https://ukraina.ru/20260217/ukrainskiy-pravookhranitel-pomogal-predprinimatelyam-vernut-rabotnikov-1075730266.html

Украинский правоохранитель помогал предпринимателям вернуть работников

Украинский правоохранитель помогал предпринимателям вернуть работников - 17.02.2026 Украина.ру

Украинский правоохранитель помогал предпринимателям вернуть работников

Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя, который за деньги помогал военнообязанным избегать мобилизации. Об этом ведомство сообщило 17 февраля

2026-02-17T14:36

2026-02-17T14:36

2026-02-17T14:36

новости

украина

россия

николаев

гбр

тцк

вооруженные силы украины

всу

мобилизация на украине

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075728933_0:54:862:539_1920x0_80_0_0_e03f6001bbe8642293ac1f54a7efac01.jpg

ГБР направило обвинительный акт в суд.Согласно официальному сообщению, к правоохранителю неназванного ведомства обратился местный предприниматель с просьбой вернуть его работника, которого после проверки документов доставили в районный ТЦК и СП (переименованный военкомат).Правоохранитель пообещал за вознаграждение решить этот вопрос, - рассказали в ГБР. - На следующий день он забрал мужчину из ТЦК под предлогом проведения "следственных действий" и договорился передать его предпринимателю на трассе Николаев – Киев за 2 тыс. долларов США".Сотрудники ДБР задержали фигуранта во время получения долларов. Его обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в "особый период", а также в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.Ранее стало известно, что В Киевской области дали отпор людоловамТем временем Владимир Зеленский поручил главе СБУ провести "очистку" ведомства от нелояльных сотрудниковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, николаев, гбр, тцк, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, уклонисты, ситуация на украине