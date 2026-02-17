https://ukraina.ru/20260217/nam-nuzhno-bolshe-korabley-i-samoletov-kapitan-1-ranga-o-neobkhodimykh-silakh-sderzhivaniya-v-arktike-1075701702.html

"Нам нужно больше кораблей и самолетов": капитан 1 ранга о необходимых силах сдерживания в Арктике

Несмотря на развитие технологий скрытности, российский флот уступает советскому по численности, что создает дополнительные риски в Арктике. Количественный фактор играет критическую роль в противостоянии с НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103307/46/1033074618_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_ed4663c310ce7a09935a5ae91795d806.jpg

Рассуждая о проблемах флота, Горбачев подчеркнул значение численности кораблей. "Проблема в том, что российский флот не так многочислен, как советский. Количественный фактор играет здесь большую роль. Нам нужно больше противолодочных сил, кораблей и самолетов", — заявил эксперт.Он напомнил, что в советское время корабли слежения встраивались в ордер авианосцев США, и как только с палубы авианосца взлетал самолет, докладывали о возрастании угрозы. "Сейчас, к сожалению, мы за авианосцами США не следим, потому что таких сил в наличии нет", — констатировал Горбачев.Эксперт призвал помнить уроки истории. "Советский Союз обладал мощнейшим рыболовным флотом. Где он сейчас? Или Черноморское морское пароходство, которое базировалось в Одессе. Где она сейчас? Поэтому нам надо помнить, что у Запада ресурсы очень серьезные", — подчеркнул собеседник издания."Кадровый, технологический и финансовый ресурс у них есть. Нас не должно успокаивать, что только у нас есть атомные ледоколы", — резюмировал Горбачев.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.руТакже по теме — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.

