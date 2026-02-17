https://ukraina.ru/20260217/ukrainskiy-pravookhranitel-pomogal-predprinimatelyam-vernut-rabotnikov-1075730266.html
Украинский правоохранитель помогал предпринимателям вернуть работников
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя, который за деньги помогал военнообязанным избегать мобилизации. Об этом ведомство сообщило 17 февраля
2026-02-17T14:36
ГБР направило обвинительный акт в суд.Согласно официальному сообщению, к правоохранителю неназванного ведомства обратился местный предприниматель с просьбой вернуть его работника, которого после проверки документов доставили в районный ТЦК и СП (переименованный военкомат).Правоохранитель пообещал за вознаграждение решить этот вопрос, - рассказали в ГБР. - На следующий день он забрал мужчину из ТЦК под предлогом проведения "следственных действий" и договорился передать его предпринимателю на трассе Николаев – Киев за 2 тыс. долларов США".Сотрудники ДБР задержали фигуранта во время получения долларов. Его обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в "особый период", а также в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.Ранее стало известно, что В Киевской области дали отпор людоловамТем временем Владимир Зеленский поручил главе СБУ провести "очистку" ведомства от нелояльных сотрудниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.