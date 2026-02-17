https://ukraina.ru/20260217/ot-zastyvshey-muzyki-k-ozhivshiy-mechte-russkoe-zodchestvo-kak-chast-russkoy-tsivilizatsii-1075723759.html

От застывшей музыки к ожившей мечте. Русское зодчество как часть русской цивилизации

От застывшей музыки к ожившей мечте. Русское зодчество как часть русской цивилизации - 17.02.2026 Украина.ру

От застывшей музыки к ожившей мечте. Русское зодчество как часть русской цивилизации

Была такая подзабытая и странная общественная нагрузка - агитатор. Ходить под выборы по квартирам и рассказывать жильцам как важно и ответственно прийти на выборы и проголосовать. Типа, по совести, по… этим, как бы, убеждениям.

2026-02-17T13:29

2026-02-17T13:29

2026-02-17T14:09

мнения

верховная рада

елена веснина

крым

иосиф сталин

александр довженко

украина.ру

украина.ру

россия

сибирь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075724899_0:223:2730:1760_1920x0_80_0_0_71a2aee4eb85db352f125e29fdd61f22.jpg

За нами - мною и моим другом Эдуардом Казаряном, аспирантами Института философии - была закреплена крохотная уютная арбатская улочка Весниных. (В начале девяностых, вроде, переименовали в "Денежный переулок". Тогда ж деньги были "наше всё"). В подъезде Дома актеров, где проживали былые звезды кино и театра, прямо на ледяных ступеньках сидела пожилая и немыслимо импозантная дамочка. Смущенно нам улыбнулась и пояснила, что не бомжиха. (Тогда, правда, бомжей практически не было. Были "бичи". А это совсем другой социальный феномен). А дама просто не могла найти ключи в бездонной женской сумке. Нашли. Квартиру открыли. Были приглашены на чаек. Квартира оказалась непривычно просторной для одинокой советской леди. А она сама - вдовой одного из братьев Весниных, в честь которых и называлась улица. Увидев жадный взгляд Эдика на целый концертный рояль, хозяйка спросила музицирует ли он. Получив утвердительный ответ, попросила: "Сыграйте, пожалуйста! Я так давно не слышала мужского удара." Друг играл, дама слушала, я смаковал дорогой чаёк с домашними сладостями. Блаженство для промозглого марта. Грустная вдова неожиданно сказала, что вспомнила мужа. Мол, архитектура - это застывшая музыка. А еще это застывшие отношения между людьми. Ее муж с братьями-погодками были поразительно музыкальны и пытались построить страну, где всех бы связывала мощная, пронзительная, трепетная и единая мелодия бытия. Я согласно кивал головой. Пару архитектурных авангардных шедевров Весниных помнил. Четкие, бескомпромиссные, острые формы. А моим любимым поэтом в то время был Павел Коган с его непререкаемым кредо: "Я с детства не любил овал, Я с детства угол рисовал." Поколение Павла и выиграло войну. А советские архитекторы Веснины и воплощали в камне, бетоне и металле сюиту вечного боя… Великая Отечественная Война стала именно Отечественной потому, что в ее победе переплелось и мужество воинов, и страсть поэтов, и талант архитекторов. И много еще чего… Не раз вспоминал то ли реальную, то ли легендарную историю встречи Сталина с Довженко. Усатый вождь пожурил знаменитого украинского режиссера за бездарные ленты. Де, создали вам "товарищ режиссер" все условия, построили целую киностудию, а вы никак не поставите на поток шедевры. Тот парировал упрек. Рассказал, что ходит на работу пешком мимо бесконечного забора "Евбаза" (Еврейского базара). А тот сварганен из гнилых досок, ржавой проволоки и дохлых кошек. И когда он приходит в свой персональный кабинет, у него голова забита не светлыми образами, а гнилью, ржавчиной и дохлятиной... Не знаю, насколько правдива эта история. Но вождь тогда объявил бой заборам. Правда не успел его выиграть. Заборы победили и результат мне довелось испытать на себе. Много лет ходил домой мимо бесконечного санаторного забора своего давнего знакомого и даже былого коллеги по депутатству еще в Верховной Раде. Вместе перебрались в Крым после известных событий. Но мой знакомец так увлекся критикой местных властей, что руки никак не доходили до собственного забора. Типа, маловато новая родина уделяет внимания бедному беженцу. А у того в собственности громадный объект. Один забор на целые километры. Поэтому и выглядела ограда по евбазовски. Не берусь оценивать подобные предъявы . Но у меня голова всегда засорялась "гнилыми досками" после каждой подобной прогулки. Потом, правда, оградку поменяли на бесконечную ржавую жесть. Теперь, вот, жесть в голове… Вспомнил все эти сюжеты, когда получил от другого киевского "беженца"- своего молодого коллеги обстоятельный, тщательно и умно прописанный концепт. Это были не жалобы и стенания по поводу трудной судьбы переселенца как у выше упомянутого знакомого.Это был готовый план возвращения в русский мир имперской экспрессии, "духа", как сейчас модно говорить, через архитектурное начало. Не люблю цитировать, но здесь не удержусь. Андрей пишет: "Между архитектурой и политической повесткой всегда была огромная взаимосвязь... Неповторимый архитектурный облик центра Первопрестольной с наибольшей выразительностью отражает в глазах соотечественников и иностранцев могущество, престиж и национальный дух Государства Российского. Великая имперская традиция увековечивать государственные достижения и выдающиеся страницы Отечественной истории в камне и бронзе остается неизменной с незапамятных времен. Представляется, что вышеперечисленные обстоятельства обуславливают необходимость заблаговременно начать на этом поприще подготовку к грядущему после неминуемой Победы в СВО мировому триумфу России (подобно нашим великим предкам в 1812-1815 и 1945 годах)." Далее он предлагает воплотить в облике столицы величественные задумки гениального А.В. Щусева о превращении архитектуры в монументальную музыку победы, силы характера, крепости веры и высокой мечты. Звучит, наверное, пафосно. Но архитектура и есть воплощение цивилизационного пафоса. Это политика должна выглядеть скромной. Чтобы не стать подлой. Архитектура напротив - должна без ложной скромности опредметчивать самые волшебные мечты. Чтобы не стать пошлой. Если геополитика - технологический симбиоз географии и истории, то архитектура - эпическая синергия истории и мечты… С возрастом мои предпочтения в этих сферах существенно поменялись. Советская модель была воплощением острых углов. Что в политике, что в идеологии, что в поэзии или архитектуре. Наверное и выжить в тот период было невозможно, не опираясь на социальную или строительную архитектуру другой формы. Те же Веснины были властелинами острых углов. И тем ценны для своей эпохи. Щусев был властелином колец. Точнее - Кремлевского кольца, огибающего Кремль и Китай-город от Боровицкой до Славянской площадей. (Вслушайтесь в сами эти названия). А это была скорее имперская модель социальной и строительной архитектуры. Есть эпохи, когда надо всё обострять. И есть эпохи, когда многое стоит закруглять. Подлинная империя - это органично закольцованные пространства - политические, экономические, культурные, духовные, ментальные… Выпало пересечься с Сергеем Шойгу сразу после его назначения министром обороны. Спросил, мечтает ли он о радикальной реформе армии. Он ответил, что еще больше мечтает построить в Сибири три тысячи русских городов. Сегодня, посильно участвуя в идеологеме Сергея Караганова по "сибиризации России", мне видятся эти три тысячи городов расходящимися кругами от матричного Кремлевского кольца. Со всеми его нарративами, с первоначальной невероятной энергетикой духа и мощи бытия. Со всеми его смыслами распредмеченными и возвращенными в социум... Самому довелось когда-то "строить города" в необъятной Сибири. Удручало господство "малых социальных форм" и микроскопических жилых пространств - от дощатых тесных бараков до безликих панельных и таких же тесных кубиков и кубриков "хрущовок". А хотелось больших, но обогретых пространств. И общих, и личных. Уже тогда понимал, что Империя - это необъятный простор для тела и запредельный горизонт для души. Как у Куваева. Но без острых углов. Как у Когана. Должно быть как в православном храме, как в генплане Кремлевского кольца Щусева, как в социальном космосе предков. Кстати, есть миф о подземных городах далеких наших предтеч. Те, мол, создавали свою цивилизацию и на земле, и под землей. Попросил ИИ нарисовать "русский подземный город". Картина маслом! В центре круглая площадь с памятником пращурам- основателям. Вокруг громадные купола жилых помещений и храмов. Подковкой внизу уютные торговые ряды. Наверху многоярусные мосты коммуникаций. Свое светило, типа, мини-атомной АЭС… Похоже на то, что видел некогда в Валдайском монастыре. Высокие купола, широкие трапезные, обширные теплицы, где некогда на северной земле вызревали ананасы…Вернусь к последней встрече Тобольского клуба, где обсуждались детали сибиризации России. Смелые проекты будущих магистралей от Москвы до самой до Алясочки. Варианты новейшего транспорта от речных "метеоров" до возрожденных дирижаблей. Даже оптимальную для вечной мерзлоты банковскую процентную ставку, будь она неладна, обсудили. И Набиуллину помянули, будь она… да ладно… Но вот как будут выглядеть новые города и поселки? Какая "музыка" будет в них звучать? Какие смыслы и идеи будет будить? И станет ли древний Киев частью этого великого трека как некогда воплощение русского зодчества? Наверное услышу в следующий раз.Своеобразный взгляд на то, как и почему с Украиной происходят столь печальные и даже трагические метаморфозы - в статье Ростислава Ищенко "Потому что Бог покинул Украину"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

крым

россия

сибирь

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, верховная рада, елена веснина, крым, иосиф сталин, александр довженко, украина.ру, украина.ру, россия, сибирь, украина