Несмотря на развитие технологий скрытности, российский флот уступает советскому по численности, что создает дополнительные риски в Арктике. Количественный фактор играет критическую роль в противостоянии с НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Рассуждая о проблемах флота, Горбачев подчеркнул значение численности кораблей. "Проблема в том, что российский флот не так многочислен, как советский. Количественный фактор играет здесь большую роль. Нам нужно больше противолодочных сил, кораблей и самолетов", — заявил эксперт.Он напомнил, что в советское время корабли слежения встраивались в ордер авианосцев США, и как только с палубы авианосца взлетал самолет, докладывали о возрастании угрозы. "Сейчас, к сожалению, мы за авианосцами США не следим, потому что таких сил в наличии нет", — констатировал Горбачев.Эксперт призвал помнить уроки истории. "Советский Союз обладал мощнейшим рыболовным флотом. Где он сейчас? Или Черноморское морское пароходство, которое базировалось в Одессе. Где она сейчас? Поэтому нам надо помнить, что у Запада ресурсы очень серьезные", — подчеркнул собеседник издания."Кадровый, технологический и финансовый ресурс у них есть. Нас не должно успокаивать, что только у нас есть атомные ледоколы", — резюмировал Горбачев.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.руТакже по теме — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Несмотря на развитие технологий скрытности, российский флот уступает советскому по численности, что создает дополнительные риски в Арктике. Количественный фактор играет критическую роль в противостоянии с НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Рассуждая о проблемах флота, Горбачев подчеркнул значение численности кораблей. "Проблема в том, что российский флот не так многочислен, как советский. Количественный фактор играет здесь большую роль. Нам нужно больше противолодочных сил, кораблей и самолетов", — заявил эксперт.
Он напомнил, что в советское время корабли слежения встраивались в ордер авианосцев США, и как только с палубы авианосца взлетал самолет, докладывали о возрастании угрозы. "Сейчас, к сожалению, мы за авианосцами США не следим, потому что таких сил в наличии нет", — констатировал Горбачев.
Эксперт призвал помнить уроки истории. "Советский Союз обладал мощнейшим рыболовным флотом. Где он сейчас? Или Черноморское морское пароходство, которое базировалось в Одессе. Где она сейчас? Поэтому нам надо помнить, что у Запада ресурсы очень серьезные", — подчеркнул собеседник издания.
"Кадровый, технологический и финансовый ресурс у них есть. Нас не должно успокаивать, что только у нас есть атомные ледоколы", — резюмировал Горбачев.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру
Также по теме — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
