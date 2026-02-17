https://ukraina.ru/20260217/itogi-170226-peregovornyy-trek-i-novye-predyavy-varshavy-1075751499.html
Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы - 17.02.2026 Украина.ру
Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки?... Украина.ру, 17.02.2026
2026-02-17T18:48
2026-02-17T18:48
2026-02-17T18:48
видео
украина
россия
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
итоги переговоров
женева
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075750194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_645676e7d37405c982630631f3c5de78.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки? Расскажет доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.Также в выпуске: на Украине в одной из гимназий прошла акция "Шлем памяти", а Национальный банк прогнозирует рост тарифов на электроэнергию после отопительного сезона 2025–2026 годов. Кроме того, Польша готовит иск к России о репарациях за период холодной войны.
украина
россия
женева
швейцария
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075750194_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cac14a126949f025c159eb391431fa48.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, женева, швейцария, электроэнергия, польша, репарации, холодная война, видео
Видео, Украина, Россия, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Женева, Швейцария, электроэнергия, Польша, репарации, холодная война