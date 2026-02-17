https://ukraina.ru/20260217/mask-ostavil-svyaz-podrazdeleniyam-no-ubil-drony-ekspert-ob-otklyuchenii-terminalov-starlink-1075704129.html

"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink

"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink - 17.02.2026 Украина.ру

"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink

Илон Маск ограничил скорость Starlink для объектов, движущихся быстрее 70 километров в час, что лишило украинские БПЛА канала передачи информации. Киев начал перерегистрацию терминалов, чтобы заблокировать терминалы у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-02-17T05:15

2026-02-17T05:15

2026-02-17T05:15

киев

украина

россия

юрий кнутов

илон маск

украина.ру

вооруженные силы украины

михаил федоров

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_4cb895ae5c4d6f59e4ede434b327c314.jpg

Отвечая на вопрос о ситуации со спутниковой связью в зоне боевых действий, Юрий Кнутов объяснил последствия верификации Starlink. "Илон Маск замедлил скорость, сделав так, что на объекты со скоростью более 70 километров в час информация со Starlink не передается. Тем самым он оставил связь подразделениям ВСУ, но все, что касается беспилотников осталось без системы передачи информации", — заявил эксперт.По приказу министра обороны Украины Михаила Федорова все терминалы Starlink теперь проходят перерегистрацию. Это делается для того, чтобы терминалы, которые волонтеры поставляют нашим военным, перестали работать, пояснил Кнутов.Эксперт напомнил, что существуют альтернативные каналы связи. "Еще в Советском Союзе использовалось несколько каналов передачи информации, в том числе и через самолеты-ретрансляторы. Сейчас в качестве ретрансляторов используются беспилотники, они успешно решают эти задачи", — отметил Кнутов.Поэтому качество работы российских дронов по целям противника не упало, потому что информация передается не через спутники Starlink, а через ретрансляторы, резюмировал эксперт, добавив, что тем самым обеспечивается нужная скорость и устойчивость связи в войсках.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, украина, россия, юрий кнутов, илон маск, украина.ру, вооруженные силы украины, михаил федоров, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво