВосточная Европапилотыиностранные наемникивойна на УкраинеПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:59Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу — Гладков
01:35"Хорошо проредили": Украине не хватает пилотов для истребителей F-16
01:14Переговоры между Россией и Украиной в Женеве "застопорились" из-за Мединского — Axios
00:37Угроза вражеских БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
00:03Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России
23:47Один мирный житель погиб и два ранены после атаки украинских террористов на Запорожскую область
23:36Зеленский требует РФ отвести свои силы для обсуждения отвода ВСУ из Донбасса
23:25Экспорт российской нефти растет четвертую неделю подряд
22:23Переговоры в Женеве: шесть часов дискуссий в двустороннем и трехстороннем форматах
21:55Мирная жительница пострадала при атаке украинского беспилотника в Белгородской области
21:11Силы ПВО за пять часов уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России
20:54Starlink в зоне СВО применяли лишь отдельные российские подразделения
20:51Переговоры в Женеве: политическая часть делегаций завершила встречу, военные продолжают консультации
20:48Российские войска прорвались на юго-западную окраину Константиновки
20:20Переговоры по Украине в Женеве завершили первый день
20:01ВСУ терроризируют мирное население, ВС РФ отвечают "Геранями". Новости к этому часу
19:30Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы
19:25Зеленский пытается усидеть на двух стульях: раскол в переговорной команде Киева. Итоги 17 февраля
19:21ГБР заочно подозревает бывшего руководителя Одесского областного ТЦК
19:11Экс-министра энергетики Украины задержали, когда он "ехал к ребёнку в Швейцарию"
Лента новостейМолния