Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы

Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки?... Украина.ру, 17.02.2026

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: в Женеве стартовали переговоры России, США и Украины. А что вообще планирует Запад в отношении Украины? Какие ставки? Расскажет доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.Также в выпуске: на Украине в одной из гимназий прошла акция "Шлем памяти", а Национальный банк прогнозирует рост тарифов на электроэнергию после отопительного сезона 2025–2026 годов. Кроме того, Польша готовит иск к России о репарациях за период холодной войны.

