Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву - 17.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260217/sluzhat-pochtovymi-yaschikami-gorbachev-pro-rol-danii-i-pribaltiki-v-postavkakh-oruzhiya-kievu-1075701065.html
Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву
Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву - 17.02.2026 Украина.ру
Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву
Германия, Нидерланды, Норвегия и другие страны активнее всех финансируют поставки оружия на Украину, потому что выполняют роль хабов и перекупщиков. Это такой же парадокс рынка, как торговля морепродуктами у Белоруссии, не имеющей выхода к морю.
2026-02-17T05:40
2026-02-17T05:40
дания
киев
германия
украина.ру
вооружения
польша
прибалтика
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_b058b36831b213b27b42d27d944099c6.jpg
Недавно посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что больше всех финансировали поставки американского оружия для Киева в рамках инициативы PURL Германия, Нидерланды и Норвегия.Комментируя заявление Уитакера, Горбачев расширил этот список. "Я бы добавил сюда Данию и прибалтов. Это почтовые ящики, через которые осуществляются закупки и поставки. Им определена роль хабов и перекупщиков в этом процессе", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, эта схема давно известна. "Белоруссия ведь тоже не имея выхода к морю, торгует морепродуктами. То же самое существует на рынке вооружений", — пояснил Горбачев.Эксперт привел еще один пример, иллюстрирующий современный оружейный рынок. "Поляки активно меняют свой бронетанковый парк на южнокорейский танк K-2. Таким образом, как ни удивительно, Южная Корея стала одним из лидеров по производству бронетехники. Такие вопросы больше понятны, скорее, финансистам, чем оружейникам", — резюмировал собеседник издания."Можно вспомнить и о потенциале Южной Кореи, хотя больше половины мирового тонна строят китайцы. Но и кроме Китая в мире есть кому наклепать железа", — добавил Горбачев, возвращаясь к теме судостроения.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.руТакже на тему военного финансирования Украины — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
дания
киев
германия
польша
прибалтика
норвегия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_73ac8cad01a0fce31a2ef5be5c29856b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дания, киев, германия, украина.ру, вооружения, польша, прибалтика, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, поставки, норвегия
Дания, Киев, Германия, Украина.ру, вооружения, Польша, Прибалтика, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, поставки, Норвегия

Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву

05:40 17.02.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Читать в
ДзенTelegram
Германия, Нидерланды, Норвегия и другие страны активнее всех финансируют поставки оружия на Украину, потому что выполняют роль хабов и перекупщиков. Это такой же парадокс рынка, как торговля морепродуктами у Белоруссии, не имеющей выхода к морю.
Недавно посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что больше всех финансировали поставки американского оружия для Киева в рамках инициативы PURL Германия, Нидерланды и Норвегия.
Комментируя заявление Уитакера, Горбачев расширил этот список. "Я бы добавил сюда Данию и прибалтов. Это почтовые ящики, через которые осуществляются закупки и поставки. Им определена роль хабов и перекупщиков в этом процессе", — заявил эксперт.
По словам собеседника издания, эта схема давно известна. "Белоруссия ведь тоже не имея выхода к морю, торгует морепродуктами. То же самое существует на рынке вооружений", — пояснил Горбачев.
Эксперт привел еще один пример, иллюстрирующий современный оружейный рынок. "Поляки активно меняют свой бронетанковый парк на южнокорейский танк K-2. Таким образом, как ни удивительно, Южная Корея стала одним из лидеров по производству бронетехники. Такие вопросы больше понятны, скорее, финансистам, чем оружейникам", — резюмировал собеседник издания.
"Можно вспомнить и о потенциале Южной Кореи, хотя больше половины мирового тонна строят китайцы. Но и кроме Китая в мире есть кому наклепать железа", — добавил Горбачев, возвращаясь к теме судостроения.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру
Также на тему военного финансирования Украины — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДанияКиевГерманияУкраина.рувооруженияПольшаПрибалтикаСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияпоставкиНорвегия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:44Взрывы и пожары. Последствия ночного обмена ударами
09:15Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
08:47Хиллари Клинтон пытается использовать Украину, чтобы не сесть в тюрьму - Дмитриев
08:11Главное за ночь 17 февраля
07:43ПВО отразила одну из самых продолжительных атак на Севастополь — губернатор
07:22Пожары в Одессе и Днепропетровске. ВС РФ утром ударили по Украине
07:00Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе
06:30Как принудить Зеленского к миру. Что говорят на Украине об итогах Мюнхенской конференции
06:20"Переговоры опять в точке ноль". Эксперты и политики о ситуации на Украине в преддверии Женевы
06:15План Дмитриева по пунктам: что могут обсуждать Россия и США в Женеве
06:10"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО
06:06"Морская свинка" Европы и коронация Рубио. Максим Бардин о том, что произошло на встрече в Мюнхене
06:00На столе самые сложные вопросы: новый раунд переговоров РФ-Украины-США начинается в Женеве
06:00Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы
05:50Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
05:41Олег Неменский: Война с Европой неизбежна, если к власти в Германии и Франции не придут бывшие маргиналы
05:40Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву
05:32Энергетические войны: Украина опять перекрыла "Дружбу", а США хотят догнать Россию в "мирном атоме"
05:30Идет игра в кошки-мышки: военный эксперт раскрыл, как подлодки "водят за нос" сонары НАТО
05:15"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink
Лента новостейМолния