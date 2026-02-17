https://ukraina.ru/20260217/reportazh-iz-kubrika-nochnykh-volkov-kak-zhivut-boytsy-mezhdu-vyezdami-na-pozitsiyu-1075720188.html
Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию
Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию - 17.02.2026 Украина.ру
Репортаж из кубрика "Ночных волков": как живут бойцы между выездами на позицию
Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру... Украина.ру, 17.02.2026
2026-02-17T11:29
2026-02-17T11:29
2026-02-17T11:29
видео
ночные волки
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
боец
часов яр
донбасс
александр чаленко
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075719822_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_bcdc2d1b46bba2d4b184b7715ebcb99c.png
Съемочная группа Украина.ру заглядывает в казарму "Ночных волков" и знакомится с бойцом из Оренбурга с позывным "Энигма". Он показывает журналиту Александру Чаленко свой кубрик, рассказывает о быте добровольцев на передовой и о том, как проходит редкий отдых между ротациями.Зрители увидят не только койки, рюкзаки и шевроны, но и то, чем живет боец в паузах между боями: ноутбук, аромалампа, книги с личными автографами Евгения Николаева и Захара Прилепина. Энигма объясняет, почему фронтовику важно читать о войне и истории, и делится впечатлениями от литературы.Боец вспоминает "самый жаркий день" под Часовым Яром, когда под сбросами с дронов они с товарищем несли тяжёлый комплекс РЭБ на позицию и всё же выполнили задачу.
часов яр
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075719822_247:0:1674:1070_1920x0_80_0_0_7acda0c8033f2e5f52c50a58dd8d2675.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ночные волки, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, боец, часов яр, донбасс, александр чаленко, дроны, рэб, новости сво, захар прилепин, доброволец, война на украине, литература, книги, видео
Видео, Ночные волки, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, боец, Часов Яр, Донбасс, Александр Чаленко, дроны, РЭБ, новости СВО, Захар Прилепин, доброволец, война на Украине, литература, книги