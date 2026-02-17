https://ukraina.ru/20260217/iran-otvergaet-ultimatum-chto-budet-posle-peregovorov-v-zheneve-1075731204.html

Иран отвергает ультиматум. Что будет после переговоров в Женеве?

Соединенные Штаты Америки и Иран проводят сегодня в Женеве второй раунд дипломатических переговоров, организованных при посредничестве Омана.

Американскую сторону представляет специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который также участвует в параллельных переговорах по урегулированию украинского кризиса. А от Ирана на них присутствует министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.Встреча состоится на фоне максимального обострения ситуации в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, который угрожает повторно атаковать территорию Ирана – под давлением влиятельных лоббистов, продвигающих интересы Израиля.Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху накануне снова побывал в США, склоняя президента Дональда Трампа к проведению полномасштабной операции на Ближнем Востоке. По итогам этой поездки Тель-Авив выдвинул иранцам заведомо неприемлемый политический ультиматум. Нетаньяху требует от Ирана демонтировать предприятия по обогащению урана и вывезти из страны все его запасы, ликвидировать баллистические ракеты, которые способны нанести ответный удар по Израилю, а также отказаться от поддержки иранских союзников в Ираке, Йемене и Ливане.Однако в Тегеране отвергают эти угрозы. Иранское руководство разрабатывает собственные проекты мирного соглашения с Вашингтоном, обещая гарантировать мирный характер своей ядерной программы и предлагая американцам совместно разрабатывать новые нефтяные месторождения в Персидском заливе. Причем, Иран готов пойти на это только в случае того, если США хотя бы частично отменят санкции против нефтедобывающей промышленности Исламской республики.Белый дом пока что колеблется – несмотря на то, что формально американцы солидаризируются с ультимативными требованиями Израиля. Как сообщает издание Axios, Трамп и Нетаньяху намерены помешать экспорту иранской нефти, 80% которой идет сегодня в Китай, однако вопрос о полномасштабном вторжении пока что вызывает у американской администрации определенные опасения. Несмотря на то, что Пентагон несомненно рассматривает подобный сценарий, постоянно усиливая военную группировку на Ближнем Востоке.Развернутая в этом регионе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" усиливается военно-морскими соединениями под флагами атомных авианосцев "Джеральд Форд" и "Джордж Буш", что существенно увеличивает ее совокупную военную мощь."Судя по всему, Вашингтон решил довести свою военно-морскую группировку на Ближнем Востоке до трех авианосных ударных групп. Суммарно три авианосца способны выставить на поле боя более 200 ударных самолетов. Это не считая эсминцев, крейсеров и подлодок, самолетов, развернутых на американских ближневосточных базах и стратегических бомбардировщиков, которые могут стартовать с континентальной территории США. Группировка, стоит признать, крайне серьезная. Но достаточно ли ее будет для войны с восьмидесятимиллионным государством?", – пишет об этом военный корреспондент Александр Коц.Этим же вопросам задаются сейчас военные эксперты на Западе. В 2003 году, во время американского нападения на Ирак, Пентагон задействовал на Ближнем Востоке сразу пять авианосных соединений. Нынешняя американская группировка способна нанести по Ирану массированные удары, угрожая его военно-политическому командованию и основным инфраструктурным объектам. Но принято считать, что этих сил недостаточно для поддержки сухопутной операции, на которой настаивает Израиль. Потому что основной целью Нетаньяху является не уничтожение ядерной программы Исламской республики, а очередная попытка сместить ее руководство – чтобы затем поставить во главе Ирана своих политических ставленников.Иран уже пообещал, что при попытке реализации такого сценария его вооруженные силы ответят ударами по территории Израиля и американским военным базам в соседних арабских странах. Кроме того, Тегеран располагает возможностью перекрыть движение судов в Ормузском проливе, по которому осуществляется основная часть перевозок ближневосточной нефти. А это с неизбежностью приведет к скачку цен на мировом рынке энергоносителей и повлияет на рост инфляции внутри США.Команда Трампа вполне осознает подобные риски. Перспектива большой войны на Ближнем Востоке грозит республиканской администрации политическим кризисом, который усилит обвальное падение рейтингов американского президента.По данным последних соцопросов от The Economist и YouGov, 58% американских граждан считают, что их страна "идет по неправильному пути" – причем, число недовольных выросло за неделю сразу на 3%. А 46% респондентов полагают, что Дональд Трамп справляется со своими обязанностями хуже недееспособного Джозефа Байдена, который побил в свое время все рекорды непопулярности.Большая война в Иране не имеет поддержки среди избирателей – включая электоральное ядро трампистов, которых одурачили перед президентскими выборами в 2024 году, обещая прекращение внешнеполитических авантюр."С девяностых годов нам говорили, что Иран – это угроза, что у них будет бомба. Прошло столько лет, а Иран все еще ни разу нас не бомбил", – высказалась по этому поводу бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая демонстративно покинула свой пост из-за политических разногласий с Трампом.Однако на агрессии настаивают представители военно-промышленных и информационно-технологических корпораций, тесно связанные с политическим истеблишментом Израиля. А они вполне способны надавить на Трампа, подталкивая его к вторжению."Сигналы указывают, что США готовят не разовый удар, а вариант многонедельной кампании, заранее закладывая ответ Ирана и риск разрастания кризиса до регионального конфликта. Наращивание авианосной группировки при сохранении переговорного канала работает как силовое давление на переговорный трек, но расширение возможных целей повышает вероятность затяжного обмена ударами и инцидентов вокруг американских баз и ключевых морских маршрутов, делая ближайшие дни критическими для выбора между сделкой и эскалацией", – отмечает эксперт Борис Рожин.Тем не менее, атака на Иран может быть на некоторое время отложена. С 17 февраля по 19 марта на Ближнем Востоке будут отмечать священный для всех мусульман месяц Рамадан, который завершится 20 марта Ураза-байрамом – праздником разговения.Нападение на исламскую страну может привести в этот период к настоящему антиамериканскому восстанию в регионе. И Вашингтону придется считаться с этими обстоятельствами, корректируя свои военные планы.Читайте подробности в материале Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа

2026

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

