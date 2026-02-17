Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы - 17.02.2026 Украина.ру
Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки?... Украина.ру, 17.02.2026
2026-02-17T18:48
2026-02-17T18:48
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки? Расскажет доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.Также в выпуске: на Украине в одной из гимназий прошла акция "Шлем памяти", а Национальный банк прогнозирует рост тарифов на электроэнергию после отопительного сезона 2025–2026 годов. Кроме того, Польша готовит иск к России о репарациях за период холодной войны.
видео, украина, россия, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, женева, швейцария, электроэнергия, польша, репарации, холодная война, видео
Видео, Украина, Россия, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Женева, Швейцария, электроэнергия, Польша, репарации, холодная война

Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы

18:48 17.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки? Расскажет доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Также в выпуске: на Украине в одной из гимназий прошла акция "Шлем памяти", а Национальный банк прогнозирует рост тарифов на электроэнергию после отопительного сезона 2025–2026 годов.

Кроме того, Польша готовит иск к России о репарациях за период холодной войны.
