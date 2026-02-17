https://ukraina.ru/20260217/sluzhat-pochtovymi-yaschikami-gorbachev-pro-rol-danii-i-pribaltiki-v-postavkakh-oruzhiya-kievu-1075701065.html

Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву

Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву

Германия, Нидерланды, Норвегия и другие страны активнее всех финансируют поставки оружия на Украину, потому что выполняют роль хабов и перекупщиков. Это такой же парадокс рынка, как торговля морепродуктами у Белоруссии, не имеющей выхода к морю.

2026-02-17T05:40

Недавно посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что больше всех финансировали поставки американского оружия для Киева в рамках инициативы PURL Германия, Нидерланды и Норвегия.Комментируя заявление Уитакера, Горбачев расширил этот список. "Я бы добавил сюда Данию и прибалтов. Это почтовые ящики, через которые осуществляются закупки и поставки. Им определена роль хабов и перекупщиков в этом процессе", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, эта схема давно известна. "Белоруссия ведь тоже не имея выхода к морю, торгует морепродуктами. То же самое существует на рынке вооружений", — пояснил Горбачев.Эксперт привел еще один пример, иллюстрирующий современный оружейный рынок. "Поляки активно меняют свой бронетанковый парк на южнокорейский танк K-2. Таким образом, как ни удивительно, Южная Корея стала одним из лидеров по производству бронетехники. Такие вопросы больше понятны, скорее, финансистам, чем оружейникам", — резюмировал собеседник издания."Можно вспомнить и о потенциале Южной Кореи, хотя больше половины мирового тонна строят китайцы. Но и кроме Китая в мире есть кому наклепать железа", — добавил Горбачев, возвращаясь к теме судостроения.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.руТакже на тему военного финансирования Украины — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.

