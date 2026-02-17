"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink - 17.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260217/mask-ostavil-svyaz-podrazdeleniyam-no-ubil-drony-ekspert-ob-otklyuchenii-terminalov-starlink-1075704129.html
"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink
"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink - 17.02.2026 Украина.ру
"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink
Илон Маск ограничил скорость Starlink для объектов, движущихся быстрее 70 километров в час, что лишило украинские БПЛА канала передачи информации. Киев начал перерегистрацию терминалов, чтобы заблокировать терминалы у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-17T05:15
2026-02-17T05:15
киев
украина
россия
юрий кнутов
илон маск
украина.ру
вооруженные силы украины
михаил федоров
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_4cb895ae5c4d6f59e4ede434b327c314.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации со спутниковой связью в зоне боевых действий, Юрий Кнутов объяснил последствия верификации Starlink. "Илон Маск замедлил скорость, сделав так, что на объекты со скоростью более 70 километров в час информация со Starlink не передается. Тем самым он оставил связь подразделениям ВСУ, но все, что касается беспилотников осталось без системы передачи информации", — заявил эксперт.По приказу министра обороны Украины Михаила Федорова все терминалы Starlink теперь проходят перерегистрацию. Это делается для того, чтобы терминалы, которые волонтеры поставляют нашим военным, перестали работать, пояснил Кнутов.Эксперт напомнил, что существуют альтернативные каналы связи. "Еще в Советском Союзе использовалось несколько каналов передачи информации, в том числе и через самолеты-ретрансляторы. Сейчас в качестве ретрансляторов используются беспилотники, они успешно решают эти задачи", — отметил Кнутов.Поэтому качество работы российских дронов по целям противника не упало, потому что информация передается не через спутники Starlink, а через ретрансляторы, резюмировал эксперт, добавив, что тем самым обеспечивается нужная скорость и устойчивость связи в войсках.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_78:0:1203:844_1920x0_80_0_0_aa5cae9287f7d5a63a122bdbf3232cc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, россия, юрий кнутов, илон маск, украина.ру, вооруженные силы украины, михаил федоров, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Киев, Украина, Россия, Юрий Кнутов, Илон Маск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Михаил Федоров, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink

05:15 17.02.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Илон Маск ограничил скорость Starlink для объектов, движущихся быстрее 70 километров в час, что лишило украинские БПЛА канала передачи информации. Киев начал перерегистрацию терминалов, чтобы заблокировать терминалы у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о ситуации со спутниковой связью в зоне боевых действий, Юрий Кнутов объяснил последствия верификации Starlink.
"Илон Маск замедлил скорость, сделав так, что на объекты со скоростью более 70 километров в час информация со Starlink не передается. Тем самым он оставил связь подразделениям ВСУ, но все, что касается беспилотников осталось без системы передачи информации", — заявил эксперт.
По приказу министра обороны Украины Михаила Федорова все терминалы Starlink теперь проходят перерегистрацию. Это делается для того, чтобы терминалы, которые волонтеры поставляют нашим военным, перестали работать, пояснил Кнутов.
Эксперт напомнил, что существуют альтернативные каналы связи. "Еще в Советском Союзе использовалось несколько каналов передачи информации, в том числе и через самолеты-ретрансляторы. Сейчас в качестве ретрансляторов используются беспилотники, они успешно решают эти задачи", — отметил Кнутов.
Поэтому качество работы российских дронов по целям противника не упало, потому что информация передается не через спутники Starlink, а через ретрансляторы, резюмировал эксперт, добавив, что тем самым обеспечивается нужная скорость и устойчивость связи в войсках.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаРоссияЮрий КнутовИлон МаскУкраина.руВооруженные силы УкраиныМихаил ФедоровСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОвоенный экспертУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:44Взрывы и пожары. Последствия ночного обмена ударами
09:15Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
08:47Хиллари Клинтон пытается использовать Украину, чтобы не сесть в тюрьму - Дмитриев
08:11Главное за ночь 17 февраля
07:43ПВО отразила одну из самых продолжительных атак на Севастополь — губернатор
07:22Пожары в Одессе и Днепропетровске. ВС РФ утром ударили по Украине
07:00Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе
06:30Как принудить Зеленского к миру. Что говорят на Украине об итогах Мюнхенской конференции
06:20"Переговоры опять в точке ноль". Эксперты и политики о ситуации на Украине в преддверии Женевы
06:15План Дмитриева по пунктам: что могут обсуждать Россия и США в Женеве
06:10"Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде": Юрий Кнутов о проблемах украинской ПВО
06:06"Морская свинка" Европы и коронация Рубио. Максим Бардин о том, что произошло на встрече в Мюнхене
06:00На столе самые сложные вопросы: новый раунд переговоров РФ-Украины-США начинается в Женеве
06:00Кого стережет "Арктический часовой"? Военный эксперт о рисках ракетного удара через полярные районы
05:50Нападение на Иран: сейчас или никогда? Лукьянов о сроках военной операции США на Ближнем Востоке
05:41Олег Неменский: Война с Европой неизбежна, если к власти в Германии и Франции не придут бывшие маргиналы
05:40Служат "почтовыми ящиками": Горбачев про роль Дании и Прибалтики в поставках оружия Киеву
05:32Энергетические войны: Украина опять перекрыла "Дружбу", а США хотят догнать Россию в "мирном атоме"
05:30Идет игра в кошки-мышки: военный эксперт раскрыл, как подлодки "водят за нос" сонары НАТО
05:15"Маск оставил связь подразделениям, но убил дроны": эксперт об отключении терминалов Starlink
Лента новостейМолния